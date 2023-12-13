"Решать нужно срочно". Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта
MWM: элитная 47-я бригада ВСУ оказалась окружена и на грани разгрома
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Снарядный голод на фронте ставит элитную 47-ю механизированную бригаду ВСУ на грань разгромного поражения, пишет Military Watch Magazine.
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"Нехватка боеприпасов вынуждает солдат принимать невозможные решения, связанные с выбором между жизнью и смертью", — говорится в статье.
По информации издания, отсутствие поставок западного оружия подрывает боеспособность Киева и может привести к развалу фронта на самых ключевых направлениях.
Украинские военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях, также пожаловались на вооружения, поставляемые из ЕС. Качество боеприпасов, произведенных европейскими государствами, очень часто не выдерживает критики, а иногда они почти бесполезны в сражении.
"Итальянское оборудование особенно печально известно своим низким качеством", — отметили в ВСУ.
Унаследованная от СССР военная техника, а также американские образцы были намного надежнее, отметили бойцы.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.