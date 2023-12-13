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Орбан прокомментировал новый украинский закон о нацменьшинствах - РИА Новости, 13.12.2023
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14:17 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/vengry-1915527793.html
Орбан прокомментировал новый украинский закон о нацменьшинствах
Орбан прокомментировал новый украинский закон о нацменьшинствах - РИА Новости, 13.12.2023
Орбан прокомментировал новый украинский закон о нацменьшинствах
Венгрия не возлагает надежд на новый украинский закон, расширяющий права национальных меньшинств, и настаивает на возвращении именно тех прав, которыми... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:17
2023-12-13T14:17
в мире
будапешт
евросоюз
совет европы
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 13 дек - РИА Новости. Венгрия не возлагает надежд на новый украинский закон, расширяющий права национальных меньшинств, и настаивает на возвращении именно тех прав, которыми закарпатские венгры располагали в 2015 году, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, Венгрия в течение восьми лет настаивала на возвращении прав закарпатским венграм и не могла этого добиться, а в последние недели "каким-то образом, возможно, под Рождество" появился новый украинский закон о языке, который "что-то дает венграм", Будапешт его должен изучить. "Но больших надежд мы на него не возлагаем, потому что наш подход совершенно другой. Мы говорим, что в 2015 году у венгров забрали закон. Верните, а не создавайте новый. У того, который был раньше, мы знаем текст, его слова, знаем, как он исполнялся, как он действует. Мы хотим получить назад его, ни больше, ни меньше. Отдайте то, что забрали, а это не то", - сказал Орбан в интервью порталу Mandiner. Ранее парламент Украины принял закон о расширении прав национальных меньшинств, в частности, была возвращена возможность получения базового и специального среднего образования на родном языке для представителей меньшинств, если это один из языков ЕС. В МИД Венгрии заявили, что внимательно оценят новый украинский закон о правах нацменьшинств и его выполнение, однако уже видно, что он не отвечает требованиям Будапешта. Ранее Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто заявил, что Украина, как видно, "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
https://ria.ru/20231213/zelenskiy-1915511309.html
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в мире, будапешт, евросоюз, совет европы, петер сийярто, виктор орбан, украина, венгрия, венецианская комиссия
В мире, Будапешт, Евросоюз, Совет Европы, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Украина, Венгрия, Венецианская комиссия
Орбан прокомментировал новый украинский закон о нацменьшинствах

Орбан: у закарпатских венгров должны быть права, которых их лишили в 2015 году

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 13 дек - РИА Новости. Венгрия не возлагает надежд на новый украинский закон, расширяющий права национальных меньшинств, и настаивает на возвращении именно тех прав, которыми закарпатские венгры располагали в 2015 году, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
По его словам, Венгрия в течение восьми лет настаивала на возвращении прав закарпатским венграм и не могла этого добиться, а в последние недели "каким-то образом, возможно, под Рождество" появился новый украинский закон о языке, который "что-то дает венграм", Будапешт его должен изучить.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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Вчера, 13:21
«
"Но больших надежд мы на него не возлагаем, потому что наш подход совершенно другой. Мы говорим, что в 2015 году у венгров забрали закон. Верните, а не создавайте новый. У того, который был раньше, мы знаем текст, его слова, знаем, как он исполнялся, как он действует. Мы хотим получить назад его, ни больше, ни меньше. Отдайте то, что забрали, а это не то", - сказал Орбан в интервью порталу Mandiner.
Ранее парламент Украины принял закон о расширении прав национальных меньшинств, в частности, была возвращена возможность получения базового и специального среднего образования на родном языке для представителей меньшинств, если это один из языков ЕС. В МИД Венгрии заявили, что внимательно оценят новый украинский закон о правах нацменьшинств и его выполнение, однако уже видно, что он не отвечает требованиям Будапешта.
Ранее Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.
Ранее Сийярто заявил, что Украина, как видно, "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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Вчера, 14:14
 
В миреБудапештЕвросоюзСовет ЕвропыПетер СийяртоВиктор ОрбанУкраинаВенгрияВенецианская комиссия
 
 
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