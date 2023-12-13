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В некоторых районах Киева после взрывов нет воды, пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:32 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/voda-1915436520.html
В некоторых районах Киева после взрывов нет воды, пишут СМИ
В некоторых районах Киева после взрывов нет воды, пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2023
В некоторых районах Киева после взрывов нет воды, пишут СМИ
В некоторых районах Киева после взрывов нет воды, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T04:32
2023-12-13T04:32
в мире
киев
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В некоторых районах Киева после взрывов нет воды, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале. Ранее издание Klymenko.Time писало, что в городе были слышны сильные взрывы, после чего объявили воздушную тревогу. "Местные жители сообщают, что в некоторых районах столицы нет воды", - говорится в сообщении телеканала, которое содержит ссылку на заметку о взрывах в Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, киев, россия, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В некоторых районах Киева после взрывов нет воды, пишут СМИ

Украинские СМИ сообщили, что в некоторых районах Киева после взрывов нет воды

© AP Photo / Jae C. HongКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В некоторых районах Киева после взрывов нет воды, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале.
Ранее издание Klymenko.Time писало, что в городе были слышны сильные взрывы, после чего объявили воздушную тревогу.
«
"Местные жители сообщают, что в некоторых районах столицы нет воды", - говорится в сообщении телеканала, которое содержит ссылку на заметку о взрывах в Киеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
В Киеве прогремели мощные взрывы, сообщили СМИ
04:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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