https://ria.ru/20231213/vsu-1915512243.html

Украинского морпеха приговорили к 18 годам за убийство жительницы Мариуполя

Украинского морпеха приговорили к 18 годам за убийство жительницы Мариуполя - РИА Новости, 13.12.2023

Украинского морпеха приговорили к 18 годам за убийство жительницы Мариуполя

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 18 годам лишения свободы украинского морпеха Антона Байдракова, обвиняемого в убийстве жительницы... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T13:24

2023-12-13T13:24

2023-12-13T13:24

специальная военная операция на украине

безопасность

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мариуполь

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украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 18 годам лишения свободы украинского морпеха Антона Байдракова, обвиняемого в убийстве жительницы Мариуполя и попытке захвата власти в ДНР, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры России. В суде было установлено, что Байдраков с июля по август 2021 года "прошел обучение навыкам ведения боевых действий в целях насильственного захвата власти и изменения конституционного строя" в ДНР. В декабре его направили для прохождения службы на территорию ДНР в составе бригады морской пехоты вооруженных сил Украины. В марте 2022 года в Мариуполе "он незаконно удерживал местную жительницу на территории промышленной зоны, а 27 марта… убил ее". "Суд приговорил Байдракова к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе. Его судили по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ст. 278 УК РФ (насильственный захват власти), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением). Уголовное дело в суд было передано в августе 2022 года.

https://ria.ru/20231212/vsu-1915364574.html

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Кирилл Волков

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