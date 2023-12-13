https://ria.ru/20231213/ukraina-1915321466.html

Украина начала замерзать. Треть энергосистемы разрушена

Украина начала замерзать. Треть энергосистемы разрушена - РИА Новости, 13.12.2023

Украина начала замерзать. Треть энергосистемы разрушена

Энергетическая инфраструктура сильно изношена — морозы обернутся веерными отключениями электричества. Многомиллиардные долги в энергетике практически невозможно РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T08:00

2023-12-13T08:00

2023-12-13T08:11

экономика

жкх

польша

румыния

александр дудчак

виктория войцицкая

украина

юрий корольчук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847088214_0:115:3199:1914_1920x0_80_0_0_dd0459af19d6936d6da916c2ceff40d5.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Энергетическая инфраструктура сильно изношена — морозы обернутся веерными отключениями электричества. Многомиллиардные долги в энергетике практически невозможно погасить. Переживет ли киевский режим зиму в таких условиях — разбиралось РИА Новости.Электричество кончилосьДиректор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко отмечает: ситуация намного хуже, чем год назад. "Даже без ракетных атак мы не пройдем зиму без отключений. При минус 10-15 в течение нескольких дней они неизбежны, потому что не хватит мощности. Импорт не поможет, мы даже август едва преодолели", — говорит он. По его словам, нужно привыкать к тому, что в некоторых регионах свет будет с перерывами.Бывший глава пресс-службы "Нафтогаза", сооснователь Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук указал: власти провели только оперативный ремонт подстанций, поврежденных российскими ракетами, а нужен капитальный. "В целом энергосистему восстановили на 70-80%. Однако многое зависит от того, какой выдастся зима. Предыдущая была одной из самых теплых за 200 лет", — напомнил он.Экс-депутат Верховной рады Виктория Войцицкая подчеркнула, что прошлой зимой быстро возобновлять энергоснабжение удавалось благодаря запасу оборудования. Теперь на это рассчитывать не стоит. "Мы заказали десятки трансформаторов, а получаем единицы. Надо быть честными перед людьми: былые чудеса вряд ли возможны", — предупредила она.Уже 7 декабря зафиксировали рекордно высокое энергопотребление. Не хватило 700 МВт — закупили в Польше и Румынии. В "Укрэнерго" призвали экономить электричество.В правительстве считают, что после Нового года холода отступят и ситуация нормализуется. Недостающие мегаватты продадут соседи. Между тем у Киева и так огромные долги в энергетике.Долг платежом красенНаселение за коммуналку давно толком не платит. А в условиях военного положения еще ввели мораторий на повышение тарифов и отключение от снабжения должников.Кроме того, энергетикам приходится выделять значительные мощности на ремонт поврежденной боевой техники. Чтобы не обанкротиться, предприятия, отвечающие за энергогенерацию, тоже решили не платить за голубое топливо.В итоге совокупный долг за газ превысил 200 миллиардов гривен, за электричество — 60 (5,4 и 1,6 миллиарда долларов соответственно). Украинские эксперты советуют властям возобновить отключения должников и поднять тарифы.Тяжелые последствия"По сути, экономика Украины мертва. В каком-то виде она еще существует только благодаря поддержке коллективного Запада. Ущерб настолько велик, что даже после завершения боевых действий страна не сможет самостоятельно восстановиться до сколько-нибудь приемлемого уровня", — отметил в беседе с РИА Новости экономист Михаил Беляев.Ситуация с энергетикой — лучшее тому подтверждение, так как без электричества вообще ничего работать не будет. "Восстановление ляжет на плечи западных партнеров, преследующих собственные интересы. Они и решат, что и как ремонтировать, строить заново. Довоенный уровень им точно не потребуется. В частности, Евросоюз не нуждается в украинском продовольствии и промышленных товарах. Перспективы очень мрачные", — рассуждает Беляев. А готовность, с которой Киеву дают деньги, совсем неудивительна, поскольку фактически происходит захват страны.Политолог Александр Дудчак указывает на коррупцию правящей элиты. "Долг растет, а олигарх Ринат Ахметов заработал миллиард долларов на атомной энергетике, выдавая ее за зеленую. Государственные чиновники занимаются тем же: вместо решения проблем думают над тем, как побыстрее обогатиться, чтобы было на что жить после падения режима", — говорит он.Ситуация в энергосистеме продолжит ухудшаться. Боевые действия ускоряют этот процесс, но не являются главной причиной: киевские власти и до этого вели себя точно так же.

https://ria.ru/20231211/ukraina-1914337573.html

https://ria.ru/20231204/ukraina-1913143311.html

https://ria.ru/20231126/ukraina-1911379470.html

польша

румыния

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, жкх, польша, румыния, александр дудчак, виктория войцицкая, украина, юрий корольчук, нафтогаз украины, верховная рада украины