https://ria.ru/20231213/ukraina-1915462720.html

Эксперт считает, что визит Зеленского в США окончился фиаско

Эксперт считает, что визит Зеленского в США окончился фиаско - РИА Новости, 13.12.2023

Эксперт считает, что визит Зеленского в США окончился фиаско

В США рассмотрение помощи Украине откладывается минимум до января, следовательно, визит Владимира Зеленского в штаты не принес ожидаемых результатов и окончился РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T10:25

2023-12-13T10:25

2023-12-13T10:25

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В США рассмотрение помощи Украине откладывается минимум до января, следовательно, визит Владимира Зеленского в штаты не принес ожидаемых результатов и окончился фиаско, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. "Визит Зеленского окончился полным фиаско. Киеву можно не ждать помощи минимум до нового года, да и дальнейшие перспективы получения им денег туманны", - сказал Васильев. Эксперт выделил заявления республиканца Майка Джонсона, спикера Палаты представителей США, который связывал помощь Украине с внутренней безопасностью США, а именно укреплением границы с Мексикой. Джонсон обещал возможность до каникул рассмотреть выделение помощи Киеву. "Администрация Байдена на эти слова повелась и исходила из необходимости получить деньги до нового года. Поэтому они и привезли Зеленского, рассчитывая на него как на козырную карту. Но выяснилось, что по границе договоренностей в ближайшее время достигнуть нельзя, соответственно, нет денег и Киеву", - подчеркнул Васильев. Он напомнил, что уже в ближайшие дни Палата представителей и Сенат США уйдут на каникулы до следующего года. "Можно даже предположить, что республиканцы рассчитывали на то, что из-за нехватки денег администрация Байдена задумается о решении конфликта мирным путем. Но однозначно ясно одно: раньше января Конгресс США к рассмотрению помощи Киеву не вернется. А в дальнейшем этот вопрос будут рассматривать в общей части выделения бюджета на 2024 год", - подытожил эксперт.

https://ria.ru/20231213/zelenskiy_i_bayden-1915409727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, владимир зеленский, джо байден, майк джонсон, ситуация в днр и лнр