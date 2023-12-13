https://ria.ru/20231213/universitet-1915647735.html

Илон Маск планирует открыть университет с техническим уклоном в Техасе

Илон Маск планирует открыть университет с техническим уклоном в Техасе - РИА Новости, 13.12.2023

Илон Маск планирует открыть университет с техническим уклоном в Техасе

Американский предприниматель Илон Маск планирует открыть университет с техническим уклоном в Остине, штат Техас, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T22:24

2023-12-13T22:24

2023-12-13T22:24

техас

илон маск

остин

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск планирует открыть университет с техническим уклоном в Остине, штат Техас, передает агентство Блумберг со ссылкой на налоговые декларации благотворительной организации Маска Foundation. "Илон Маск, переехавший в Техас во время пандемии, планирует открыть университет в Остине", - пишет агентство. Отмечается, что учебный комплекс, в который Маск вложил около 100 миллионов долларов США, будет включать в себя начальную и среднюю школу, ориентированные на технические дисциплины. После открытия предполагается расширение учебной деятельности до создания университета, "специализирующегося на образовании на самом высоком уровне". Примерный срок открытия школы и университета не сообщается, однако заявка на открытие комплекса была подана еще в октябре 2022 года и одобрена в марте 2023 года.

https://ria.ru/20231211/mask-1915007877.html

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остин

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техас, илон маск, остин, сша