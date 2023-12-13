https://ria.ru/20231213/ukraina-1915562173.html
СМИ: в зоне СВО убили шведского наемника, воевавшего за Украину
СМИ: в зоне СВО убили шведского наемника, воевавшего за Украину - РИА Новости, 13.12.2023
СМИ: в зоне СВО убили шведского наемника, воевавшего за Украину
Воевавший на стороне Киева подданный Швеции погиб в зоне вооруженного конфликта, сообщает шведское агентство SVT со ссылкой на МИД королевства. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T16:05
2023-12-13T16:05
2023-12-13T16:05
специальная военная операция на украине
в мире
швеция
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Воевавший на стороне Киева подданный Швеции погиб в зоне вооруженного конфликта, сообщает шведское агентство SVT со ссылкой на МИД королевства. "Швед погиб в боях на Украине. Министерство иностранных дел Швеции подтвердило... что мужчине около 30 лет, он уроженец Свеланда", – говорится в сообщении. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20231210/vsu-1914932368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швеция, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: в зоне СВО убили шведского наемника, воевавшего за Украину
SVT: воевавший за Украину шведский наемник погиб в зоне военной операции