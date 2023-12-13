https://ria.ru/20231213/ukraina-1915562173.html

СМИ: в зоне СВО убили шведского наемника, воевавшего за Украину

СМИ: в зоне СВО убили шведского наемника, воевавшего за Украину - РИА Новости, 13.12.2023

СМИ: в зоне СВО убили шведского наемника, воевавшего за Украину

Воевавший на стороне Киева подданный Швеции погиб в зоне вооруженного конфликта, сообщает шведское агентство SVT со ссылкой на МИД королевства. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T16:05

2023-12-13T16:05

2023-12-13T16:05

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Воевавший на стороне Киева подданный Швеции погиб в зоне вооруженного конфликта, сообщает шведское агентство SVT со ссылкой на МИД королевства. "Швед погиб в боях на Украине. Министерство иностранных дел Швеции подтвердило... что мужчине около 30 лет, он уроженец Свеланда", – говорится в сообщении. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20231210/vsu-1914932368.html

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швеция, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр