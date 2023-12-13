https://ria.ru/20231213/yarost-1915446363.html

"Были в ярости". Во Франции сделали шокирующее заявление о Зеленском в США

"Были в ярости". Во Франции сделали шокирующее заявление о Зеленском в США - РИА Новости, 13.12.2023

"Были в ярости". Во Франции сделали шокирующее заявление о Зеленском в США

Наглое поведение президента Владимира Зеленского во время выступления в конгрессе США обернулось катастрофой для Украины, написал лидер французской партии... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T08:34

2023-12-13T08:34

2023-12-13T10:01

политика

в мире

сша

украина

франция

флориан филиппо

владимир зеленский

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Наглое поведение президента Владимира Зеленского во время выступления в конгрессе США обернулось катастрофой для Украины, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Новая катастрофа для Зеленского, который сегодня совершил очень большую ошибку в американском конгрессе! Во время своего выступления он заявил, что любой американский чиновник, который откажется голосовать за план помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов, является "марионеткой Путина", — отметил политик.По его словам, американские конгрессмены были в ярости от такого поведения лидера киевского режима, что и лишило Зеленского "хорошей возможности" на большую помощь от США.Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект.

https://ria.ru/20231212/panika-1915232001.html

сша

украина

франция

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политика, в мире, сша, украина, франция, флориан филиппо, владимир зеленский