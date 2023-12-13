https://ria.ru/20231213/tusk-1915475488.html

Дональда Туска привели к присяге в качестве премьера Польши

Дональда Туска привели к присяге в качестве премьера Польши - РИА Новости, 13.12.2023

Дональда Туска привели к присяге в качестве премьера Польши

Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге нового премьер-министра Польши Дональда Туска. Трансляцию ведет Канцелярия президента. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T11:11

2023-12-13T11:11

2023-12-13T12:12

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ВАРШАВА, 13 дек – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге нового премьер-министра Польши Дональда Туска. Трансляцию ведет Канцелярия президента.Торжественная церемония проходит в президентском дворце. Вслед за Туском присягу примут другие члены его правительства.В понедельник сейм выразил вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого и выбрал Туска кандидатом на должность премьера. Во вторник Туск выступил в парламенте с программной речью, представил свое будущее правительство и получил от сейма вотум доверия.Произнося текст присяги, Туск подчеркнул свои атеистические убеждения. В соответствии с правилами после текста присяги "Торжественно присягаю, что сохраняю верность положениям Конституции и другим законам Польской республики, а благополучие Отечества и благополучие граждан всегда будут для меня высшим наказом" человек, приводимый к присяге, по желанию может добавить слова "Да поможет мне бог". Туск этих слов не произнес.Примеру Туска последовали большинство министров, присягающих вслед за Туском, что является необычным и не соответствует польским традициям. Тем не менее, многие министры произнесли "Да поможет мне бог" в конце текста присяги. В частности, это касается вице-премьера, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша.Всего в правительстве Туска 26 министров. Среди них вице-премьер и министр информатизации Петр Галковский. Министром иностранных дел в правительстве Туска стал Радослав Сикорский, который ранее в разные годы занимал должности главы МИД, а также главы Минобороны. Марчин Кервиньский занял пост министра внутренних дел и администрации. Министром юстиции и генеральным прокурором стал сенатор Адам Боднар.Экс-министр национальной обороны Польши Томаш Семоняк занял должность министра – координатора спецслужб. Анджей Доманьский стал министром финансов, активист партии Туска "Гражданская платформа" Борис Будка, который в свое время был министром юстиции, занял должность министра государственных активов. Другой соратник Туска по "Гражданской платформе" Адам Шлапка занял должность министра по вопросам Европейского союза. Бывшая посол Польши в России Катажина Пельчыньская-Наленьч стала министром фондов и региональной политики. Министерство культуры и национального наследия возглавил Бартоломей Сенкевич – правнук одного из самых известных польских писателей, нобелевского лауреата Генрика Сенкевича. В правительстве создано новое министерство - министерство промышленности. Его возглавила Мажена Чарнецкая.Польская оппозиция под руководством Туска одержала серьезный успех на парламентских выборах. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".

https://ria.ru/20231206/zapad-1913983101.html

https://ria.ru/20231201/doverie-1913242677.html

https://ria.ru/20231129/politico-1912515123.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, дональд туск