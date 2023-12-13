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Древнерусский гороскоп: о чем говорят знаки зодиака - РИА Новости, 13.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 13.12.2023 (обновлено: 08:12 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/vystavka-1915305373.html
Древнерусский гороскоп: о чем говорят знаки зодиака
Древнерусский гороскоп: о чем говорят знаки зодиака - РИА Новости, 13.12.2023
Древнерусский гороскоп: о чем говорят знаки зодиака
В древности люди многое сверяли со звездами: особенности характера, состояние здоровья и способы лечения, места для основания городов. Этому посвящена выставка... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T08:00
2023-12-13T08:12
культура
выставки
петр i
исторический музей
гороскоп
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Анастасия Силкина. В древности люди многое сверяли со звездами: особенности характера, состояние здоровья и способы лечения, места для основания городов. Этому посвящена выставка Государственного исторического музея "Под знаком Зодиака". Какое значение придавали ночному небу в разные эпохи — в материале РИА Новости.И миф, и реальностьНебесный круг определили еще в Вавилоне в III тысячелетии до н. э. В античности его поделили на 12 частей и присвоили им названия ближайших созвездий. Так возникли знаки зодиака.На выставке они показаны и как реальные астрономические явления, и как мифы, говорит куратор, заведующая отделом металла Исторического музея Людмила Дементьева.Самый древний экспонат, монета — крошечный гемиобол с территории современной Турции — датируется V веком до н. э. Самые современные — созданные специально к выставке скульптором Олегом Закоморным чугунные медальоны, посвященные знакам зодиака.Пускать кровь и основать город — по гороскопуПервое дошедшее до нас свидетельство того, что на Руси были знакомы со знаками зодиака, относится к XI веку. Это изборник князя Святослава. Причем про астрологию знали не только при княжеском дворе, но и крестьяне. &quot;При Петре I появились печатные календари с гороскопами&quot;, — отмечает Дементьева.Так, в самом первом сообщалось, под каким знаком лучше делать кровопускание.Астрология играла важную роль в истории.&quot;Петербург отмечает день рождения в конце мая, потому что Петр I — Близнецы по знаку зодиака. Он и город основал в это время года&quot;, — рассказывает куратор.Астрология вполне уживалась с христианством. Так, в бревиарии XIV века — кратком изложении священных текстов — вместе со святыми изображены знаки зодиака. И в первых советских календарях наряду с религиозными и революционными праздниками — зодиакальный круг.И в быту, и на госнаградахПространство выставки поделили по примеру зодиакального круга на четыре сезона: весна, лето, осень и зима с соответствующими знаками. Представленные предметы искусства и быта разных эпох демонстрируют, что астрология проникла во все сферы жизни. Здесь и керамические статуэтки, и перстни, и знак ордена Золотого Руна, и сосуд для воды, и масленка.Знаки зодиака унифицировались. Например, Овна и в III, и в XVIII, и в XX веках показывали с завернутыми рогами, из которых торчат уши. Символом Близнецов стало рукопожатие. Рыб традиционно рисуют парой.Скорпиона изображали редко. Для выставки нашли лишь месяцеслов XIX века, проиллюстрированный через аналогию с античным мифом о богине охоты Артемиде и горделивом охотнике Орионе.В экспозиции порядка 150 предметов, половина выставляется впервые. В частности, ларец — доска для настольных игр со знаками зодиака. Кстати, научиться играть в триктрак, популярный в Голландии и Франции XVII века, можно на интерактивной панели.Выставка в Историческом музее открыта до 11 марта.
https://ria.ru/20231209/vystavka-1914607876.html
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2023
Анастасия Силкина
Анастасия Силкина
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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выставки, петр i, исторический музей, гороскоп, музеи, куда сходить , что посмотреть
Культура, Выставки, Петр I, Исторический музей, гороскоп, Музеи, куда сходить , что посмотреть
Древнерусский гороскоп: о чем говорят знаки зодиака

