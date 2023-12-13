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От россиян поступило два миллиона вопросов к прямой линии с Путиным - РИА Новости, 13.12.2023
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22:44 13.12.2023 (обновлено: 22:58 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/voprosy-1915650257.html
От россиян поступило два миллиона вопросов к прямой линии с Путиным
От россиян поступило два миллиона вопросов к прямой линии с Путиным - РИА Новости, 13.12.2023
От россиян поступило два миллиона вопросов к прямой линии с Путиным
Более двух миллионов вопросов от россиян поступило к "Итогам года с Владимиром Путиным", сообщает телеканал "Россия 24". РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T22:44
2023-12-13T22:58
прямая линия с владимиром путиным
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Более двух миллионов вопросов от россиян поступило к "Итогам года с Владимиром Путиным", сообщает телеканал "Россия 24"."Поступило вопросов: 2 061 772", - приводятся в эфире телеканала данные на 21.00.Президент РФ Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подведет итоги года в формате большой пресс-конференции, которая будет объединена с прямой линией.
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прямая линия с владимиром путиным, политика, россия, владимир путин
Прямая линия с Владимиром Путиным, Политика, Россия, Владимир Путин
От россиян поступило два миллиона вопросов к прямой линии с Путиным

От россиян поступило 2 061 772 вопросов к "Итогам года с Владимиром Путиным"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Более двух миллионов вопросов от россиян поступило к "Итогам года с Владимиром Путиным", сообщает телеканал "Россия 24".
«
"Поступило вопросов: 2 061 772", - приводятся в эфире телеканала данные на 21.00.
Президент РФ Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подведет итоги года в формате большой пресс-конференции, которая будет объединена с прямой линией.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Песков: все обращения, поступившие на "Прямую линию", будут обработаны
Вчера, 22:57
 
Прямая линия с Владимиром ПутинымПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
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