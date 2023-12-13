https://ria.ru/20231213/utechka-1915592095.html
В США пришли в ярость из-за масштабной утечки данных по Украине, пишут СМИ
В США пришли в ярость из-за масштабной утечки данных по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2023
В США пришли в ярость из-за масштабной утечки данных по Украине, пишут СМИ
Американские чиновники были в бешенстве из-за масштабной утечки появившихся весной в сети секретных документов Пентагона по Украине, Ирану и Китаю, сообщает... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T17:45
2023-12-13T17:45
2023-12-13T17:45
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Американские чиновники были в бешенстве из-за масштабной утечки появившихся весной в сети секретных документов Пентагона по Украине, Ирану и Китаю, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника из США. В начале апреля сообщает газета New York Times сообщила, что Пентагон расследует утечку секретных материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Документы были датированы началом марта. Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивался как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. "Мы были ошарашены и разъярены", - сообщил источник издания, которому после утечки пришлось отвечать на десятки запросов от СМИ. По словам высокопоставленного источника из минобороны США, после утечки в первую очередь было необходимо "объять" просочившуюся в сеть информацию и понять ее масштабы. По делу об утечке документов 13 апреля был задержан военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра. По данным Washington Post, он начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции РФ на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет". Тейшейре грозит до 60 лет тюрьмы, сам он себя виновным не признал. В конце декабря пресс-служба ВВС США сообщила, что командование национальной гвардии военно-воздушных сил США подвергло дисциплинарному взысканию и иным мерам воздействия 15 военнослужащих в связи с масштабной утечкой секретных материалов.
https://ria.ru/20231213/kongress-1915438129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина
В США пришли в ярость из-за масштабной утечки данных по Украине, пишут СМИ
WP: в США чиновники пришли в ярость из-за масштабной утечки данных по Украине
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости.
Американские чиновники были в бешенстве из-за масштабной утечки появившихся весной в сети секретных документов Пентагона по Украине, Ирану и Китаю, сообщает газета Washington Post
со ссылкой на неназванного чиновника из США.
В начале апреля сообщает газета New York Times сообщила, что Пентагон расследует утечку секретных материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Документы были датированы началом марта. Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивался как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке.
"Мы были ошарашены и разъярены", - сообщил источник издания, которому после утечки пришлось отвечать на десятки запросов от СМИ.
По словам высокопоставленного источника из минобороны США, после утечки в первую очередь было необходимо "объять" просочившуюся в сеть информацию и понять ее масштабы.
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По делу об утечке документов 13 апреля был задержан военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра. По данным Washington Post, он начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции РФ
на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва
и Киев
"должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет". Тейшейре грозит до 60 лет тюрьмы, сам он себя виновным не признал.
В конце декабря пресс-служба ВВС США сообщила, что командование национальной гвардии военно-воздушных сил США подвергло дисциплинарному взысканию и иным мерам воздействия 15 военнослужащих в связи с масштабной утечкой секретных материалов.
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