В Историческом музее открылась выставка "Под знаком Зодиака"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПосетитель на выставке "Под знаком зодиака" в Историческом музее в Москве. На выставке представлены уникальные памятники, демонстрирующие знаки зодиака и их трактовку
Посетитель на выставке Под знаком зодиака в Историческом музее в Москве. На выставке представлены уникальные памятники, демонстрирующие знаки зодиака и их трактовку - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
Анастасия Силкина
корреспондент
Все материалы
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Анастасия Силкина. В древности люди многое сверяли со звездами: особенности характера, состояние здоровья и способы лечения, места для основания городов. Этому посвящена выставка Государственного исторического музея "Под знаком Зодиака". Какое значение придавали ночному небу в разные эпохи — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНабор печатей со знаками зодиака
Экспонаты на выставке Под знаком зодиака в Историческом музее в Москве. На выставке представлены уникальные памятники, демонстрирующие знаки зодиака и их трактовку - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Набор печатей со знаками зодиака

И миф, и реальность

Небесный круг определили еще в Вавилоне в III тысячелетии до н. э. В античности его поделили на 12 частей и присвоили им названия ближайших созвездий. Так возникли знаки зодиака.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПосетительница фотографирует экспонат на выставке "Под знаком зодиака"
Посетительница фотографирует экспонат на выставке Под знаком зодиака в Историческом музее в Москве. На выставке представлены уникальные памятники, демонстрирующие знаки зодиака и их трактовку - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Посетительница фотографирует экспонат на выставке "Под знаком зодиака"
На выставке они показаны и как реальные астрономические явления, и как мифы, говорит куратор, заведующая отделом металла Исторического музея Людмила Дементьева.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковКуратор выставки "Под знаком Зодиака" Людмила Дементьева
Куратор выставки Под знаком Зодиака Людмила Дементьева - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Куратор выставки "Под знаком Зодиака" Людмила Дементьева
Самый древний экспонат, монета — крошечный гемиобол с территории современной Турции — датируется V веком до н. э. Самые современные — созданные специально к выставке скульптором Олегом Закоморным чугунные медальоны, посвященные знакам зодиака.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Мужчина осматривает экспонат на выставке "Под знаком зодиака"

Мужчина осматривает экспонат на выставке Под знаком зодиака в Историческом музее в Москве. На выставке представлены уникальные памятники, демонстрирующие знаки зодиака и их трактовку

Мужчина осматривает экспонат на выставке "Под знаком зодиака"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 2
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Геммы с изображением знаков зодиака

Экспонат на выставке Под знаком зодиака в Историческом музее в Москве. На выставке представлены уникальные памятники, демонстрирующие знаки зодиака и их трактовку

Геммы с изображением знаков зодиака

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 2

Мужчина осматривает экспонат на выставке "Под знаком зодиака"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 2

Геммы с изображением знаков зодиака

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 2

Пускать кровь и основать город — по гороскопу

Первое дошедшее до нас свидетельство того, что на Руси были знакомы со знаками зодиака, относится к XI веку. Это изборник князя Святослава.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВыставка "Под знаком зодиака" в Историческом музее
Выставка Под знаком зодиака в Историческом музее - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Выставка "Под знаком зодиака" в Историческом музее
Причем про астрологию знали не только при княжеском дворе, но и крестьяне.
«

"При Петре I появились печатные календари с гороскопами", — отмечает Дементьева.

