https://ria.ru/20231213/usloviya-1915493015.html

"Время потеряно": в США послали неутешительный сигнал Зеленскому

"Время потеряно": в США послали неутешительный сигнал Зеленскому - РИА Новости, 13.12.2023

"Время потеряно": в США послали неутешительный сигнал Зеленскому

Запад и Украина должны пойти на условия России по прекращению конфликта, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T12:15

2023-12-13T12:15

2023-12-13T12:15

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Запад и Украина должны пойти на условия России по прекращению конфликта, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Нужно сесть и выслушать все требования России. Все настолько просто. Больше нет шансов добиться условий, выгодных Киеву. Слишком много людей погибло, слишком много времени потеряно, слишком много крови пролилось", — отметил он.Макгрегор подчеркнул, что для урегулирования конфликта необходимо признать новые российские территории."Сначала нужно прекратить огонь. <…> Затем нужно собраться на политическом уровне, пригласить военных экспертов и перерисовать карту", — предложил полковник.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20231213/plan-1915466020.html

https://ria.ru/20231213/ukraina-1915448620.html

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в мире, россия, украина, владимир путин, министерство обороны сша