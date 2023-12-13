Рейтинг@Mail.ru
Эксперт считает, что визит Зеленского в США окончился фиаско - РИА Новости, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:25 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/ukraina-1915462720.html
Эксперт считает, что визит Зеленского в США окончился фиаско
Эксперт считает, что визит Зеленского в США окончился фиаско - РИА Новости, 13.12.2023
Эксперт считает, что визит Зеленского в США окончился фиаско
В США рассмотрение помощи Украине откладывается минимум до января, следовательно, визит Владимира Зеленского в штаты не принес ожидаемых результатов и окончился РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T10:25
2023-12-13T10:25
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
джо байден
майк джонсон
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915457471_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_aec041f2250a5b241d14757f02c6bf52.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В США рассмотрение помощи Украине откладывается минимум до января, следовательно, визит Владимира Зеленского в штаты не принес ожидаемых результатов и окончился фиаско, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. "Визит Зеленского окончился полным фиаско. Киеву можно не ждать помощи минимум до нового года, да и дальнейшие перспективы получения им денег туманны", - сказал Васильев. Эксперт выделил заявления республиканца Майка Джонсона, спикера Палаты представителей США, который связывал помощь Украине с внутренней безопасностью США, а именно укреплением границы с Мексикой. Джонсон обещал возможность до каникул рассмотреть выделение помощи Киеву. "Администрация Байдена на эти слова повелась и исходила из необходимости получить деньги до нового года. Поэтому они и привезли Зеленского, рассчитывая на него как на козырную карту. Но выяснилось, что по границе договоренностей в ближайшее время достигнуть нельзя, соответственно, нет денег и Киеву", - подчеркнул Васильев. Он напомнил, что уже в ближайшие дни Палата представителей и Сенат США уйдут на каникулы до следующего года. "Можно даже предположить, что республиканцы рассчитывали на то, что из-за нехватки денег администрация Байдена задумается о решении конфликта мирным путем. Но однозначно ясно одно: раньше января Конгресс США к рассмотрению помощи Киеву не вернется. А в дальнейшем этот вопрос будут рассматривать в общей части выделения бюджета на 2024 год", - подытожил эксперт.
https://ria.ru/20231213/zelenskiy_i_bayden-1915409727.html
https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915457471_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9b85706cb57a500ae9a3a9715edda133.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, владимир зеленский, джо байден, майк джонсон, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, Майк Джонсон, Ситуация в ДНР и ЛНР
Эксперт считает, что визит Зеленского в США окончился фиаско

Эксперт: Украине можно не ждать помощи от США минимум до января

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский проводят пресс-конференцию в Белом доме
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский проводят пресс-конференцию в Белом доме - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский проводят пресс-конференцию в Белом доме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В США рассмотрение помощи Украине откладывается минимум до января, следовательно, визит Владимира Зеленского в штаты не принес ожидаемых результатов и окончился фиаско, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
"Визит Зеленского окончился полным фиаско. Киеву можно не ждать помощи минимум до нового года, да и дальнейшие перспективы получения им денег туманны", - сказал Васильев.
Президент США Джо Байден с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
"Сплетясь, как пара змей": Зеленский и Байден топят друг друга
08:00
Эксперт выделил заявления республиканца Майка Джонсона, спикера Палаты представителей США, который связывал помощь Украине с внутренней безопасностью США, а именно укреплением границы с Мексикой. Джонсон обещал возможность до каникул рассмотреть выделение помощи Киеву. "Администрация Байдена на эти слова повелась и исходила из необходимости получить деньги до нового года. Поэтому они и привезли Зеленского, рассчитывая на него как на козырную карту. Но выяснилось, что по границе договоренностей в ближайшее время достигнуть нельзя, соответственно, нет денег и Киеву", - подчеркнул Васильев.
Он напомнил, что уже в ближайшие дни Палата представителей и Сенат США уйдут на каникулы до следующего года.
"Можно даже предположить, что республиканцы рассчитывали на то, что из-за нехватки денег администрация Байдена задумается о решении конфликта мирным путем. Но однозначно ясно одно: раньше января Конгресс США к рассмотрению помощи Киеву не вернется. А в дальнейшем этот вопрос будут рассматривать в общей части выделения бюджета на 2024 год", - подытожил эксперт.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Зеленский летит в США, чтобы пережить боль
11 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДжо БайденМайк ДжонсонСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала