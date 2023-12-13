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"Были в ярости". Во Франции сделали шокирующее заявление о Зеленском в США - РИА Новости, 13.12.2023
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08:34 13.12.2023 (обновлено: 10:01 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/yarost-1915446363.html
"Были в ярости". Во Франции сделали шокирующее заявление о Зеленском в США
"Были в ярости". Во Франции сделали шокирующее заявление о Зеленском в США - РИА Новости, 13.12.2023
"Были в ярости". Во Франции сделали шокирующее заявление о Зеленском в США
Наглое поведение президента Владимира Зеленского во время выступления в конгрессе США обернулось катастрофой для Украины, написал лидер французской партии... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T08:34
2023-12-13T10:01
политика
в мире
сша
украина
франция
флориан филиппо
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Наглое поведение президента Владимира Зеленского во время выступления в конгрессе США обернулось катастрофой для Украины, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.&quot;Новая катастрофа для Зеленского, который сегодня совершил очень большую ошибку в американском конгрессе! Во время своего выступления он заявил, что любой американский чиновник, который откажется голосовать за план помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов, является &quot;марионеткой Путина&quot;, — отметил политик.По его словам, американские конгрессмены были в ярости от такого поведения лидера киевского режима, что и лишило Зеленского "хорошей возможности" на большую помощь от США.Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект.
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политика, в мире, сша, украина, франция, флориан филиппо, владимир зеленский
Политика, В мире, США, Украина, Франция, Флориан Филиппо, Владимир Зеленский
"Были в ярости". Во Франции сделали шокирующее заявление о Зеленском в США

Филиппо: наглость Зеленского погубила шансы Украины на большую помощь от США

© AP Photo / Susan WalshВладимир Зеленский с лидерами демократической и республиканской фракций в сенате Чаком Шумером и Митчем Макконнеллом в конгрессе США
Владимир Зеленский с лидерами демократической и республиканской фракций в сенате Чаком Шумером и Митчем Макконнеллом в конгрессе США - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Владимир Зеленский с лидерами демократической и республиканской фракций в сенате Чаком Шумером и Митчем Макконнеллом в конгрессе США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Наглое поведение президента Владимира Зеленского во время выступления в конгрессе США обернулось катастрофой для Украины, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
«

"Новая катастрофа для Зеленского, который сегодня совершил очень большую ошибку в американском конгрессе! Во время своего выступления он заявил, что любой американский чиновник, который откажется голосовать за план помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов, является "марионеткой Путина", — отметил политик.

По его словам, американские конгрессмены были в ярости от такого поведения лидера киевского режима, что и лишило Зеленского "хорошей возможности" на большую помощь от США.
Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект.
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