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Обвиняемого в организации теракта на БАМе вербовали с Украины, заявил Минск - РИА Новости, 13.12.2023
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13:07 13.12.2023 (обновлено: 13:09 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/verbovka-1915506922.html
Обвиняемого в организации теракта на БАМе вербовали с Украины, заявил Минск
Обвиняемого в организации теракта на БАМе вербовали с Украины, заявил Минск - РИА Новости, 13.12.2023
Обвиняемого в организации теракта на БАМе вербовали с Украины, заявил Минск
Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что вербовку гражданина республики, обвиняемого в организации теракта на БАМе, вели украинские спецслужбы в... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:07
2023-12-13T13:09
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МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что вербовку гражданина республики, обвиняемого в организации теракта на БАМе, вели украинские спецслужбы в дистанционном режиме. Пятидесятидвухлетнего гражданина Белоруссии задержали в Омске по обвинению в организации теракта. По версии ФСБ России, 29 и 30 ноября он совершил подрывы двух железнодорожных составов с нефтепродуктами. Поезда следовали по маршрутам Тайшет - Тында и Тайшет - Нерюнгри по БАМ в Бурятии. Задержанный мужчина признался, что действовал по указаниям соотечественника, находящегося под контролем украинских спецслужб. Действия подозреваемого привели к возгоранию цистерн с горюче-смазочными материалами и временной блокировке движения по БАМу. "Я подтверждаю этот факт. Речь идет о нашем гражданине, жителе Витебского региона, бывшем работнике "Нафтана", который был уволен в декабре 2020-го за причастность к экстремистской деятельности. Мотивы прежде всего корыстные. Ему выплатили определенные суммы, еще большие были обещаны. Кроме того, мотивом стало перевернутое сознание и перевернутые представления и ценности", - приводит слова Тертеля агентство Spunik Беларусь. Он отметил, что вербовка указанного гражданина, как и некоторых других граждан, осуществлялась украинскими спецслужбами дистанционным путем. "Примеры - та же Вилейка, где были завербованы наши граждане. Это и попытки терактов в Минской и Витебской областях, что было показано в прессе. Украинские спецслужбы в том числе используют людей с проблемами с психикой, больных людей. Это нехорошая практика", - отметил глава белорусского КГБ. Он добавил, что в настоящее время идет следствие. "Мы тоже принимаем в этом участие и разбираемся в ситуации с учетом того, что это наш гражданин. Отдельные моменты, чтобы не навредить следствию, раскрыть не могу. Но хотел бы наших граждан предупредить, что это серьезное преступление. По российскому законодательству наказание вплоть до пожизненного. А в нашем случае речь идет о смертной казни. Это особо тяжкие преступления. Хочу предупредить наших граждан, что ни одно из них не остается нераскрытым", - сказал Тертель. По его словам, на белорусской территории удается предотвратить такие преступления. "Но я призываю наших граждан быть бдительными и не втягиваться в игры иностранных спецслужб. Та же террористическая организация BYPOL полностью финансируется СБУ. Мы знаем сотрудников, которые там инструктируют и работают", - сказал глава КГБ.
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в мире, белоруссия, служба безопасности украины, украина, кгб белоруссии
В мире, Белоруссия, Служба безопасности Украины, Украина, КГБ Белоруссии
Обвиняемого в организации теракта на БАМе вербовали с Украины, заявил Минск

КГБ: белоруса, обвиняемого в организации теракта на БАМе, вербовали с Украины

© РИА Новости/ФСБ РоссииЗадержание подозреваемого в теракте на Байкало-Амурской магистрали
Задержание подозреваемого в теракте на Байкало-Амурской магистрали
© РИА Новости/ФСБ России
Задержание подозреваемого в теракте на Байкало-Амурской магистрали
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МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что вербовку гражданина республики, обвиняемого в организации теракта на БАМе, вели украинские спецслужбы в дистанционном режиме.
Пятидесятидвухлетнего гражданина Белоруссии задержали в Омске по обвинению в организации теракта. По версии ФСБ России, 29 и 30 ноября он совершил подрывы двух железнодорожных составов с нефтепродуктами. Поезда следовали по маршрутам Тайшет - Тында и Тайшет - Нерюнгри по БАМ в Бурятии. Задержанный мужчина признался, что действовал по указаниям соотечественника, находящегося под контролем украинских спецслужб. Действия подозреваемого привели к возгоранию цистерн с горюче-смазочными материалами и временной блокировке движения по БАМу.
"Я подтверждаю этот факт. Речь идет о нашем гражданине, жителе Витебского региона, бывшем работнике "Нафтана", который был уволен в декабре 2020-го за причастность к экстремистской деятельности. Мотивы прежде всего корыстные. Ему выплатили определенные суммы, еще большие были обещаны. Кроме того, мотивом стало перевернутое сознание и перевернутые представления и ценности", - приводит слова Тертеля агентство Spunik Беларусь.
Он отметил, что вербовка указанного гражданина, как и некоторых других граждан, осуществлялась украинскими спецслужбами дистанционным путем. "Примеры - та же Вилейка, где были завербованы наши граждане. Это и попытки терактов в Минской и Витебской областях, что было показано в прессе. Украинские спецслужбы в том числе используют людей с проблемами с психикой, больных людей. Это нехорошая практика", - отметил глава белорусского КГБ.
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Он добавил, что в настоящее время идет следствие. "Мы тоже принимаем в этом участие и разбираемся в ситуации с учетом того, что это наш гражданин. Отдельные моменты, чтобы не навредить следствию, раскрыть не могу. Но хотел бы наших граждан предупредить, что это серьезное преступление. По российскому законодательству наказание вплоть до пожизненного. А в нашем случае речь идет о смертной казни. Это особо тяжкие преступления. Хочу предупредить наших граждан, что ни одно из них не остается нераскрытым", - сказал Тертель.
По его словам, на белорусской территории удается предотвратить такие преступления. "Но я призываю наших граждан быть бдительными и не втягиваться в игры иностранных спецслужб. Та же террористическая организация BYPOL полностью финансируется СБУ. Мы знаем сотрудников, которые там инструктируют и работают", - сказал глава КГБ.
 
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