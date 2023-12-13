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Под Запорожьем СБУ задержала жену настоятеля храма УПЦ - РИА Новости, 13.12.2023
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12:54 13.12.2023 (обновлено: 12:59 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/ukraina-1915502534.html
Под Запорожьем СБУ задержала жену настоятеля храма УПЦ
Под Запорожьем СБУ задержала жену настоятеля храма УПЦ - РИА Новости, 13.12.2023
Под Запорожьем СБУ задержала жену настоятеля храма УПЦ
СБУ в Telegram-канале заявила о задержании супруги настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) - утверждается, что женщина якобы... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:54
2023-12-13T12:59
россия
украина
запорожье
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служба безопасности украины
в мире
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. СБУ в Telegram-канале заявила о задержании супруги настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) - утверждается, что женщина якобы сотрудничала с Вооруженными силами России, помогая наносить удары по украинским позициям под Запорожьем. "СБУ задержала церковную хористку УПЦ (МП), которая "наводила" вражеские ракеты на позиции ВСУ вблизи Запорожья", - говорится в сообщении. Утверждается, что задержанная является супругой настоятеля местного храма канонической УПЦ и придерживается пророссийских взглядов. В публикации приведены скриншоты переписки подозреваемой с родными и близкими из России, где женщина делилась беспокойством по поводу увеличения присутствия военных в городе и обсуждала ход конфликта. Подозреваемой предъявлены обвинения в несанкционированном распространении информации о направлении перемещении оружия, вооружения и боеприпасов на Украине, движении, перемещении или расположении ВСУ, совершённом в условиях военного времени. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20231212/povestka-1915413623.html
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россия, украина, запорожье, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, в мире
Россия, Украина, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, В мире
Под Запорожьем СБУ задержала жену настоятеля храма УПЦ

СБУ задержала жену настоятеля храма УПЦ, якобы наводившую российские ракеты

© Фото : СБУЗадержание сотрудниками СБУ жены настоятеля храма УПЦ под Запорожьем
Задержание сотрудниками СБУ жены настоятеля храма УПЦ под Запорожьем - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : СБУ
Задержание сотрудниками СБУ жены настоятеля храма УПЦ под Запорожьем
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. СБУ в Telegram-канале заявила о задержании супруги настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) - утверждается, что женщина якобы сотрудничала с Вооруженными силами России, помогая наносить удары по украинским позициям под Запорожьем.
"СБУ задержала церковную хористку УПЦ (МП), которая "наводила" вражеские ракеты на позиции ВСУ вблизи Запорожья", - говорится в сообщении.
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12 декабря, 21:19
Утверждается, что задержанная является супругой настоятеля местного храма канонической УПЦ и придерживается пророссийских взглядов. В публикации приведены скриншоты переписки подозреваемой с родными и близкими из России, где женщина делилась беспокойством по поводу увеличения присутствия военных в городе и обсуждала ход конфликта. Подозреваемой предъявлены обвинения в несанкционированном распространении информации о направлении перемещении оружия, вооружения и боеприпасов на Украине, движении, перемещении или расположении ВСУ, совершённом в условиях военного времени.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Сотрудники СБУ в Свято-Успенской Почаевской Лавре УПЦ - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
СБУ пришла с обысками в Почаевскую лавру канонической УПЦ
30 ноября, 10:32
 
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