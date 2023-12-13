"Время потеряно": в США послали неутешительный сигнал Зеленскому
Полковник Макгрегор: Запад должен согласиться на условия России по Украине
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Запад и Украина должны пойти на условия России по прекращению конфликта, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Нужно сесть и выслушать все требования России. Все настолько просто. Больше нет шансов добиться условий, выгодных Киеву. Слишком много людей погибло, слишком много времени потеряно, слишком много крови пролилось", — отметил он.
Макгрегор подчеркнул, что для урегулирования конфликта необходимо признать новые российские территории.
"Сначала нужно прекратить огонь. <…> Затем нужно собраться на политическом уровне, пригласить военных экспертов и перерисовать карту", — предложил полковник.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.