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Песков: прямых включений с новых территорий на прямой линии не будет
Песков: прямых включений с новых территорий на прямой линии не будет - РИА Новости, 13.12.2023
Песков: прямых включений с новых территорий на прямой линии не будет
Прямых включений с новых территорий в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным не будет, они записаны заранее, чтобы не подвергать опасности людей, РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T23:15
2023-12-13T23:15
2023-12-13T23:15
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Прямых включений с новых территорий в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным не будет, они записаны заранее, чтобы не подвергать опасности людей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Трансляций оттуда мы не планируем. Все-таки зачем подвергать риску и людей, и бойцов, и самих корреспондентов. Но, тем не менее, были записаны материалы из новых регионов, видео их были переданы, и дальше все уже будет зависеть от модераторов. Именно они будут решать, какие вопросы они будут блоками задавать", - сказал Песков в эфире телеканала Россия 24. Он отметил, что у модераторов была возможность в течение двух недель анализировать обращения людей, чем они и занимались.
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политика, дмитрий песков, владимир путин, россия
Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия
Песков: прямых включений с новых территорий на прямой линии не будет
Песков: прямых включений с новых территорий на прямой линии с Путиным не будет