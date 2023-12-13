https://ria.ru/20231213/vystrel-1915443627.html

В Хабаровском крае грибник выстрелил в мужчину, перепутав его с медведем

В Хабаровском крае грибник выстрелил в мужчину, перепутав его с медведем - РИА Новости, 13.12.2023

В Хабаровском крае грибник выстрелил в мужчину, перепутав его с медведем

Грибник в хабаровском крае, выстреливший из ружья в мужчину, поскольку подумал, что это медведь, ожидает суда по делу о причинении смерти по неосторожности,... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T07:44

2023-12-13T07:44

2023-12-13T07:44

происшествия

хабаровский край

верхнебуреинский район

амурск

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ХАБАРОВСК, 13 дек - РИА Новости. Грибник в хабаровском крае, выстреливший из ружья в мужчину, поскольку подумал, что это медведь, ожидает суда по делу о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУСК по региону. Как сообщает следственное управление, инцидент произошел еще в августе. Мужчина собирал грибы неподалеку от станции Чемчуко Верхнебуреинского района. В лесу он заметил движение и, предположив, что к нему приближается медведь, выстрелил из карабина. Однако в кустах оказался другой мужчина 35 лет, который был госпитализирован с ранением живота, но, несмотря на оказанную помощь, скончался. "Следственным отделом по городу Амурску завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, обвиняемого по части 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения", - сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО. Как уточняет прокуратура региона, дело рассмотрит Верхнебуреинский районный суд.

https://ria.ru/20231209/moskva-1914781750.html

хабаровский край

верхнебуреинский район

амурск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, хабаровский край, верхнебуреинский район, амурск