https://ria.ru/20231213/vengry-1915527793.html

Орбан прокомментировал новый украинский закон о нацменьшинствах

Орбан прокомментировал новый украинский закон о нацменьшинствах - РИА Новости, 13.12.2023

Орбан прокомментировал новый украинский закон о нацменьшинствах

Венгрия не возлагает надежд на новый украинский закон, расширяющий права национальных меньшинств, и настаивает на возвращении именно тех прав, которыми... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T14:17

2023-12-13T14:17

2023-12-13T14:17

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БУДАПЕШТ, 13 дек - РИА Новости. Венгрия не возлагает надежд на новый украинский закон, расширяющий права национальных меньшинств, и настаивает на возвращении именно тех прав, которыми закарпатские венгры располагали в 2015 году, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, Венгрия в течение восьми лет настаивала на возвращении прав закарпатским венграм и не могла этого добиться, а в последние недели "каким-то образом, возможно, под Рождество" появился новый украинский закон о языке, который "что-то дает венграм", Будапешт его должен изучить. "Но больших надежд мы на него не возлагаем, потому что наш подход совершенно другой. Мы говорим, что в 2015 году у венгров забрали закон. Верните, а не создавайте новый. У того, который был раньше, мы знаем текст, его слова, знаем, как он исполнялся, как он действует. Мы хотим получить назад его, ни больше, ни меньше. Отдайте то, что забрали, а это не то", - сказал Орбан в интервью порталу Mandiner. Ранее парламент Украины принял закон о расширении прав национальных меньшинств, в частности, была возвращена возможность получения базового и специального среднего образования на родном языке для представителей меньшинств, если это один из языков ЕС. В МИД Венгрии заявили, что внимательно оценят новый украинский закон о правах нацменьшинств и его выполнение, однако уже видно, что он не отвечает требованиям Будапешта. Ранее Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто заявил, что Украина, как видно, "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

https://ria.ru/20231213/zelenskiy-1915511309.html

https://ria.ru/20231213/putin-1915526348.html

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