https://ria.ru/20231213/ubiystvo-1915458302.html

Два сибиряка пойдут под суд за убийство сельского фельдшера

Два сибиряка пойдут под суд за убийство сельского фельдшера - РИА Новости, 13.12.2023

Два сибиряка пойдут под суд за убийство сельского фельдшера

Двое жителей села Иштан Томской области пойдут под суд за убийство прибывшей к ним по вызову сельского фельдшера, укрывательство преступления, хранение... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T10:10

2023-12-13T10:10

2023-12-13T10:10

происшествия

томская область

кривошеинский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg

НОВОСИБИРСК, 13 дек - РИА Новости. Двое жителей села Иштан Томской области пойдут под суд за убийство прибывшей к ним по вызову сельского фельдшера, укрывательство преступления, хранение наркотиков и боеприпасов, сообщает в среду СУСК по региону. "Завершено расследование уголовного дела по обвинению двоих местных жителей в убийстве фельдшера, укрывательстве преступления, незаконном приобретении и хранении наркотических средств и боеприпасов к огнестрельному оружию", - говорится в сообщении. По данным следствия, в ночь на 25 сентября пьяный 41-летний житель села Иштан Кривошеинского района, который находился в гостях у односельчанина, жестоко избил фельдшера, которая пришла по вызову для оказания помощи хозяину дома. Женщина скончалась. "Впоследствии хозяин дома помог гостю вывезти тело женщины из дома и сокрыть следы преступления. При обыске по месту проживания у него были обнаружены винтовочные патроны калибра 5,6 в количестве 50 штук, которые он незаконно хранил дома", - сообщили в следственном управлении. Первый фигурант также обвиняется в хранении у себя дома марихуаны. В прокуратуре Томской области пояснили: фельдшера мужчины вызвали из-за того, что во время распития спиртного на хозяине дома загорелась одежда и он получил ожоги тела. Уже после оказания медицинской помощи между медиком и приятелем пострадавшего возник конфликт, в ходе которого тот нанес женщине "множественные удары по голове и телу". Наутро хозяин дома, заведомо зная о совершенном его гостем убийстве, помог ему вывезти тело фельдшера в лесной массив, где тот захоронил его, пояснили в надзорном ведомстве. По данным СУСК, один из обвиняемых содержится под стражей, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в Кривошеинский районный суд Томской области для рассмотрения, добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20230921/delo-1897882251.html

https://ria.ru/20231211/napadenie-1915174523.html

томская область

кривошеинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, томская область, кривошеинский район