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Украинского морпеха приговорили к 18 годам за убийство жительницы Мариуполя - РИА Новости, 13.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:24 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/vsu-1915512243.html
Украинского морпеха приговорили к 18 годам за убийство жительницы Мариуполя
Украинского морпеха приговорили к 18 годам за убийство жительницы Мариуполя - РИА Новости, 13.12.2023
Украинского морпеха приговорили к 18 годам за убийство жительницы Мариуполя
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 18 годам лишения свободы украинского морпеха Антона Байдракова, обвиняемого в убийстве жительницы... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:24
2023-12-13T13:24
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
мариуполь
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 18 годам лишения свободы украинского морпеха Антона Байдракова, обвиняемого в убийстве жительницы Мариуполя и попытке захвата власти в ДНР, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры России. В суде было установлено, что Байдраков с июля по август 2021 года "прошел обучение навыкам ведения боевых действий в целях насильственного захвата власти и изменения конституционного строя" в ДНР. В декабре его направили для прохождения службы на территорию ДНР в составе бригады морской пехоты вооруженных сил Украины. В марте 2022 года в Мариуполе "он незаконно удерживал местную жительницу на территории промышленной зоны, а 27 марта… убил ее". "Суд приговорил Байдракова к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе. Его судили по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ст. 278 УК РФ (насильственный захват власти), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением). Уголовное дело в суд было передано в августе 2022 года.
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безопасность, россия, мариуполь, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, генеральная прокуратура рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Генеральная прокуратура РФ
Украинского морпеха приговорили к 18 годам за убийство жительницы Мариуполя

Украинский морпех Байдраков получил 18 лет за убийство жительницы Мариуполя

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 18 годам лишения свободы украинского морпеха Антона Байдракова, обвиняемого в убийстве жительницы Мариуполя и попытке захвата власти в ДНР, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры России.
В суде было установлено, что Байдраков с июля по август 2021 года "прошел обучение навыкам ведения боевых действий в целях насильственного захвата власти и изменения конституционного строя" в ДНР. В декабре его направили для прохождения службы на территорию ДНР в составе бригады морской пехоты вооруженных сил Украины. В марте 2022 года в Мариуполе "он незаконно удерживал местную жительницу на территории промышленной зоны, а 27 марта… убил ее".
"Суд приговорил Байдракова к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе. Его судили по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ст. 278 УК РФ (насильственный захват власти), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением).
Уголовное дело в суд было передано в августе 2022 года.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРГенеральная прокуратура РФ
 
 
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