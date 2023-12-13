https://ria.ru/20231213/ukraina-1915560051.html
От вовлеченности НАТО в события на Украине выиграли США, заявил Гаврилов
От вовлеченности НАТО в события на Украине выиграли США, заявил Гаврилов - РИА Новости, 13.12.2023
От вовлеченности НАТО в события на Украине выиграли США, заявил Гаврилов
Вовлеченность государств ЕС и НАТО в события на Украине не принесла киевскому режиму желаемых результатов, а лишь обогатила американский военно-промышленный... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:58
2023-12-13T15:58
2023-12-13T15:58
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ВЕНА, 13 дек - РИА Новости. Вовлеченность государств ЕС и НАТО в события на Украине не принесла киевскому режиму желаемых результатов, а лишь обогатила американский военно-промышленный комплекс, заявил в среду глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По словам дипломата, на Западе становится все сложнее оправдывать баснословные траты на "сдерживание" России перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами. Он добавил, что это также касается ситуации на Украине и вокруг нее, которая была в центре работы Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в текущем году. "Здравомыслящие политики в Европе и международные наблюдатели единогласно подтверждают то, о чем росделегация регулярно заявляла на Форуме: несмотря на колоссальную внешнюю поддержку, контрнаступление ВСУ провалилось. Полнокровная вовлеченность государств ЕС и НАТО в события на Украине не принесла киевскому режиму желаемых результатов, а лишь обогатила американский ВПК", - сказал Гаврилов, выступая на 1065-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
https://ria.ru/20231213/evrosoyuz-1915545412.html
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РИА Новости
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в мире, украина, россия, вена, константин гаврилов, евросоюз, нато, обсе
В мире, Украина, Россия, Вена, Константин Гаврилов, Евросоюз, НАТО, ОБСЕ
От вовлеченности НАТО в события на Украине выиграли США, заявил Гаврилов
Гаврилов: вовлеченность ЕС и НАТО в события на Украине обогатила ВПК США