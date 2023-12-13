https://ria.ru/20231213/vymogatelstvo-1915628281.html

Под Новосибирском двое подростков вымогали деньги у пенсионерки

Под Новосибирском двое подростков вымогали деньги у пенсионерки - РИА Новости, 13.12.2023

Под Новосибирском двое подростков вымогали деньги у пенсионерки

Следователи СК в Новосибирской области возбудили уголовное дело о вымогательстве денег у пенсионерки, в котором подозреваются двое подростков, сообщает СУСК по... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T19:41

2023-12-13T19:41

2023-12-13T19:41

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новосибирская область

россия

коченевский район

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 13 дек – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области возбудили уголовное дело о вымогательстве денег у пенсионерки, в котором подозреваются двое подростков, сообщает СУСК по региону. "Коченевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в декабре 2023 года в одном из сел Коченевского района два подростка, один из которых не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, издевались над пожилой женщиной в ее доме, угрожая применением насилия требовали от нее отдать им деньги, а затем нашли их сами и скрылись. "Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Подростки доставлены в следственный отдел, где с ними работают следователи… Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - сообщили в следственном управлении. В свою очередь, прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела и поставила на контроль ход и результаты его расследования.

https://ria.ru/20231207/kamchatka-1914264513.html

https://ria.ru/20231204/tyumen-1913561561.html

новосибирская область

россия

коченевский район

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происшествия, новосибирская область, россия, коченевский район, следственный комитет россии (ск рф)