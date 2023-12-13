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Два сибиряка пойдут под суд за убийство сельского фельдшера - РИА Новости, 13.12.2023
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10:10 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/ubiystvo-1915458302.html
Два сибиряка пойдут под суд за убийство сельского фельдшера
Два сибиряка пойдут под суд за убийство сельского фельдшера - РИА Новости, 13.12.2023
Два сибиряка пойдут под суд за убийство сельского фельдшера
Двое жителей села Иштан Томской области пойдут под суд за убийство прибывшей к ним по вызову сельского фельдшера, укрывательство преступления, хранение... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T10:10
2023-12-13T10:10
происшествия
томская область
кривошеинский район
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НОВОСИБИРСК, 13 дек - РИА Новости. Двое жителей села Иштан Томской области пойдут под суд за убийство прибывшей к ним по вызову сельского фельдшера, укрывательство преступления, хранение наркотиков и боеприпасов, сообщает в среду СУСК по региону. "Завершено расследование уголовного дела по обвинению двоих местных жителей в убийстве фельдшера, укрывательстве преступления, незаконном приобретении и хранении наркотических средств и боеприпасов к огнестрельному оружию", - говорится в сообщении. По данным следствия, в ночь на 25 сентября пьяный 41-летний житель села Иштан Кривошеинского района, который находился в гостях у односельчанина, жестоко избил фельдшера, которая пришла по вызову для оказания помощи хозяину дома. Женщина скончалась. "Впоследствии хозяин дома помог гостю вывезти тело женщины из дома и сокрыть следы преступления. При обыске по месту проживания у него были обнаружены винтовочные патроны калибра 5,6 в количестве 50 штук, которые он незаконно хранил дома", - сообщили в следственном управлении. Первый фигурант также обвиняется в хранении у себя дома марихуаны. В прокуратуре Томской области пояснили: фельдшера мужчины вызвали из-за того, что во время распития спиртного на хозяине дома загорелась одежда и он получил ожоги тела. Уже после оказания медицинской помощи между медиком и приятелем пострадавшего возник конфликт, в ходе которого тот нанес женщине "множественные удары по голове и телу". Наутро хозяин дома, заведомо зная о совершенном его гостем убийстве, помог ему вывезти тело фельдшера в лесной массив, где тот захоронил его, пояснили в надзорном ведомстве. По данным СУСК, один из обвиняемых содержится под стражей, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в Кривошеинский районный суд Томской области для рассмотрения, добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20230921/delo-1897882251.html
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томская область
кривошеинский район
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Дарья Буймова
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происшествия, томская область, кривошеинский район
Происшествия, Томская область, Кривошеинский район
Два сибиряка пойдут под суд за убийство сельского фельдшера

Два сибиряка пойдут под суд за убийство прибывшей на вызов сельского фельдшера

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 13 дек - РИА Новости. Двое жителей села Иштан Томской области пойдут под суд за убийство прибывшей к ним по вызову сельского фельдшера, укрывательство преступления, хранение наркотиков и боеприпасов, сообщает в среду СУСК по региону.
"Завершено расследование уголовного дела по обвинению двоих местных жителей в убийстве фельдшера, укрывательстве преступления, незаконном приобретении и хранении наркотических средств и боеприпасов к огнестрельному оружию", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, в ночь на 25 сентября пьяный 41-летний житель села Иштан Кривошеинского района, который находился в гостях у односельчанина, жестоко избил фельдшера, которая пришла по вызову для оказания помощи хозяину дома. Женщина скончалась.
"Впоследствии хозяин дома помог гостю вывезти тело женщины из дома и сокрыть следы преступления. При обыске по месту проживания у него были обнаружены винтовочные патроны калибра 5,6 в количестве 50 штук, которые он незаконно хранил дома", - сообщили в следственном управлении. Первый фигурант также обвиняется в хранении у себя дома марихуаны.
В прокуратуре Томской области пояснили: фельдшера мужчины вызвали из-за того, что во время распития спиртного на хозяине дома загорелась одежда и он получил ожоги тела. Уже после оказания медицинской помощи между медиком и приятелем пострадавшего возник конфликт, в ходе которого тот нанес женщине "множественные удары по голове и телу".
Наутро хозяин дома, заведомо зная о совершенном его гостем убийстве, помог ему вывезти тело фельдшера в лесной массив, где тот захоронил его, пояснили в надзорном ведомстве.
По данным СУСК, один из обвиняемых содержится под стражей, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в Кривошеинский районный суд Томской области для рассмотрения, добавили в прокуратуре.
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