Эксперт считает, что визит Зеленского в США окончился фиаско
Эксперт: Украине можно не ждать помощи от США минимум до января
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский проводят пресс-конференцию в Белом доме
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский проводят пресс-конференцию в Белом доме
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В США рассмотрение помощи Украине откладывается минимум до января, следовательно, визит Владимира Зеленского в штаты не принес ожидаемых результатов и окончился фиаско, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
"Визит Зеленского окончился полным фиаско. Киеву можно не ждать помощи минимум до нового года, да и дальнейшие перспективы получения им денег туманны", - сказал Васильев.
Эксперт выделил заявления республиканца Майка Джонсона, спикера Палаты представителей США, который связывал помощь Украине с внутренней безопасностью США, а именно укреплением границы с Мексикой. Джонсон обещал возможность до каникул рассмотреть выделение помощи Киеву. "Администрация Байдена на эти слова повелась и исходила из необходимости получить деньги до нового года. Поэтому они и привезли Зеленского, рассчитывая на него как на козырную карту. Но выяснилось, что по границе договоренностей в ближайшее время достигнуть нельзя, соответственно, нет денег и Киеву", - подчеркнул Васильев.
Он напомнил, что уже в ближайшие дни Палата представителей и Сенат США уйдут на каникулы до следующего года.
"Можно даже предположить, что республиканцы рассчитывали на то, что из-за нехватки денег администрация Байдена задумается о решении конфликта мирным путем. Но однозначно ясно одно: раньше января Конгресс США к рассмотрению помощи Киеву не вернется. А в дальнейшем этот вопрос будут рассматривать в общей части выделения бюджета на 2024 год", - подытожил эксперт.