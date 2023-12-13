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Глава МИД Израиля: ЦАХАЛ независимо от поддержки продолжит войну с ХАМАС - РИА Новости, 13.12.2023
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15:42 13.12.2023 (обновлено: 15:54 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/voyna-1915553404.html
Глава МИД Израиля: ЦАХАЛ независимо от поддержки продолжит войну с ХАМАС
Глава МИД Израиля: ЦАХАЛ независимо от поддержки продолжит войну с ХАМАС - РИА Новости, 13.12.2023
Глава МИД Израиля: ЦАХАЛ независимо от поддержки продолжит войну с ХАМАС
Израиль продолжит войну с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа в независимости от наличия или отсутствия международной поддержки, заявил в среду глава... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:42
2023-12-13T15:54
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 дек - РИА Новости. Израиль продолжит войну с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа в независимости от наличия или отсутствия международной поддержки, заявил в среду глава МИД Израиля Эли Коэн."Израиль продолжит войну против ХАМАС с международной поддержкой или без нее. Прекращение огня на нынешнем этапе является подарком террористической организации ХАМАС и позволит ей вернуться и угрожать народу Израиля", - заявил Коэн на встрече с заместителем министра иностранных дел Австралии Тимом Уоттсом.По данным пресс-службы МИД Израиля, Коэн и Уоттс обсудили цели военной операции Израиля в секторе Газа, угрозу со стороны "Хезболлах" на юге Ливана, ситуацию с безопасностью на международных морских путях в свете инцидентов в йеменскими повстанцами-хуситами и необходимость борьбы с ростом уровня антисемитизма.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, В мире
Глава МИД Израиля: ЦАХАЛ независимо от поддержки продолжит войну с ХАМАС

Глава МИД Израиля: ЦАХАЛ продолжит войну с ХАМАС вне зависимости от поддержки

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 дек - РИА Новости. Израиль продолжит войну с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа в независимости от наличия или отсутствия международной поддержки, заявил в среду глава МИД Израиля Эли Коэн.
"Израиль продолжит войну против ХАМАС с международной поддержкой или без нее. Прекращение огня на нынешнем этапе является подарком террористической организации ХАМАС и позволит ей вернуться и угрожать народу Израиля", - заявил Коэн на встрече с заместителем министра иностранных дел Австралии Тимом Уоттсом.
По данным пресс-службы МИД Израиля, Коэн и Уоттс обсудили цели военной операции Израиля в секторе Газа, угрозу со стороны "Хезболлах" на юге Ливана, ситуацию с безопасностью на международных морских путях в свете инцидентов в йеменскими повстанцами-хуситами и необходимость борьбы с ростом уровня антисемитизма.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильВ мире
 
 
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