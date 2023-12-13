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В США подсчитали, что Киеву надо мобилизовывать по 20 тысяч человек в месяц - РИА Новости, 13.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:42 13.12.2023 (обновлено: 16:37 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/vsu-1915553600.html
В США подсчитали, что Киеву надо мобилизовывать по 20 тысяч человек в месяц
В США подсчитали, что Киеву надо мобилизовывать по 20 тысяч человек в месяц - РИА Новости, 13.12.2023
В США подсчитали, что Киеву надо мобилизовывать по 20 тысяч человек в месяц
Киеву придется в следующем году призывать в войска по 20 тысяч человек в месяц для восполнения потерь, пишет газета The New York Times со ссылкой на бывшего... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:42
2023-12-13T16:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Киеву придется в следующем году призывать в войска по 20 тысяч человек в месяц для восполнения потерь, пишет газета The New York Times со ссылкой на бывшего командующего украинским батальоном Евгения Дикого.&quot;Киев не объявляет цели по числу мобилизованных или потери, но, по оценкам бывшего командующего батальоном Евгения Дикого, Украине потребуется мобилизовать 20 тысяч солдат в месяц на протяжении всего следующего года, чтобы поддерживать армию как для замены убитых и раненых, так и для проведения ротации&quot;, — говорится в публикации.Как сообщило сегодня агентство Bloomberg, Владимир Зеленский во время визита в США заявил американским конгрессменам, что Киев будет призывать в армию мужчин старше 45 лет. Издание The New York Times ранее отмечало, что Украина стремится привлечь больше женщин в войска, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В октябре журнал Time сообщал со ссылкой на помощника Владимира Зеленского, что ряды украинской армии настолько поредели, что военкоматам пришлось призывать людей со средним возрастом 43 года.Контрнаступление ВСУ началось полгода назад, а спустя три месяца Владимир Путин констатировал его полный провал. По данным министра обороны Сергея Шойгу на начало декабря, ВСУ за это время потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц техники. Как подчеркнул глава ведомства, поставки западного оружия и участие стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запретили.Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и начальники предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231212/mobilizatsiya-1915414120.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В США подсчитали, что Киеву надо мобилизовывать по 20 тысяч человек в месяц

NYT: в ВСУ для восполнения потерь нужно мобилизовывать 20 тысяч человек в месяц

© GENYA SAVILOVУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© GENYA SAVILOV
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Киеву придется в следующем году призывать в войска по 20 тысяч человек в месяц для восполнения потерь, пишет газета The New York Times со ссылкой на бывшего командующего украинским батальоном Евгения Дикого.
«

"Киев не объявляет цели по числу мобилизованных или потери, но, по оценкам бывшего командующего батальоном Евгения Дикого, Украине потребуется мобилизовать 20 тысяч солдат в месяц на протяжении всего следующего года, чтобы поддерживать армию как для замены убитых и раненых, так и для проведения ротации", — говорится в публикации.

Как сообщило сегодня агентство Bloomberg, Владимир Зеленский во время визита в США заявил американским конгрессменам, что Киев будет призывать в армию мужчин старше 45 лет. Издание The New York Times ранее отмечало, что Украина стремится привлечь больше женщин в войска, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
В октябре журнал Time сообщал со ссылкой на помощника Владимира Зеленского, что ряды украинской армии настолько поредели, что военкоматам пришлось призывать людей со средним возрастом 43 года.
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Контрнаступление ВСУ началось полгода назад, а спустя три месяца Владимир Путин констатировал его полный провал. По данным министра обороны Сергея Шойгу на начало декабря, ВСУ за это время потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц техники. Как подчеркнул глава ведомства, поставки западного оружия и участие стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запретили.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и начальники предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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