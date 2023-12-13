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В Хабаровском крае грибник выстрелил в мужчину, перепутав его с медведем - РИА Новости, 13.12.2023
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07:44 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/vystrel-1915443627.html
В Хабаровском крае грибник выстрелил в мужчину, перепутав его с медведем
В Хабаровском крае грибник выстрелил в мужчину, перепутав его с медведем - РИА Новости, 13.12.2023
В Хабаровском крае грибник выстрелил в мужчину, перепутав его с медведем
Грибник в хабаровском крае, выстреливший из ружья в мужчину, поскольку подумал, что это медведь, ожидает суда по делу о причинении смерти по неосторожности,... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T07:44
2023-12-13T07:44
происшествия
хабаровский край
верхнебуреинский район
амурск
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ХАБАРОВСК, 13 дек - РИА Новости. Грибник в хабаровском крае, выстреливший из ружья в мужчину, поскольку подумал, что это медведь, ожидает суда по делу о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУСК по региону. Как сообщает следственное управление, инцидент произошел еще в августе. Мужчина собирал грибы неподалеку от станции Чемчуко Верхнебуреинского района. В лесу он заметил движение и, предположив, что к нему приближается медведь, выстрелил из карабина. Однако в кустах оказался другой мужчина 35 лет, который был госпитализирован с ранением живота, но, несмотря на оказанную помощь, скончался. "Следственным отделом по городу Амурску завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, обвиняемого по части 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения", - сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО. Как уточняет прокуратура региона, дело рассмотрит Верхнебуреинский районный суд.
https://ria.ru/20231209/moskva-1914781750.html
хабаровский край
верхнебуреинский район
амурск
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происшествия, хабаровский край, верхнебуреинский район, амурск
Происшествия, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, Амурск
В Хабаровском крае грибник выстрелил в мужчину, перепутав его с медведем

Грибник в Хабаровском крае выстрелил в мужчину, перепутав его с медведем

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 13 дек - РИА Новости. Грибник в хабаровском крае, выстреливший из ружья в мужчину, поскольку подумал, что это медведь, ожидает суда по делу о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУСК по региону.
Как сообщает следственное управление, инцидент произошел еще в августе. Мужчина собирал грибы неподалеку от станции Чемчуко Верхнебуреинского района. В лесу он заметил движение и, предположив, что к нему приближается медведь, выстрелил из карабина. Однако в кустах оказался другой мужчина 35 лет, который был госпитализирован с ранением живота, но, несмотря на оказанную помощь, скончался.
«
"Следственным отделом по городу Амурску завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, обвиняемого по части 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения", - сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
Как уточняет прокуратура региона, дело рассмотрит Верхнебуреинский районный суд.
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Источник: в Москве мужчина выстрелил в двух сотрудников Росгвардии
9 декабря, 12:41
 
ПроисшествияХабаровский крайВерхнебуреинский районАмурск
 
 
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