https://ria.ru/20231213/vystavka-1915305373.html

Древнерусский гороскоп: о чем говорят знаки зодиака

Древнерусский гороскоп: о чем говорят знаки зодиака - РИА Новости, 13.12.2023

Древнерусский гороскоп: о чем говорят знаки зодиака

В древности люди многое сверяли со звездами: особенности характера, состояние здоровья и способы лечения, места для основания городов. Этому посвящена выставка... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T08:00

2023-12-13T08:00

2023-12-13T08:12

культура

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Анастасия Силкина. В древности люди многое сверяли со звездами: особенности характера, состояние здоровья и способы лечения, места для основания городов. Этому посвящена выставка Государственного исторического музея "Под знаком Зодиака". Какое значение придавали ночному небу в разные эпохи — в материале РИА Новости.И миф, и реальностьНебесный круг определили еще в Вавилоне в III тысячелетии до н. э. В античности его поделили на 12 частей и присвоили им названия ближайших созвездий. Так возникли знаки зодиака.На выставке они показаны и как реальные астрономические явления, и как мифы, говорит куратор, заведующая отделом металла Исторического музея Людмила Дементьева.Самый древний экспонат, монета — крошечный гемиобол с территории современной Турции — датируется V веком до н. э. Самые современные — созданные специально к выставке скульптором Олегом Закоморным чугунные медальоны, посвященные знакам зодиака.Пускать кровь и основать город — по гороскопуПервое дошедшее до нас свидетельство того, что на Руси были знакомы со знаками зодиака, относится к XI веку. Это изборник князя Святослава. Причем про астрологию знали не только при княжеском дворе, но и крестьяне. "При Петре I появились печатные календари с гороскопами", — отмечает Дементьева.Так, в самом первом сообщалось, под каким знаком лучше делать кровопускание.Астрология играла важную роль в истории."Петербург отмечает день рождения в конце мая, потому что Петр I — Близнецы по знаку зодиака. Он и город основал в это время года", — рассказывает куратор.Астрология вполне уживалась с христианством. Так, в бревиарии XIV века — кратком изложении священных текстов — вместе со святыми изображены знаки зодиака. И в первых советских календарях наряду с религиозными и революционными праздниками — зодиакальный круг.И в быту, и на госнаградахПространство выставки поделили по примеру зодиакального круга на четыре сезона: весна, лето, осень и зима с соответствующими знаками. Представленные предметы искусства и быта разных эпох демонстрируют, что астрология проникла во все сферы жизни. Здесь и керамические статуэтки, и перстни, и знак ордена Золотого Руна, и сосуд для воды, и масленка.Знаки зодиака унифицировались. Например, Овна и в III, и в XVIII, и в XX веках показывали с завернутыми рогами, из которых торчат уши. Символом Близнецов стало рукопожатие. Рыб традиционно рисуют парой.Скорпиона изображали редко. Для выставки нашли лишь месяцеслов XIX века, проиллюстрированный через аналогию с античным мифом о богине охоты Артемиде и горделивом охотнике Орионе.В экспозиции порядка 150 предметов, половина выставляется впервые. В частности, ларец — доска для настольных игр со знаками зодиака. Кстати, научиться играть в триктрак, популярный в Голландии и Франции XVII века, можно на интерактивной панели.Выставка в Историческом музее открыта до 11 марта.

https://ria.ru/20231209/vystavka-1914607876.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

выставки, петр i, исторический музей, гороскоп, музеи, куда сходить , что посмотреть