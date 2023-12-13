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Нарышкин рассказал об угрозе украинского неонацизма для всего мира - РИА Новости, 13.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:00 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/ukraina-1915504865.html
Нарышкин рассказал об угрозе украинского неонацизма для всего мира
Нарышкин рассказал об угрозе украинского неонацизма для всего мира - РИА Новости, 13.12.2023
Нарышкин рассказал об угрозе украинского неонацизма для всего мира
Глава Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин назвал бесспорным тот факт, что очаг украинского неонацизма,... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:00
2023-12-13T13:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Глава Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин назвал бесспорным тот факт, что очаг украинского неонацизма, созданию которого поспособствовал Запад, несет угрозу для России, Белоруссии и всего мира, но в первую очередь - для будущего народа Украины. В среду в Доме Москвы в Минске состоялось открытие выставки "Обыкновенный нацизм", посвящённой трагедии мирного населения Донбасса и преступлениям украинских неонацистов. "После знакомства с этими экспонатами нет никаких сомнений, что этот очаг украинского неонацизма, созданию которого во многом способствовали целенаправленные действия Вашингтона и других западных режимов, представляет настоящую угрозу – для России, для Белоруссии, для Европы и всего мира, а в первую очередь - для будущего народа Украины. Эта выставка – настоящий набат, призывающий цивилизованную часть человечества бороться со злом, напоминание о страшной трагедии, продолжавшейся в Донбассе и Новороссии годами, напоминание о том, что преступления украинских карателей не будут забыты, а они сами будут преданы суду", - сказал Нарышкин на открытии выставки. По его словам, на выставке представлены идеологические брошюры, символика, оружие, а экспозиция "подготовлена благодаря усилиям группы сотрудников ведущих российских музеев, работающих в зоне проведения СВО и собирающих свидетельства о неонацистском, бандеровском терроре". Нарышкин обратил внимание, что такая практика сложилась ещё в годы Великой Отечественной войны, когда работники советских музеев, следуя за наступающими частями Красной армии, собирали свидетельства героических и трагических событий, чтобы сохранить для потомков память о победе над германским нацизмом. Он выразил надежду, что выставка вызовет интерес среди широкой общественности и найдет правильный отклик в сердцах жителей и гостей Минска. Выставочный проект "Обыкновенный нацизм" стартовал с экспозиции, открывшейся в Музее Победы в Москве весной 2022 года, и продолжился одноимённой выставкой, которая уже была представлена в Ростове-на-Дону, Нальчике, Новосибирске, Владивостоке и других городах России.
https://ria.ru/20231103/rezolyutsiya-1907078785.html
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безопасность, россия, украина, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Ситуация в ДНР и ЛНР
Нарышкин рассказал об угрозе украинского неонацизма для всего мира

Нарышкин: украинский неонацизм несет угрозу России, Белоруссии и самой Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Глава Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин назвал бесспорным тот факт, что очаг украинского неонацизма, созданию которого поспособствовал Запад, несет угрозу для России, Белоруссии и всего мира, но в первую очередь - для будущего народа Украины.
В среду в Доме Москвы в Минске состоялось открытие выставки "Обыкновенный нацизм", посвящённой трагедии мирного населения Донбасса и преступлениям украинских неонацистов.
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"После знакомства с этими экспонатами нет никаких сомнений, что этот очаг украинского неонацизма, созданию которого во многом способствовали целенаправленные действия Вашингтона и других западных режимов, представляет настоящую угрозу – для России, для Белоруссии, для Европы и всего мира, а в первую очередь - для будущего народа Украины. Эта выставка – настоящий набат, призывающий цивилизованную часть человечества бороться со злом, напоминание о страшной трагедии, продолжавшейся в Донбассе и Новороссии годами, напоминание о том, что преступления украинских карателей не будут забыты, а они сами будут преданы суду", - сказал Нарышкин на открытии выставки. По его словам, на выставке представлены идеологические брошюры, символика, оружие, а экспозиция "подготовлена благодаря усилиям группы сотрудников ведущих российских музеев, работающих в зоне проведения СВО и собирающих свидетельства о неонацистском, бандеровском терроре".
Нарышкин обратил внимание, что такая практика сложилась ещё в годы Великой Отечественной войны, когда работники советских музеев, следуя за наступающими частями Красной армии, собирали свидетельства героических и трагических событий, чтобы сохранить для потомков память о победе над германским нацизмом. Он выразил надежду, что выставка вызовет интерес среди широкой общественности и найдет правильный отклик в сердцах жителей и гостей Минска.
Выставочный проект "Обыкновенный нацизм" стартовал с экспозиции, открывшейся в Музее Победы в Москве весной 2022 года, и продолжился одноимённой выставкой, которая уже была представлена в Ростове-на-Дону, Нальчике, Новосибирске, Владивостоке и других городах России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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