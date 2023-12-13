https://ria.ru/20231213/vstrecha-1915537833.html

"Уезжай домой": визит Зеленского в США вызвал гнев в Сети

"Уезжай домой": визит Зеленского в США вызвал гнев в Сети - РИА Новости, 13.12.2023

"Уезжай домой": визит Зеленского в США вызвал гнев в Сети

Пользователи соцсети Х негативно отреагировали на визит президента Украины Владимира Зеленского в США и итоги его встречи с американским президентом Джо... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T14:48

2023-12-13T14:48

2023-12-13T14:48

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украина

сша

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джо байден

владимир зеленский

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Пользователи соцсети Х негативно отреагировали на визит президента Украины Владимира Зеленского в США и итоги его встречи с американским президентом Джо Байденом."Джо Байден и я обсудили, как увеличить нашу мощь в следующем году. <…> Самое большое желание Украины – приблизить победоносное завершение этого конфликта", — написал глава киевского режима.Комментаторы резко отреагировали на подобные заявления Зеленского."Уезжай домой, никаких денег. Нам самим нужны деньги, мы сами в беде", - отметил Mario Colorado Jr."Два обманщика пытаются понять, как можно еще больше украсть денег у американцев", — прокомментировал Vince Langman."Больше никаких американских денег для твоего бесконечного конфликта. Установи мир или воюй один", — возмутился The Dark Kite."Почему ты уничтожаешь своих собственных людей?" — задался вопросом MatthewJshow."Извини, но с мошенничеством покончено! Мирные переговоры – единственный способ закончить это в хорошем ключе для тебя и твоих людей. Никакое количество долларов не поможет тебе одолеть Россию", — резюмировал FLKnight.Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу США для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт заявил, что Владимир Зеленский не рассказал на встрече с сенаторами и спикером палаты представителей США ничего нового, и назвал его речь "старым хламом".

https://ria.ru/20231213/oruzhie-1915521592.html

https://ria.ru/20231213/krazha-1915501370.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, израиль, джо байден, владимир зеленский