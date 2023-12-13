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СМИ: в зоне СВО убили шведского наемника, воевавшего за Украину - РИА Новости, 13.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/ukraina-1915562173.html
СМИ: в зоне СВО убили шведского наемника, воевавшего за Украину
СМИ: в зоне СВО убили шведского наемника, воевавшего за Украину - РИА Новости, 13.12.2023
СМИ: в зоне СВО убили шведского наемника, воевавшего за Украину
Воевавший на стороне Киева подданный Швеции погиб в зоне вооруженного конфликта, сообщает шведское агентство SVT со ссылкой на МИД королевства. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T16:05
2023-12-13T16:05
специальная военная операция на украине
в мире
швеция
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Воевавший на стороне Киева подданный Швеции погиб в зоне вооруженного конфликта, сообщает шведское агентство SVT со ссылкой на МИД королевства. "Швед погиб в боях на Украине. Министерство иностранных дел Швеции подтвердило... что мужчине около 30 лет, он уроженец Свеланда", – говорится в сообщении. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20231210/vsu-1914932368.html
швеция
украина
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в мире, швеция, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швеция, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: в зоне СВО убили шведского наемника, воевавшего за Украину

SVT: воевавший за Украину шведский наемник погиб в зоне военной операции

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Воевавший на стороне Киева подданный Швеции погиб в зоне вооруженного конфликта, сообщает шведское агентство SVT со ссылкой на МИД королевства.
"Швед погиб в боях на Украине. Министерство иностранных дел Швеции подтвердило... что мужчине около 30 лет, он уроженец Свеланда", – говорится в сообщении.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Украинские военнослужащие
Всего четыре часа. Ситуация с иностранными наемниками ВСУ вызвала шок в США
10 декабря, 16:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвецияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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