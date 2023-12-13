https://ria.ru/20231213/ukraina-1915640204.html

"Есть только один способ". Зеленскому сообщили шокирующую правду о России

"Есть только один способ". Зеленскому сообщили шокирующую правду о России - РИА Новости, 13.12.2023

"Есть только один способ". Зеленскому сообщили шокирующую правду о России

Западные чиновники уверены, что мирные переговоры — это единственный способ урегулировать конфликт на Украине, пишет New York Times. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T20:59

2023-12-13T20:59

2023-12-13T20:59

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Западные чиновники уверены, что мирные переговоры — это единственный способ урегулировать конфликт на Украине, пишет New York Times."Многие официальные лица в США и Европе, в том числе решительные сторонники Украины, считают, что урегулирование путем переговоров является единственным вероятным результатом в конечном итоге", — говорится в статье.По мнению журналистов издания, визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон подчеркивает его опасения того, что поддержка со стороны Соединенных Штатов постепенно иссякнет.Киевские политики все еще мечтают захватить территории у России в 2024 году, однако в американском руководстве считают наиболее реалистичной стратегией уход ВСУ в оборону. Это нужно для того, чтобы Зеленский выиграл время и смог собрать новую армию для следующего наступления, резюмируется в публикации.Украинские войска пять месяцев пытались атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.

https://ria.ru/20231213/zelenskiy-1915580155.html

https://ria.ru/20231213/nato-1915590904.html

россия

украина

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политика, россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато