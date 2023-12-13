https://ria.ru/20231213/voda-1915436520.html
В некоторых районах Киева после взрывов нет воды, пишут СМИ
В некоторых районах Киева после взрывов нет воды, пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2023
В некоторых районах Киева после взрывов нет воды, пишут СМИ
В некоторых районах Киева после взрывов нет воды, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T04:32
2023-12-13T04:32
2023-12-13T04:32
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В некоторых районах Киева после взрывов нет воды, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале. Ранее издание Klymenko.Time писало, что в городе были слышны сильные взрывы, после чего объявили воздушную тревогу. "Местные жители сообщают, что в некоторых районах столицы нет воды", - говорится в сообщении телеканала, которое содержит ссылку на заметку о взрывах в Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231213/kiev-1915435980.html
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В мире, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В некоторых районах Киева после взрывов нет воды, пишут СМИ
Украинские СМИ сообщили, что в некоторых районах Киева после взрывов нет воды