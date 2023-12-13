https://ria.ru/20231213/utechka-1915592095.html

В США пришли в ярость из-за масштабной утечки данных по Украине, пишут СМИ

В США пришли в ярость из-за масштабной утечки данных по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2023

В США пришли в ярость из-за масштабной утечки данных по Украине, пишут СМИ

Американские чиновники были в бешенстве из-за масштабной утечки появившихся весной в сети секретных документов Пентагона по Украине, Ирану и Китаю, сообщает... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T17:45

2023-12-13T17:45

2023-12-13T17:45

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Американские чиновники были в бешенстве из-за масштабной утечки появившихся весной в сети секретных документов Пентагона по Украине, Ирану и Китаю, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника из США. В начале апреля сообщает газета New York Times сообщила, что Пентагон расследует утечку секретных материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Документы были датированы началом марта. Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивался как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. "Мы были ошарашены и разъярены", - сообщил источник издания, которому после утечки пришлось отвечать на десятки запросов от СМИ. По словам высокопоставленного источника из минобороны США, после утечки в первую очередь было необходимо "объять" просочившуюся в сеть информацию и понять ее масштабы. По делу об утечке документов 13 апреля был задержан военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра. По данным Washington Post, он начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции РФ на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет". Тейшейре грозит до 60 лет тюрьмы, сам он себя виновным не признал. В конце декабря пресс-служба ВВС США сообщила, что командование национальной гвардии военно-воздушных сил США подвергло дисциплинарному взысканию и иным мерам воздействия 15 военнослужащих в связи с масштабной утечкой секретных материалов.

https://ria.ru/20231213/kongress-1915438129.html

https://ria.ru/20231213/zelenskiy_i_bayden-1915409727.html

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украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, украина