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Новый премьер Польши сообщил, что Зеленский уже просит встречи с ним - РИА Новости, 13.12.2023
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21:07 13.12.2023 (обновлено: 21:41 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/vstrecha-1915641438.html
Новый премьер Польши сообщил, что Зеленский уже просит встречи с ним
Новый премьер Польши сообщил, что Зеленский уже просит встречи с ним - РИА Новости, 13.12.2023
Новый премьер Польши сообщил, что Зеленский уже просит встречи с ним
Киев попросил нового премьера Польши Дональда Туска встретиться с Владимиром Зеленским, сообщил сам глава правительства по прибытии в Брюссель на саммит... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T21:07
2023-12-13T21:41
в мире
украина
польша
брюссель
владимир зеленский
дональд туск
евросоюз
европейский совет
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ВАРШАВА, 13 дек — РИА Новости. Киев попросил нового премьера Польши Дональда Туска встретиться с Владимиром Зеленским, сообщил сам глава правительства по прибытии в Брюссель на саммит "Европейский союз — Западные Балканы". &quot;Украинская сторона обратилась с просьбой встречи завтра утром. Еще будут уточняться технические моменты. Я, конечно, с большой радостью встречусь с президентом (Украины. — Прим. ред.). Может, радость — это не лучшее слово, учитывая тематику и контекст&quot;, — сказал он.Туск уточнил, что пока еще непонятен формат присутствия Зеленского в Брюсселе. По его словам, планируется заседание Европейского совета и решение по поводу участия в нем украинского президента пока не приняли. Исходя из этого, премьер Польши отметил, что не готов точно сказать, где и когда состоится их встреча с Зеленским. В последнее время отношения Варшавы и Киева переживают серьезный кризис из-за эмбарго на украинское зерно. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции из постсоветской республики в несколько приграничных стран ЕС, но обязала ее ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Киев из-за этого обратился с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с соседней республикой. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже умерли два украинских водителя.
https://ria.ru/20231213/sikorskiy-1915524030.html
https://ria.ru/20231206/vsu-1914149073.html
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в мире, украина, польша, брюссель, владимир зеленский, дональд туск, евросоюз, европейский совет, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Украина, Польша, Брюссель, Владимир Зеленский, Дональд Туск, Евросоюз, Европейский совет, Всемирная торговая организация (ВТО)
Новый премьер Польши сообщил, что Зеленский уже просит встречи с ним

Новый премьер Польши Туск сообщил, что Зеленский уже просит встречи с ним

© AP Photo / Michal DyjukДональд Туск после избрания премьер-министром Польши в парламенте в Варшаве
Дональд Туск после избрания премьер-министром Польши в парламенте в Варшаве - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Дональд Туск после избрания премьер-министром Польши в парламенте в Варшаве
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 13 дек — РИА Новости. Киев попросил нового премьера Польши Дональда Туска встретиться с Владимиром Зеленским, сообщил сам глава правительства по прибытии в Брюссель на саммит "Европейский союз — Западные Балканы".
«

"Украинская сторона обратилась с просьбой встречи завтра утром. Еще будут уточняться технические моменты. Я, конечно, с большой радостью встречусь с президентом (Украины. — Прим. ред.). Может, радость — это не лучшее слово, учитывая тематику и контекст", — сказал он.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
МИД Польши вновь возглавил "антироссийский ястреб" Сикорский
Вчера, 14:06
Туск уточнил, что пока еще непонятен формат присутствия Зеленского в Брюсселе. По его словам, планируется заседание Европейского совета и решение по поводу участия в нем украинского президента пока не приняли. Исходя из этого, премьер Польши отметил, что не готов точно сказать, где и когда состоится их встреча с Зеленским.
В последнее время отношения Варшавы и Киева переживают серьезный кризис из-за эмбарго на украинское зерно. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции из постсоветской республики в несколько приграничных стран ЕС, но обязала ее ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Киев из-за этого обратился с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с соседней республикой. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже умерли два украинских водителя.
Польские автомобильные грузоперевозчики перекрыли дорогу на границе с Украиной в Дорохуске - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
СМИ: протесты в Польше вызвали задержки с поставками оборудования для ВСУ
6 декабря, 16:02
 
В миреУкраинаПольшаБрюссельВладимир ЗеленскийДональд ТускЕвросоюзЕвропейский советВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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