https://ria.ru/20231213/vsu-1915556339.html

"Решать нужно срочно". Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта

"Решать нужно срочно". Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта - РИА Новости, 14.12.2023

"Решать нужно срочно". Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта

Снарядный голод на фронте ставит элитную 47-ю механизированную бригаду ВСУ на грань разгромного поражения, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-13T15:45

2023-12-13T15:45

2023-12-14T00:17

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Снарядный голод на фронте ставит элитную 47-ю механизированную бригаду ВСУ на грань разгромного поражения, пишет Military Watch Magazine."Нехватка боеприпасов вынуждает солдат принимать невозможные решения, связанные с выбором между жизнью и смертью", — говорится в статье.По информации издания, отсутствие поставок западного оружия подрывает боеспособность Киева и может привести к развалу фронта на самых ключевых направлениях.Украинские военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях, также пожаловались на вооружения, поставляемые из ЕС. Качество боеприпасов, произведенных европейскими государствами, очень часто не выдерживает критики, а иногда они почти бесполезны в сражении."Итальянское оборудование особенно печально известно своим низким качеством", — отметили в ВСУ.Унаследованная от СССР военная техника, а также американские образцы были намного надежнее, отметили бойцы.Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231212/oruzhie-1915417775.html

https://ria.ru/20231212/vsu-1915404771.html

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политика, киев, сша, ссср, джон кирби, вооруженные силы украины, евросоюз, украина, россия