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От вовлеченности НАТО в события на Украине выиграли США, заявил Гаврилов - РИА Новости, 13.12.2023
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15:58 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/ukraina-1915560051.html
От вовлеченности НАТО в события на Украине выиграли США, заявил Гаврилов
От вовлеченности НАТО в события на Украине выиграли США, заявил Гаврилов - РИА Новости, 13.12.2023
От вовлеченности НАТО в события на Украине выиграли США, заявил Гаврилов
Вовлеченность государств ЕС и НАТО в события на Украине не принесла киевскому режиму желаемых результатов, а лишь обогатила американский военно-промышленный... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:58
2023-12-13T15:58
в мире
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россия
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константин гаврилов
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ВЕНА, 13 дек - РИА Новости. Вовлеченность государств ЕС и НАТО в события на Украине не принесла киевскому режиму желаемых результатов, а лишь обогатила американский военно-промышленный комплекс, заявил в среду глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По словам дипломата, на Западе становится все сложнее оправдывать баснословные траты на "сдерживание" России перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами. Он добавил, что это также касается ситуации на Украине и вокруг нее, которая была в центре работы Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в текущем году. "Здравомыслящие политики в Европе и международные наблюдатели единогласно подтверждают то, о чем росделегация регулярно заявляла на Форуме: несмотря на колоссальную внешнюю поддержку, контрнаступление ВСУ провалилось. Полнокровная вовлеченность государств ЕС и НАТО в события на Украине не принесла киевскому режиму желаемых результатов, а лишь обогатила американский ВПК", - сказал Гаврилов, выступая на 1065-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
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в мире, украина, россия, вена, константин гаврилов, евросоюз, нато, обсе
В мире, Украина, Россия, Вена, Константин Гаврилов, Евросоюз, НАТО, ОБСЕ
От вовлеченности НАТО в события на Украине выиграли США, заявил Гаврилов

Гаврилов: вовлеченность ЕС и НАТО в события на Украине обогатила ВПК США

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВЕНА, 13 дек - РИА Новости. Вовлеченность государств ЕС и НАТО в события на Украине не принесла киевскому режиму желаемых результатов, а лишь обогатила американский военно-промышленный комплекс, заявил в среду глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
По словам дипломата, на Западе становится все сложнее оправдывать баснословные траты на "сдерживание" России перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами. Он добавил, что это также касается ситуации на Украине и вокруг нее, которая была в центре работы Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в текущем году.
"Здравомыслящие политики в Европе и международные наблюдатели единогласно подтверждают то, о чем росделегация регулярно заявляла на Форуме: несмотря на колоссальную внешнюю поддержку, контрнаступление ВСУ провалилось. Полнокровная вовлеченность государств ЕС и НАТО в события на Украине не принесла киевскому режиму желаемых результатов, а лишь обогатила американский ВПК", - сказал Гаврилов, выступая на 1065-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
США нажились на конфликте на Украине, заявил евродепутат
Вчера, 15:14
 
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