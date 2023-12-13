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Россияне задают для Прямой линии с Путиным вопросы про СВО, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2023
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22:06 13.12.2023 (обновлено: 22:27 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/voprosy-1915646620.html
Россияне задают для Прямой линии с Путиным вопросы про СВО, заявил Песков
Россияне задают для Прямой линии с Путиным вопросы про СВО, заявил Песков - РИА Новости, 13.12.2023
Россияне задают для Прямой линии с Путиным вопросы про СВО, заявил Песков
Россиян волнует непростая международная обстановка и вопросы, связанные со специальной военной операцией, они задают вопросы на эту тему к "Итогам года с... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T22:06
2023-12-13T22:27
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россиян волнует непростая международная обстановка и вопросы, связанные со специальной военной операцией, они задают вопросы на эту тему к "Итогам года с Владимиром Путиным", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Прямая линия" и ежегодная большая пресс-конференция пройдут в этом году в объединенном формате - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 14 декабря. "Естественно, непростая международная обстановка - конечно это то, что волнует россиян. Это специальная военная операция", - заявил Песков в эфире Первого канала, говоря о приоритетных темах, с которыми связано большинство вопросов к "прямой линии".Представитель Кремля отметил, что поступают и предметные вопросы, связанные с экономикой: "люди интересуются, насколько у нас сильный запас прочности". Некоторые вопросы посвящены социальным аспектам, в частности, россиян волнует, будут ли продолжаться программы поддержки в самых разных областях, добавил пресс-секретарь президента."Люди интересуются международными делами, потому что вокруг нас, конечно, очень много неспокойных регионов, их количество продолжает расти, к сожалению. Да и в целом все становится менее предсказуемым в мире", - заявил Песков.
https://ria.ru/20231213/soveschanie-1915644807.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Прямая линия с Владимиром Путиным
Россияне задают для Прямой линии с Путиным вопросы про СВО, заявил Песков

Песков: россияне задают для Прямой линии с Путиным вопросы про СВО

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россиян волнует непростая международная обстановка и вопросы, связанные со специальной военной операцией, они задают вопросы на эту тему к "Итогам года с Владимиром Путиным", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Прямая линия" и ежегодная большая пресс-конференция пройдут в этом году в объединенном формате - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 14 декабря.
Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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«
"Естественно, непростая международная обстановка - конечно это то, что волнует россиян. Это специальная военная операция", - заявил Песков в эфире Первого канала, говоря о приоритетных темах, с которыми связано большинство вопросов к "прямой линии".
Представитель Кремля отметил, что поступают и предметные вопросы, связанные с экономикой: "люди интересуются, насколько у нас сильный запас прочности". Некоторые вопросы посвящены социальным аспектам, в частности, россиян волнует, будут ли продолжаться программы поддержки в самых разных областях, добавил пресс-секретарь президента.
«
"Люди интересуются международными делами, потому что вокруг нас, конечно, очень много неспокойных регионов, их количество продолжает расти, к сожалению. Да и в целом все становится менее предсказуемым в мире", - заявил Песков.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковПрямая линия с Владимиром Путиным
 
 
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