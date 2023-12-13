"Есть только один способ". Зеленскому сообщили шокирующую правду о России
NYT: на Западе считают переговоры единственным способом достичь мира на Украине
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Западные чиновники уверены, что мирные переговоры — это единственный способ урегулировать конфликт на Украине, пишет New York Times.
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"Многие официальные лица в США и Европе, в том числе решительные сторонники Украины, считают, что урегулирование путем переговоров является единственным вероятным результатом в конечном итоге", — говорится в статье.
По мнению журналистов издания, визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон подчеркивает его опасения того, что поддержка со стороны Соединенных Штатов постепенно иссякнет.
Киевские политики все еще мечтают захватить территории у России в 2024 году, однако в американском руководстве считают наиболее реалистичной стратегией уход ВСУ в оборону. Это нужно для того, чтобы Зеленский выиграл время и смог собрать новую армию для следующего наступления, резюмируется в публикации.
Украинские войска пять месяцев пытались атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.