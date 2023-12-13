https://ria.ru/20231213/vybory-1915479653.html

ЦИК предложил не публиковать сведения об избиркомах новых регионов

ЦИК предложил не публиковать сведения об избиркомах новых регионов - РИА Новости, 13.12.2023

ЦИК предложил не публиковать сведения об избиркомах новых регионов

Центральная избирательная комиссия РФ предлагает дать право избирательным участкам новых регионов сократить продолжительность голосования при необходимости,... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T11:28

2023-12-13T11:28

2023-12-13T11:40

политика

россия

николай булаев

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ предлагает дать право избирательным участкам новых регионов сократить продолжительность голосования при необходимости, сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев."Предусматривается возможность по предложению ТИК решением комиссии субъекта сократить установленную законом продолжительность голосования", - сказал Булаев на заседании ЦИК.По его словам, этой нормой активно пользовались в единый день голосования."Она доказала свою востребованность и эффективность. И в определенных обстоятельствах без нее вообще невозможно обойтись, чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье людей. И я считаю, что эта абсолютно правильное решение, если мы его примем, оно дает возможность избирательной комиссии субъекта оперативно реагировать на складывающуюся ситуации, обстановку, учитывать ее и руководствоваться главным - сохранить жизнь и здоровье членам комиссии и избирателей", - добавил Булаев.

https://ria.ru/20231211/vybory-1915059689.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, николай булаев