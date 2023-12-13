Под Запорожьем СБУ задержала жену настоятеля храма УПЦ
СБУ задержала жену настоятеля храма УПЦ, якобы наводившую российские ракеты
© Фото : СБУЗадержание сотрудниками СБУ жены настоятеля храма УПЦ под Запорожьем
© Фото : СБУ
Задержание сотрудниками СБУ жены настоятеля храма УПЦ под Запорожьем
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. СБУ в Telegram-канале заявила о задержании супруги настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) - утверждается, что женщина якобы сотрудничала с Вооруженными силами России, помогая наносить удары по украинским позициям под Запорожьем.
"СБУ задержала церковную хористку УПЦ (МП), которая "наводила" вражеские ракеты на позиции ВСУ вблизи Запорожья", - говорится в сообщении.
Утверждается, что задержанная является супругой настоятеля местного храма канонической УПЦ и придерживается пророссийских взглядов. В публикации приведены скриншоты переписки подозреваемой с родными и близкими из России, где женщина делилась беспокойством по поводу увеличения присутствия военных в городе и обсуждала ход конфликта. Подозреваемой предъявлены обвинения в несанкционированном распространении информации о направлении перемещении оружия, вооружения и боеприпасов на Украине, движении, перемещении или расположении ВСУ, совершённом в условиях военного времени.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.