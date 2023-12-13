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В новых регионах определят документы, замещающие паспорт на выборах - РИА Новости, 13.12.2023
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12:01 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/vybory-1915488785.html
В новых регионах определят документы, замещающие паспорт на выборах
В новых регионах определят документы, замещающие паспорт на выборах - РИА Новости, 13.12.2023
В новых регионах определят документы, замещающие паспорт на выборах
ЦИК РФ предлагает дать право избирательным комиссиям новых регионов определить перечень документов, которые можно использовать на голосовании вместо российского РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:01
2023-12-13T12:01
политика
россия
николай булаев
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. ЦИК РФ предлагает дать право избирательным комиссиям новых регионов определить перечень документов, которые можно использовать на голосовании вместо российского паспорта, заявил заместитель председателя комиссии Николай Булаев. "Проводить выборы в условиях военного положения – задача непростая. Надо не только создать необходимые условия для реализации избирателям, проживающим в этих субъектах, своего активного избирательного права, а избирательным комиссиям - условия для эффективного качественного исполнения своих полномочий, но и сделать так, чтобы эти условия обеспечивали безопасность как избирателей, так и членов избирательных комиссий", - сказал он на заседании ЦИК РФ в среду. Одной из особенностей, отметил Булаев, которые ЦИК предлагает применить при организации голосования на территориях новых четырех субъектов РФ, является предоставление права избирательным комиссиям субъектов определить перечень документов, использование которых допускается вместо паспорта Российской Федерации. "По этому поводу много спекуляций. Коллеги, кто не понимает, успокойтесь, пожалуйста. У нас и на ЕДГ голосовало абсолютное большинство по паспорту РФ, а граждане четырех субъектов, которые по тем или иным обстоятельствам находятся на территориях других субъектов РФ, они вообще голосовали только по российским паспортам. Поэтому спекулировать на этой теме почти бессмысленно. Да, есть какое-то количество граждан, которые по тем или иным причинам не получили паспорт РФ, но независимо от этого, в соответствии с действующими законами, договорами о вхождении, они являются гражданами России", - отметил зампред ЦИК. И лишить их активного избирательного права, считает Булаев, "это бесчеловечно, да и никто не имеет таких полномочий". "Поэтому предлагается четырем субъектам РФ определить перечень документов, которые могут заменить паспорт при голосовании", - заключил он, напомнив, что "это нечастое явление".
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политика, россия, николай булаев
Политика, Россия, Николай Булаев
В новых регионах определят документы, замещающие паспорт на выборах

ЦИК: избиркомы новых регионов определят документы, замещающие паспорт на выборах

© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Владислав Николаев
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. ЦИК РФ предлагает дать право избирательным комиссиям новых регионов определить перечень документов, которые можно использовать на голосовании вместо российского паспорта, заявил заместитель председателя комиссии Николай Булаев.
"Проводить выборы в условиях военного положения – задача непростая. Надо не только создать необходимые условия для реализации избирателям, проживающим в этих субъектах, своего активного избирательного права, а избирательным комиссиям - условия для эффективного качественного исполнения своих полномочий, но и сделать так, чтобы эти условия обеспечивали безопасность как избирателей, так и членов избирательных комиссий", - сказал он на заседании ЦИК РФ в среду.
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Одной из особенностей, отметил Булаев, которые ЦИК предлагает применить при организации голосования на территориях новых четырех субъектов РФ, является предоставление права избирательным комиссиям субъектов определить перечень документов, использование которых допускается вместо паспорта Российской Федерации.
«
"По этому поводу много спекуляций. Коллеги, кто не понимает, успокойтесь, пожалуйста. У нас и на ЕДГ голосовало абсолютное большинство по паспорту РФ, а граждане четырех субъектов, которые по тем или иным обстоятельствам находятся на территориях других субъектов РФ, они вообще голосовали только по российским паспортам. Поэтому спекулировать на этой теме почти бессмысленно. Да, есть какое-то количество граждан, которые по тем или иным причинам не получили паспорт РФ, но независимо от этого, в соответствии с действующими законами, договорами о вхождении, они являются гражданами России", - отметил зампред ЦИК.
И лишить их активного избирательного права, считает Булаев, "это бесчеловечно, да и никто не имеет таких полномочий".
"Поэтому предлагается четырем субъектам РФ определить перечень документов, которые могут заменить паспорт при голосовании", - заключил он, напомнив, что "это нечастое явление".
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ПолитикаРоссияНиколай Булаев
 
 
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