https://ria.ru/20231213/ubiystvo-1915458302.html
Два сибиряка пойдут под суд за убийство сельского фельдшера
Два сибиряка пойдут под суд за убийство сельского фельдшера - РИА Новости, 13.12.2023
Два сибиряка пойдут под суд за убийство сельского фельдшера
Двое жителей села Иштан Томской области пойдут под суд за убийство прибывшей к ним по вызову сельского фельдшера, укрывательство преступления, хранение... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T10:10
2023-12-13T10:10
2023-12-13T10:10
происшествия
томская область
кривошеинский район
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НОВОСИБИРСК, 13 дек - РИА Новости. Двое жителей села Иштан Томской области пойдут под суд за убийство прибывшей к ним по вызову сельского фельдшера, укрывательство преступления, хранение наркотиков и боеприпасов, сообщает в среду СУСК по региону. "Завершено расследование уголовного дела по обвинению двоих местных жителей в убийстве фельдшера, укрывательстве преступления, незаконном приобретении и хранении наркотических средств и боеприпасов к огнестрельному оружию", - говорится в сообщении. По данным следствия, в ночь на 25 сентября пьяный 41-летний житель села Иштан Кривошеинского района, который находился в гостях у односельчанина, жестоко избил фельдшера, которая пришла по вызову для оказания помощи хозяину дома. Женщина скончалась. "Впоследствии хозяин дома помог гостю вывезти тело женщины из дома и сокрыть следы преступления. При обыске по месту проживания у него были обнаружены винтовочные патроны калибра 5,6 в количестве 50 штук, которые он незаконно хранил дома", - сообщили в следственном управлении. Первый фигурант также обвиняется в хранении у себя дома марихуаны. В прокуратуре Томской области пояснили: фельдшера мужчины вызвали из-за того, что во время распития спиртного на хозяине дома загорелась одежда и он получил ожоги тела. Уже после оказания медицинской помощи между медиком и приятелем пострадавшего возник конфликт, в ходе которого тот нанес женщине "множественные удары по голове и телу". Наутро хозяин дома, заведомо зная о совершенном его гостем убийстве, помог ему вывезти тело фельдшера в лесной массив, где тот захоронил его, пояснили в надзорном ведомстве. По данным СУСК, один из обвиняемых содержится под стражей, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в Кривошеинский районный суд Томской области для рассмотрения, добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20230921/delo-1897882251.html
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томская область
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, томская область, кривошеинский район
Происшествия, Томская область, Кривошеинский район
Два сибиряка пойдут под суд за убийство сельского фельдшера
Два сибиряка пойдут под суд за убийство прибывшей на вызов сельского фельдшера
НОВОСИБИРСК, 13 дек - РИА Новости.
Двое жителей села Иштан Томской области пойдут под суд за убийство прибывшей к ним по вызову сельского фельдшера, укрывательство преступления, хранение наркотиков и боеприпасов, сообщает в среду СУСК
по региону.
"Завершено расследование уголовного дела по обвинению двоих местных жителей в убийстве фельдшера, укрывательстве преступления, незаконном приобретении и хранении наркотических средств и боеприпасов к огнестрельному оружию", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, в ночь на 25 сентября пьяный 41-летний житель села Иштан Кривошеинского района
, который находился в гостях у односельчанина, жестоко избил фельдшера, которая пришла по вызову для оказания помощи хозяину дома. Женщина скончалась.
"Впоследствии хозяин дома помог гостю вывезти тело женщины из дома и сокрыть следы преступления. При обыске по месту проживания у него были обнаружены винтовочные патроны калибра 5,6 в количестве 50 штук, которые он незаконно хранил дома", - сообщили в следственном управлении. Первый фигурант также обвиняется в хранении у себя дома марихуаны.
В прокуратуре Томской области пояснили: фельдшера мужчины вызвали из-за того, что во время распития спиртного на хозяине дома загорелась одежда и он получил ожоги тела. Уже после оказания медицинской помощи между медиком и приятелем пострадавшего возник конфликт, в ходе которого тот нанес женщине "множественные удары по голове и телу".
Наутро хозяин дома, заведомо зная о совершенном его гостем убийстве, помог ему вывезти тело фельдшера в лесной массив, где тот захоронил его, пояснили в надзорном ведомстве.
По данным СУСК, один из обвиняемых содержится под стражей, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в Кривошеинский районный суд Томской области для рассмотрения, добавили в прокуратуре.
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