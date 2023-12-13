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"Время потеряно": в США послали неутешительный сигнал Зеленскому - РИА Новости, 13.12.2023
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12:15 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/usloviya-1915493015.html
"Время потеряно": в США послали неутешительный сигнал Зеленскому
"Время потеряно": в США послали неутешительный сигнал Зеленскому - РИА Новости, 13.12.2023
"Время потеряно": в США послали неутешительный сигнал Зеленскому
Запад и Украина должны пойти на условия России по прекращению конфликта, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:15
2023-12-13T12:15
в мире
россия
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Запад и Украина должны пойти на условия России по прекращению конфликта, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Нужно сесть и выслушать все требования России. Все настолько просто. Больше нет шансов добиться условий, выгодных Киеву. Слишком много людей погибло, слишком много времени потеряно, слишком много крови пролилось", — отметил он.Макгрегор подчеркнул, что для урегулирования конфликта необходимо признать новые российские территории."Сначала нужно прекратить огонь. &lt;…&gt; Затем нужно собраться на политическом уровне, пригласить военных экспертов и перерисовать карту", — предложил полковник.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20231213/plan-1915466020.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, министерство обороны сша
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Министерство обороны США
"Время потеряно": в США послали неутешительный сигнал Зеленскому

Полковник Макгрегор: Запад должен согласиться на условия России по Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Запад и Украина должны пойти на условия России по прекращению конфликта, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Нужно сесть и выслушать все требования России. Все настолько просто. Больше нет шансов добиться условий, выгодных Киеву. Слишком много людей погибло, слишком много времени потеряно, слишком много крови пролилось", — отметил он.
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Макгрегор подчеркнул, что для урегулирования конфликта необходимо признать новые российские территории.
"Сначала нужно прекратить огонь. <…> Затем нужно собраться на политическом уровне, пригласить военных экспертов и перерисовать карту", — предложил полковник.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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