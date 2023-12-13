https://ria.ru/20231213/verbovka-1915506922.html

Обвиняемого в организации теракта на БАМе вербовали с Украины, заявил Минск

Обвиняемого в организации теракта на БАМе вербовали с Украины, заявил Минск - РИА Новости, 13.12.2023

Обвиняемого в организации теракта на БАМе вербовали с Украины, заявил Минск

Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что вербовку гражданина республики, обвиняемого в организации теракта на БАМе, вели украинские спецслужбы в... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T13:07

2023-12-13T13:07

2023-12-13T13:09

в мире

белоруссия

служба безопасности украины

украина

кгб белоруссии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914361492_6:0:1400:784_1920x0_80_0_0_e769a796dd0265521964e738c0c1eb0a.jpg

МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что вербовку гражданина республики, обвиняемого в организации теракта на БАМе, вели украинские спецслужбы в дистанционном режиме. Пятидесятидвухлетнего гражданина Белоруссии задержали в Омске по обвинению в организации теракта. По версии ФСБ России, 29 и 30 ноября он совершил подрывы двух железнодорожных составов с нефтепродуктами. Поезда следовали по маршрутам Тайшет - Тында и Тайшет - Нерюнгри по БАМ в Бурятии. Задержанный мужчина признался, что действовал по указаниям соотечественника, находящегося под контролем украинских спецслужб. Действия подозреваемого привели к возгоранию цистерн с горюче-смазочными материалами и временной блокировке движения по БАМу. "Я подтверждаю этот факт. Речь идет о нашем гражданине, жителе Витебского региона, бывшем работнике "Нафтана", который был уволен в декабре 2020-го за причастность к экстремистской деятельности. Мотивы прежде всего корыстные. Ему выплатили определенные суммы, еще большие были обещаны. Кроме того, мотивом стало перевернутое сознание и перевернутые представления и ценности", - приводит слова Тертеля агентство Spunik Беларусь. Он отметил, что вербовка указанного гражданина, как и некоторых других граждан, осуществлялась украинскими спецслужбами дистанционным путем. "Примеры - та же Вилейка, где были завербованы наши граждане. Это и попытки терактов в Минской и Витебской областях, что было показано в прессе. Украинские спецслужбы в том числе используют людей с проблемами с психикой, больных людей. Это нехорошая практика", - отметил глава белорусского КГБ. Он добавил, что в настоящее время идет следствие. "Мы тоже принимаем в этом участие и разбираемся в ситуации с учетом того, что это наш гражданин. Отдельные моменты, чтобы не навредить следствию, раскрыть не могу. Но хотел бы наших граждан предупредить, что это серьезное преступление. По российскому законодательству наказание вплоть до пожизненного. А в нашем случае речь идет о смертной казни. Это особо тяжкие преступления. Хочу предупредить наших граждан, что ни одно из них не остается нераскрытым", - сказал Тертель. По его словам, на белорусской территории удается предотвратить такие преступления. "Но я призываю наших граждан быть бдительными и не втягиваться в игры иностранных спецслужб. Та же террористическая организация BYPOL полностью финансируется СБУ. Мы знаем сотрудников, которые там инструктируют и работают", - сказал глава КГБ.

https://ria.ru/20231213/proisshestviya-1915470912.html

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, служба безопасности украины, украина, кгб белоруссии