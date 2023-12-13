https://ria.ru/20231213/voprosy-1915650257.html
От россиян поступило два миллиона вопросов к прямой линии с Путиным
От россиян поступило два миллиона вопросов к прямой линии с Путиным - РИА Новости, 13.12.2023
От россиян поступило два миллиона вопросов к прямой линии с Путиным
Более двух миллионов вопросов от россиян поступило к "Итогам года с Владимиром Путиным", сообщает телеканал "Россия 24". РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T22:44
2023-12-13T22:44
2023-12-13T22:58
прямая линия с владимиром путиным
политика
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владимир путин
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Более двух миллионов вопросов от россиян поступило к "Итогам года с Владимиром Путиным", сообщает телеканал "Россия 24"."Поступило вопросов: 2 061 772", - приводятся в эфире телеканала данные на 21.00.Президент РФ Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подведет итоги года в формате большой пресс-конференции, которая будет объединена с прямой линией.
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прямая линия с владимиром путиным, политика, россия, владимир путин
Прямая линия с Владимиром Путиным, Политика, Россия, Владимир Путин
От россиян поступило два миллиона вопросов к прямой линии с Путиным
От россиян поступило 2 061 772 вопросов к "Итогам года с Владимиром Путиным"