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Мэра челябинского Троицка задержали за получение взятки - РИА Новости, 13.12.2023
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11:37 13.12.2023 (обновлено: 12:08 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/vzyatka-1915483018.html
Мэра челябинского Троицка задержали за получение взятки
Мэра челябинского Троицка задержали за получение взятки - РИА Новости, 13.12.2023
Мэра челябинского Троицка задержали за получение взятки
Главу города Троцка Челябинской области задержали по подозрению в получении взятки, сообщило Следственное управление СК по региону. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:37
2023-12-13T12:08
троицк
россия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 дек — РИА Новости. Главу города Троцка Челябинской области задержали по подозрению в получении взятки, сообщило Следственное управление СК по региону."Установлено, что в период с марта по апрель 2020 года глава города Троицка получил через посредника от директора коммерческой организации взятку в виде беговой дорожки стоимостью 126 тысяч рублей", — говорится в пресс-релизе.За это мэр должен был ускорить получение разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию нежилого здания, содействовать в согласованиях и подписании документов.Подозреваемого допросили, решается вопрос о мере пресечения.В администрации прошли обыски, предмет взятки изъяли.По данным из открытых источников, администрацию Троицка возглавляет Александр Виноградов.
https://ria.ru/20231211/sk-1915000803.html
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троицк, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Троицк, Россия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Мэра челябинского Троицка задержали за получение взятки

СК: мэр челябинского Троицка задержан за получение взятки в виде беговой дорожки

© Фото : Администрация города Троицка Челябинской области/TelegramМэр города Троицк Челябинской области Александр Виноградов
Мэр города Троицк Челябинской области Александр Виноградов - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : Администрация города Троицка Челябинской области/Telegram
Мэр города Троицк Челябинской области Александр Виноградов. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 дек — РИА Новости. Главу города Троцка Челябинской области задержали по подозрению в получении взятки, сообщило Следственное управление СК по региону.
"Установлено, что в период с марта по апрель 2020 года глава города Троицка получил через посредника от директора коммерческой организации взятку в виде беговой дорожки стоимостью 126 тысяч рублей", — говорится в пресс-релизе.
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За это мэр должен был ускорить получение разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию нежилого здания, содействовать в согласованиях и подписании документов.
Подозреваемого допросили, решается вопрос о мере пресечения.
В администрации прошли обыски, предмет взятки изъяли.
По данным из открытых источников, администрацию Троицка возглавляет Александр Виноградов.
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ТроицкРоссияЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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