https://ria.ru/20231213/ukraina-1915560051.html

От вовлеченности НАТО в события на Украине выиграли США, заявил Гаврилов

От вовлеченности НАТО в события на Украине выиграли США, заявил Гаврилов - РИА Новости, 13.12.2023

От вовлеченности НАТО в события на Украине выиграли США, заявил Гаврилов

Вовлеченность государств ЕС и НАТО в события на Украине не принесла киевскому режиму желаемых результатов, а лишь обогатила американский военно-промышленный... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T15:58

2023-12-13T15:58

2023-12-13T15:58

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ВЕНА, 13 дек - РИА Новости. Вовлеченность государств ЕС и НАТО в события на Украине не принесла киевскому режиму желаемых результатов, а лишь обогатила американский военно-промышленный комплекс, заявил в среду глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По словам дипломата, на Западе становится все сложнее оправдывать баснословные траты на "сдерживание" России перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами. Он добавил, что это также касается ситуации на Украине и вокруг нее, которая была в центре работы Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в текущем году. "Здравомыслящие политики в Европе и международные наблюдатели единогласно подтверждают то, о чем росделегация регулярно заявляла на Форуме: несмотря на колоссальную внешнюю поддержку, контрнаступление ВСУ провалилось. Полнокровная вовлеченность государств ЕС и НАТО в события на Украине не принесла киевскому режиму желаемых результатов, а лишь обогатила американский ВПК", - сказал Гаврилов, выступая на 1065-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, вена, константин гаврилов, евросоюз, нато, обсе