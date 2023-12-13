"Были в ярости". Во Франции сделали шокирующее заявление о Зеленском в США
Филиппо: наглость Зеленского погубила шансы Украины на большую помощь от США
© AP Photo / Susan WalshВладимир Зеленский с лидерами демократической и республиканской фракций в сенате Чаком Шумером и Митчем Макконнеллом в конгрессе США
© AP Photo / Susan Walsh
Владимир Зеленский с лидерами демократической и республиканской фракций в сенате Чаком Шумером и Митчем Макконнеллом в конгрессе США
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Наглое поведение президента Владимира Зеленского во время выступления в конгрессе США обернулось катастрофой для Украины, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
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"Новая катастрофа для Зеленского, который сегодня совершил очень большую ошибку в американском конгрессе! Во время своего выступления он заявил, что любой американский чиновник, который откажется голосовать за план помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов, является "марионеткой Путина", — отметил политик.
По его словам, американские конгрессмены были в ярости от такого поведения лидера киевского режима, что и лишило Зеленского "хорошей возможности" на большую помощь от США.
Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект.