https://ria.ru/20231213/vybory-1915479653.html
ЦИК предложил не публиковать сведения об избиркомах новых регионов
ЦИК предложил не публиковать сведения об избиркомах новых регионов - РИА Новости, 13.12.2023
ЦИК предложил не публиковать сведения об избиркомах новых регионов
Центральная избирательная комиссия РФ предлагает дать право избирательным участкам новых регионов сократить продолжительность голосования при необходимости,... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:28
2023-12-13T11:28
2023-12-13T11:40
политика
россия
николай булаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915051710_0:13:3072:1741_1920x0_80_0_0_d9dce1b94bc728cefc07649fcf62c7d0.jpg
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ предлагает дать право избирательным участкам новых регионов сократить продолжительность голосования при необходимости, сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев."Предусматривается возможность по предложению ТИК решением комиссии субъекта сократить установленную законом продолжительность голосования", - сказал Булаев на заседании ЦИК.По его словам, этой нормой активно пользовались в единый день голосования."Она доказала свою востребованность и эффективность. И в определенных обстоятельствах без нее вообще невозможно обойтись, чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье людей. И я считаю, что эта абсолютно правильное решение, если мы его примем, оно дает возможность избирательной комиссии субъекта оперативно реагировать на складывающуюся ситуации, обстановку, учитывать ее и руководствоваться главным - сохранить жизнь и здоровье членам комиссии и избирателей", - добавил Булаев.
https://ria.ru/20231211/vybory-1915059689.html
https://ria.ru/20231211/vybory-1915053532.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915051710_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_877f4e97c602cef2866caabf9a2bd9fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, николай булаев
Политика, Россия, Николай Булаев
ЦИК предложил не публиковать сведения об избиркомах новых регионов
ЦИК предложил не публиковать списки избирательных участков новых регионов
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ предлагает дать право избирательным участкам новых регионов сократить продолжительность голосования при необходимости, сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
"Предусматривается возможность по предложению ТИК решением комиссии субъекта сократить установленную законом продолжительность голосования", - сказал Булаев на заседании ЦИК.
В ЦИК назвали работу избирательных систем в новых регионах профессиональной
По его словам, этой нормой активно пользовались в единый день голосования.
"Она доказала свою востребованность и эффективность. И в определенных обстоятельствах без нее вообще невозможно обойтись, чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье людей. И я считаю, что эта абсолютно правильное решение, если мы его примем, оно дает возможность избирательной комиссии субъекта оперативно реагировать на складывающуюся ситуации, обстановку, учитывать ее и руководствоваться главным - сохранить жизнь и здоровье членам комиссии и избирателей", - добавил Булаев.
ЦИК готов к попыткам сорвать голосование в новых регионах