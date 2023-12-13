https://ria.ru/20231213/ubiystvo-1915464067.html

Двух магаданцев будут судить за тройное убийство

Двух магаданцев будут судить за тройное убийство - РИА Новости, 13.12.2023

Двух магаданцев будут судить за тройное убийство

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух магаданцев, которых обвиняют в краже и в убийстве трех человек, тела которых сбросили в... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T10:29

2023-12-13T10:29

2023-12-13T10:29

происшествия

магаданская область

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МАГАДАН, 13 дек - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух магаданцев, которых обвиняют в краже и в убийстве трех человек, тела которых сбросили в прорубь в бухте Гертнера в Магадане, сообщает в среду СУСК России по региону. "5 марта 2023 года в квартире одного из фигурантов в посёлке Снежный 32-летний обвиняемый произвел в потерпевшего один выстрел из охотничьего оружия, а также два выстрела в его 27-летнего товарища, явившегося свидетелем убийства. После этого соучастники для устранения еще одного свидетеля - находившейся в квартире 26-летней подруги погибших в ночь с 7 на 8 марта 2023 года привезли ее в бухту Гертнера Охотского моря, где поместили сопротивляющуюся девушку в отверстие во льду и удерживали под водой, пока не наступила ее смерть от утопления", - сообщают в СУСК по Магаданской области. Уточняется, что тела убитых мужчин злоумышленники также вывезли из квартиры и утопили в бухте Гертнера, а принадлежащий одному из погибших автомобиль присвоили для дальнейшей продажи. Тела погибших в итоге поднимали с помощью специальной техники и водолазного снаряжения. Убийства раскрыли полицейские, проводившие проверку по заявлению о безвестном исчезновении одного из погибших.

https://ria.ru/20231212/proisshestvie-1915314539.html

магаданская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, магаданская область