Так, в самом первом сообщалось, под каким знаком лучше делать кровопускание.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Брошь-подвеска со знаками зодиака

Брошь-подвеска со знаками зодиака, представленная на выставке Под знаком зодиака в Историческом музее в Москве. На выставке представлены уникальные памятники, демонстрирующие знаки зодиака и их трактовку

Брошь-подвеска со знаками зодиака

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 2
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Подвеска со знаками зодиака

Экспонат на выставке Под знаком зодиака в Историческом музее в Москве. На выставке представлены уникальные памятники, демонстрирующие знаки зодиака и их трактовку

Подвеска со знаками зодиака

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 2

Брошь-подвеска со знаками зодиака

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 2

Подвеска со знаками зодиака

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 2
Астрология играла важную роль в истории.
«

"Петербург отмечает день рождения в конце мая, потому что Петр I — Близнецы по знаку зодиака. Он и город основал в это время года", — рассказывает куратор.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка на выставке "Под знаком зодиака"
Девушка на выставке Под знаком зодиака в Историческом музее в Москве. На выставке представлены уникальные памятники, демонстрирующие знаки зодиака и их трактовку - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Девушка на выставке "Под знаком зодиака"
Астрология вполне уживалась с христианством. Так, в бревиарии XIV века — кратком изложении священных текстов — вместе со святыми изображены знаки зодиака. И в первых советских календарях наряду с религиозными и революционными праздниками — зодиакальный круг.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЭкспонаты, посвященные знаку зодиака Стрелец
Экспонаты на выставке Под знаком зодиака в Историческом музее в Москве. На выставке представлены уникальные памятники, демонстрирующие знаки зодиака и их трактовку - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Экспонаты, посвященные знаку зодиака Стрелец

И в быту, и на госнаградах

Пространство выставки поделили по примеру зодиакального круга на четыре сезона: весна, лето, осень и зима с соответствующими знаками. Представленные предметы искусства и быта разных эпох демонстрируют, что астрология проникла во все сферы жизни. Здесь и керамические статуэтки, и перстни, и знак ордена Золотого Руна, и сосуд для воды, и масленка.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Знак ордена Золотого Руна австрийской ветви

Знак ордена Золотого руна австрийской ветви, представленный на выставке Под знаком зодиака в Историческом музее в Москве. На выставке представлены уникальные памятники, демонстрирующие знаки зодиака и их трактовку

Знак ордена Золотого Руна австрийской ветви

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 2
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Посетители на выставке "Под знаком зодиака"

Посетители на выставке Под знаком зодиака в Историческом музее в Москве. На выставке представлены уникальные памятники, демонстрирующие знаки зодиака и их трактовку

Посетители на выставке "Под знаком зодиака"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 2

Знак ордена Золотого Руна австрийской ветви

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 2

Посетители на выставке "Под знаком зодиака"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 2
Знаки зодиака унифицировались. Например, Овна и в III, и в XVIII, и в XX веках показывали с завернутыми рогами, из которых торчат уши. Символом Близнецов стало рукопожатие. Рыб традиционно рисуют парой.
Скорпиона изображали редко. Для выставки нашли лишь месяцеслов XIX века, проиллюстрированный через аналогию с античным мифом о богине охоты Артемиде и горделивом охотнике Орионе.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Витрина, посвященная знаку зодиака Весы

Посетительница на выставке Под знаком зодиака в Историческом музее в Москве. На выставке представлены уникальные памятники, демонстрирующие знаки зодиака и их трактовку

Витрина, посвященная знаку зодиака Весы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Сборник печатный с рукописным месяцесловом со знаками зодиака

Сборник печатный с рукописным месяцесловом со знаками зодиака, представленный на выставке Под знаком зодиака в Историческом музее в Москве. На выставке представлены уникальные памятники, демонстрирующие знаки зодиака и их трактовку

Сборник печатный с рукописным месяцесловом со знаками зодиака

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 2

Витрина, посвященная знаку зодиака Весы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 2

Сборник печатный с рукописным месяцесловом со знаками зодиака

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 2
В экспозиции порядка 150 предметов, половина выставляется впервые. В частности, ларец — доска для настольных игр со знаками зодиака. Кстати, научиться играть в триктрак, популярный в Голландии и Франции XVII века, можно на интерактивной панели.
Выставка в Историческом музее открыта до 11 марта.
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КультураВыставкиПетр IИсторический музейгороскопМузеикуда сходитьчто посмотреть
 
 
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