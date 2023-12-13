Двух магаданцев будут судить за тройное убийство
В Магадане расследовали дело о тройном убийстве двумя местными жителями
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МАГАДАН, 13 дек - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух магаданцев, которых обвиняют в краже и в убийстве трех человек, тела которых сбросили в прорубь в бухте Гертнера в Магадане, сообщает в среду СУСК России по региону.
"5 марта 2023 года в квартире одного из фигурантов в посёлке Снежный 32-летний обвиняемый произвел в потерпевшего один выстрел из охотничьего оружия, а также два выстрела в его 27-летнего товарища, явившегося свидетелем убийства. После этого соучастники для устранения еще одного свидетеля - находившейся в квартире 26-летней подруги погибших в ночь с 7 на 8 марта 2023 года привезли ее в бухту Гертнера Охотского моря, где поместили сопротивляющуюся девушку в отверстие во льду и удерживали под водой, пока не наступила ее смерть от утопления", - сообщают в СУСК по Магаданской области.
Уточняется, что тела убитых мужчин злоумышленники также вывезли из квартиры и утопили в бухте Гертнера, а принадлежащий одному из погибших автомобиль присвоили для дальнейшей продажи.
Тела погибших в итоге поднимали с помощью специальной техники и водолазного снаряжения. Убийства раскрыли полицейские, проводившие проверку по заявлению о безвестном исчезновении одного из погибших.