https://ria.ru/20231213/vsu-1915553600.html

В США подсчитали, что Киеву надо мобилизовывать по 20 тысяч человек в месяц

В США подсчитали, что Киеву надо мобилизовывать по 20 тысяч человек в месяц - РИА Новости, 13.12.2023

В США подсчитали, что Киеву надо мобилизовывать по 20 тысяч человек в месяц

Киеву придется в следующем году призывать в войска по 20 тысяч человек в месяц для восполнения потерь, пишет газета The New York Times со ссылкой на бывшего... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T15:42

2023-12-13T15:42

2023-12-13T16:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913651754_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7ae5821aa00da35ecd8e9903571577ce.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Киеву придется в следующем году призывать в войска по 20 тысяч человек в месяц для восполнения потерь, пишет газета The New York Times со ссылкой на бывшего командующего украинским батальоном Евгения Дикого."Киев не объявляет цели по числу мобилизованных или потери, но, по оценкам бывшего командующего батальоном Евгения Дикого, Украине потребуется мобилизовать 20 тысяч солдат в месяц на протяжении всего следующего года, чтобы поддерживать армию как для замены убитых и раненых, так и для проведения ротации", — говорится в публикации.Как сообщило сегодня агентство Bloomberg, Владимир Зеленский во время визита в США заявил американским конгрессменам, что Киев будет призывать в армию мужчин старше 45 лет. Издание The New York Times ранее отмечало, что Украина стремится привлечь больше женщин в войска, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В октябре журнал Time сообщал со ссылкой на помощника Владимира Зеленского, что ряды украинской армии настолько поредели, что военкоматам пришлось призывать людей со средним возрастом 43 года.Контрнаступление ВСУ началось полгода назад, а спустя три месяца Владимир Путин констатировал его полный провал. По данным министра обороны Сергея Шойгу на начало декабря, ВСУ за это время потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц техники. Как подчеркнул глава ведомства, поставки западного оружия и участие стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запретили.Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и начальники предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231212/mobilizatsiya-1915414120.html

https://ria.ru/20231211/deputaty-1914980349.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр