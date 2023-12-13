https://ria.ru/20231213/vzyatka-1915483018.html

Мэра челябинского Троицка задержали за получение взятки

Мэра челябинского Троицка задержали за получение взятки - РИА Новости, 13.12.2023

Мэра челябинского Троицка задержали за получение взятки

Главу города Троцка Челябинской области задержали по подозрению в получении взятки, сообщило Следственное управление СК по региону. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T11:37

2023-12-13T11:37

2023-12-13T12:08

троицк

россия

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 дек — РИА Новости. Главу города Троцка Челябинской области задержали по подозрению в получении взятки, сообщило Следственное управление СК по региону."Установлено, что в период с марта по апрель 2020 года глава города Троицка получил через посредника от директора коммерческой организации взятку в виде беговой дорожки стоимостью 126 тысяч рублей", — говорится в пресс-релизе.За это мэр должен был ускорить получение разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию нежилого здания, содействовать в согласованиях и подписании документов.Подозреваемого допросили, решается вопрос о мере пресечения.В администрации прошли обыски, предмет взятки изъяли.По данным из открытых источников, администрацию Троицка возглавляет Александр Виноградов.

https://ria.ru/20231211/sk-1915000803.html

https://ria.ru/20231201/vzyatka-1913234624.html

троицк

россия

челябинская область

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троицк, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)