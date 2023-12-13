Нарышкин рассказал об угрозе украинского неонацизма для всего мира
Нарышкин: украинский неонацизм несет угрозу России, Белоруссии и самой Украине
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Глава Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин назвал бесспорным тот факт, что очаг украинского неонацизма, созданию которого поспособствовал Запад, несет угрозу для России, Белоруссии и всего мира, но в первую очередь - для будущего народа Украины.
"После знакомства с этими экспонатами нет никаких сомнений, что этот очаг украинского неонацизма, созданию которого во многом способствовали целенаправленные действия Вашингтона и других западных режимов, представляет настоящую угрозу – для России, для Белоруссии, для Европы и всего мира, а в первую очередь - для будущего народа Украины. Эта выставка – настоящий набат, призывающий цивилизованную часть человечества бороться со злом, напоминание о страшной трагедии, продолжавшейся в Донбассе и Новороссии годами, напоминание о том, что преступления украинских карателей не будут забыты, а они сами будут преданы суду", - сказал Нарышкин на открытии выставки. По его словам, на выставке представлены идеологические брошюры, символика, оружие, а экспозиция "подготовлена благодаря усилиям группы сотрудников ведущих российских музеев, работающих в зоне проведения СВО и собирающих свидетельства о неонацистском, бандеровском терроре".
Нарышкин обратил внимание, что такая практика сложилась ещё в годы Великой Отечественной войны, когда работники советских музеев, следуя за наступающими частями Красной армии, собирали свидетельства героических и трагических событий, чтобы сохранить для потомков память о победе над германским нацизмом. Он выразил надежду, что выставка вызовет интерес среди широкой общественности и найдет правильный отклик в сердцах жителей и гостей Минска.
Выставочный проект "Обыкновенный нацизм" стартовал с экспозиции, открывшейся в Музее Победы в Москве весной 2022 года, и продолжился одноимённой выставкой, которая уже была представлена в Ростове-на-Дону, Нальчике, Новосибирске, Владивостоке и других городах России.