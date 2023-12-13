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Младшие воспитатели в Ярославской области получат выплаты к Новому году
Младшие воспитатели в Ярославской области получат выплаты к Новому году - РИА Новости, 13.12.2023
Младшие воспитатели в Ярославской области получат выплаты к Новому году
Младшие воспитатели дошкольных учреждений Ярославской области по решению губернатора получат к Новому году единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей,... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T18:05
2023-12-13T18:05
2023-12-13T18:05
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Младшие воспитатели дошкольных учреждений Ярославской области по решению губернатора получат к Новому году единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей, сообщило правительство региона. "Младшие воспитатели дошкольных учреждений Ярославской области получат к Новому году единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Такое решение принял губернатор Михаил Евраев", - говорится в сообщении. По словам губернатора, на должности младший воспитатель в регионе трудятся более 5 тысяч человек. "Они обеспечивают малышам присмотр и уход, помогают организовывать образовательный процесс. Выплата составляет 5 тысяч рублей и будет производиться с учетом фактической нагрузки", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. Глава региона также отметил, что прорабатываются вопросы дальнейшего повышения оплаты труда других категорий специалистов системы образования. Ранее по инициативе Михаила Евраева на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, не обозначенных в указе президента РФ Владимира Путина, правительством области было выделено 1,2 миллиарда рублей. Это коснулось более чем 100 тысяч жителей региона.
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михаил евраев, ярославская область, россия
Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославская область, Россия
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Младшие воспитатели дошкольных учреждений Ярославской области по решению губернатора получат к Новому году единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей, сообщило правительство региона.
"Младшие воспитатели дошкольных учреждений Ярославской области получат к Новому году единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Такое решение принял губернатор Михаил Евраев
", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, на должности младший воспитатель в регионе трудятся более 5 тысяч человек. "Они обеспечивают малышам присмотр и уход, помогают организовывать образовательный процесс. Выплата составляет 5 тысяч рублей и будет производиться с учетом фактической нагрузки", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
Глава региона также отметил, что прорабатываются вопросы дальнейшего повышения оплаты труда других категорий специалистов системы образования.
Ранее по инициативе Михаила Евраева на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, не обозначенных в указе президента РФ Владимира Путина
, правительством области было выделено 1,2 миллиарда рублей. Это коснулось более чем 100 тысяч жителей региона.
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