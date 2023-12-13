https://ria.ru/20231213/vklyucheniya-1915652891.html

Песков: прямых включений с новых территорий на прямой линии не будет

Песков: прямых включений с новых территорий на прямой линии не будет - РИА Новости, 13.12.2023

Песков: прямых включений с новых территорий на прямой линии не будет

Прямых включений с новых территорий в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным не будет, они записаны заранее, чтобы не подвергать опасности людей, РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T23:15

2023-12-13T23:15

2023-12-13T23:15

политика

дмитрий песков

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878934215_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_7cd85acb8654f93b7018bc81b2ca5bb1.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Прямых включений с новых территорий в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным не будет, они записаны заранее, чтобы не подвергать опасности людей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Трансляций оттуда мы не планируем. Все-таки зачем подвергать риску и людей, и бойцов, и самих корреспондентов. Но, тем не менее, были записаны материалы из новых регионов, видео их были переданы, и дальше все уже будет зависеть от модераторов. Именно они будут решать, какие вопросы они будут блоками задавать", - сказал Песков в эфире телеканала Россия 24. Он отметил, что у модераторов была возможность в течение двух недель анализировать обращения людей, чем они и занимались.

https://ria.ru/20231213/grafik-1915652472.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, дмитрий песков, владимир путин, россия