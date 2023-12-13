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"Есть только один способ". Зеленскому сообщили шокирующую правду о России - РИА Новости, 13.12.2023
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20:59 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/ukraina-1915640204.html
"Есть только один способ". Зеленскому сообщили шокирующую правду о России
"Есть только один способ". Зеленскому сообщили шокирующую правду о России - РИА Новости, 13.12.2023
"Есть только один способ". Зеленскому сообщили шокирующую правду о России
Западные чиновники уверены, что мирные переговоры — это единственный способ урегулировать конфликт на Украине, пишет New York Times. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T20:59
2023-12-13T20:59
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Западные чиновники уверены, что мирные переговоры — это единственный способ урегулировать конфликт на Украине, пишет New York Times."Многие официальные лица в США и Европе, в том числе решительные сторонники Украины, считают, что урегулирование путем переговоров является единственным вероятным результатом в конечном итоге", — говорится в статье.По мнению журналистов издания, визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон подчеркивает его опасения того, что поддержка со стороны Соединенных Штатов постепенно иссякнет.Киевские политики все еще мечтают захватить территории у России в 2024 году, однако в американском руководстве считают наиболее реалистичной стратегией уход ВСУ в оборону. Это нужно для того, чтобы Зеленский выиграл время и смог собрать новую армию для следующего наступления, резюмируется в публикации.Украинские войска пять месяцев пытались атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.
https://ria.ru/20231213/zelenskiy-1915580155.html
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политика, россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Политика, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Есть только один способ". Зеленскому сообщили шокирующую правду о России

NYT: на Западе считают переговоры единственным способом достичь мира на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Западные чиновники уверены, что мирные переговоры — это единственный способ урегулировать конфликт на Украине, пишет New York Times.
«
"Многие официальные лица в США и Европе, в том числе решительные сторонники Украины, считают, что урегулирование путем переговоров является единственным вероятным результатом в конечном итоге", — говорится в статье.
По мнению журналистов издания, визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон подчеркивает его опасения того, что поддержка со стороны Соединенных Штатов постепенно иссякнет.
Киевские политики все еще мечтают захватить территории у России в 2024 году, однако в американском руководстве считают наиболее реалистичной стратегией уход ВСУ в оборону. Это нужно для того, чтобы Зеленский выиграл время и смог собрать новую армию для следующего наступления, резюмируется в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.
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ПолитикаРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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