Вылеты F-16 с баз НАТО станут красной линией для России, заявили в Словакии
В парламенте Словакии назвали вылеты F-16 ВСУ с баз НАТО красной линией для РФ
© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
© AP Photo / Petr David Josek
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 13 дек - РИА Новости. Вылеты украинских истребителей F-16 с авиабаз стран НАТО для российской стороны являются красной линией, это приведет к открытому столкновению с Россией, заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блага.
Ранее в среду глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия будет рассматривать применение истребителей F-16 с авиабаз Польши, Румынии и Словакии как участие этих стран в конфликте на Украине и вынудит Москву на ответные меры.
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"Посол России проинформировал меня о важном вопросе. По мнению российской стороны, некоторые западные страны собираются непосредственно подключиться к войне на Украине, предоставив свои аэродромы для украинских истребителей F-16, которые бы присоединялись к боям с территории этих государств. Для России это красная линия, и они предупреждают, что дошло бы к открытому столкновению, эскалация могла бы привести к Третьей мировой войне", - написал Блага в социальных сетях после встречи с послом РФ в Словакии Игорем Братчиковым.
Вице-спикер словацкого парламента отметил, что "Словакия должна остаться на стороне мира".
На сегодняшний день Украине из числа западных стран согласились передать F-16 Нидерланды и Дания. В частности, Нидерланды рассчитывают отправить Киеву первые истребители в 2024 году.
Как ранее писала газета Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника США, передача F-16 не обеспечит Киеву желаемого превосходства в воздухе, так как российские средства ПВО очень эффективны.