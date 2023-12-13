https://ria.ru/20231213/vystavka-1915305373.html
Древнерусский гороскоп: о чем говорят знаки зодиака
Древнерусский гороскоп: о чем говорят знаки зодиака - РИА Новости, 13.12.2023
Древнерусский гороскоп: о чем говорят знаки зодиака
В древности люди многое сверяли со звездами: особенности характера, состояние здоровья и способы лечения, места для основания городов. Этому посвящена выставка... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T08:00
2023-12-13T08:00
2023-12-13T08:12
культура
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Анастасия Силкина. В древности люди многое сверяли со звездами: особенности характера, состояние здоровья и способы лечения, места для основания городов. Этому посвящена выставка Государственного исторического музея "Под знаком Зодиака". Какое значение придавали ночному небу в разные эпохи — в материале РИА Новости.И миф, и реальностьНебесный круг определили еще в Вавилоне в III тысячелетии до н. э. В античности его поделили на 12 частей и присвоили им названия ближайших созвездий. Так возникли знаки зодиака.На выставке они показаны и как реальные астрономические явления, и как мифы, говорит куратор, заведующая отделом металла Исторического музея Людмила Дементьева.Самый древний экспонат, монета — крошечный гемиобол с территории современной Турции — датируется V веком до н. э. Самые современные — созданные специально к выставке скульптором Олегом Закоморным чугунные медальоны, посвященные знакам зодиака.Пускать кровь и основать город — по гороскопуПервое дошедшее до нас свидетельство того, что на Руси были знакомы со знаками зодиака, относится к XI веку. Это изборник князя Святослава. Причем про астрологию знали не только при княжеском дворе, но и крестьяне. "При Петре I появились печатные календари с гороскопами", — отмечает Дементьева.Так, в самом первом сообщалось, под каким знаком лучше делать кровопускание.Астрология играла важную роль в истории."Петербург отмечает день рождения в конце мая, потому что Петр I — Близнецы по знаку зодиака. Он и город основал в это время года", — рассказывает куратор.Астрология вполне уживалась с христианством. Так, в бревиарии XIV века — кратком изложении священных текстов — вместе со святыми изображены знаки зодиака. И в первых советских календарях наряду с религиозными и революционными праздниками — зодиакальный круг.И в быту, и на госнаградахПространство выставки поделили по примеру зодиакального круга на четыре сезона: весна, лето, осень и зима с соответствующими знаками. Представленные предметы искусства и быта разных эпох демонстрируют, что астрология проникла во все сферы жизни. Здесь и керамические статуэтки, и перстни, и знак ордена Золотого Руна, и сосуд для воды, и масленка.Знаки зодиака унифицировались. Например, Овна и в III, и в XVIII, и в XX веках показывали с завернутыми рогами, из которых торчат уши. Символом Близнецов стало рукопожатие. Рыб традиционно рисуют парой.Скорпиона изображали редко. Для выставки нашли лишь месяцеслов XIX века, проиллюстрированный через аналогию с античным мифом о богине охоты Артемиде и горделивом охотнике Орионе.В экспозиции порядка 150 предметов, половина выставляется впервые. В частности, ларец — доска для настольных игр со знаками зодиака. Кстати, научиться играть в триктрак, популярный в Голландии и Франции XVII века, можно на интерактивной панели.Выставка в Историческом музее открыта до 11 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выставки, петр i, исторический музей, гороскоп, музеи, куда сходить , что посмотреть
Культура, Выставки, Петр I, Исторический музей, гороскоп, Музеи, куда сходить , что посмотреть
Древнерусский гороскоп: о чем говорят знаки зодиака
В Историческом музее открылась выставка "Под знаком Зодиака"
Анастасия Силкина
корреспондент
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Анастасия Силкина. В древности люди многое сверяли со звездами: особенности характера, состояние здоровья и способы лечения, места для основания городов. Этому посвящена выставка Государственного исторического музея "Под знаком Зодиака". Какое значение придавали ночному небу в разные эпохи — в материале РИА Новости.
Небесный круг определили еще в Вавилоне в III тысячелетии до н. э. В античности его поделили на 12 частей и присвоили им названия ближайших созвездий. Так возникли знаки зодиака.
На выставке они показаны и как реальные астрономические явления, и как мифы, говорит куратор, заведующая отделом металла Исторического музея Людмила Дементьева.
Самый древний экспонат, монета — крошечный гемиобол с территории современной Турции — датируется V веком до н. э. Самые современные — созданные специально к выставке скульптором Олегом Закоморным чугунные медальоны, посвященные знакам зодиака.
Мужчина осматривает экспонат на выставке "Под знаком зодиака"
1 из 2
Геммы с изображением знаков зодиака
2 из 2
Мужчина осматривает экспонат на выставке "Под знаком зодиака"
1 из 2
Геммы с изображением знаков зодиака
2 из 2
Пускать кровь и основать город — по гороскопу
Первое дошедшее до нас свидетельство того, что на Руси были знакомы со знаками зодиака, относится к XI веку. Это изборник князя Святослава.
Причем про астрологию знали не только при княжеском дворе, но и крестьяне.
«
"При Петре I появились печатные календари с гороскопами", — отмечает Дементьева.
Так, в самом первом сообщалось, под каким знаком лучше делать кровопускание.
Брошь-подвеска со знаками зодиака
1 из 2
Подвеска со знаками зодиака
2 из 2
Брошь-подвеска со знаками зодиака
1 из 2
Подвеска со знаками зодиака
2 из 2
Астрология играла важную роль в истории.
«
"Петербург отмечает день рождения в конце мая, потому что Петр I — Близнецы по знаку зодиака. Он и город основал в это время года", — рассказывает куратор.
Астрология вполне уживалась с христианством. Так, в бревиарии XIV века — кратком изложении священных текстов — вместе со святыми изображены знаки зодиака. И в первых советских календарях наряду с религиозными и революционными праздниками — зодиакальный круг.
И в быту, и на госнаградах
Пространство выставки поделили по примеру зодиакального круга на четыре сезона: весна, лето, осень и зима с соответствующими знаками. Представленные предметы искусства и быта разных эпох демонстрируют, что астрология проникла во все сферы жизни. Здесь и керамические статуэтки, и перстни, и знак ордена Золотого Руна, и сосуд для воды, и масленка.
Знак ордена Золотого Руна австрийской ветви
1 из 2
Посетители на выставке "Под знаком зодиака"
2 из 2
Знак ордена Золотого Руна австрийской ветви
1 из 2
Посетители на выставке "Под знаком зодиака"
2 из 2
Знаки зодиака унифицировались. Например, Овна и в III, и в XVIII, и в XX веках показывали с завернутыми рогами, из которых торчат уши. Символом Близнецов стало рукопожатие. Рыб традиционно рисуют парой.
Скорпиона изображали редко. Для выставки нашли лишь месяцеслов XIX века, проиллюстрированный через аналогию с античным мифом о богине охоты Артемиде и горделивом охотнике Орионе.
Витрина, посвященная знаку зодиака Весы
1 из 2
Сборник печатный с рукописным месяцесловом со знаками зодиака
2 из 2
Витрина, посвященная знаку зодиака Весы
1 из 2
Сборник печатный с рукописным месяцесловом со знаками зодиака
2 из 2
В экспозиции порядка 150 предметов, половина выставляется впервые. В частности, ларец — доска для настольных игр со знаками зодиака. Кстати, научиться играть в триктрак, популярный в Голландии и Франции XVII века, можно на интерактивной панели.
Выставка в Историческом музее открыта до 11 марта.
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