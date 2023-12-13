Рейтинг@Mail.ru
Названы страны, популярность которых у россиян неожиданно выросла - РИА Новости, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:46 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/tury-1915460875.html
Названы страны, популярность которых у россиян неожиданно выросла
Названы страны, популярность которых у россиян неожиданно выросла - РИА Новости, 13.12.2023
Названы страны, популярность которых у россиян неожиданно выросла
Продажи новогодних туров в этом году идут активнее, чем в прошлом, туристы традиционно ориентируются на стоимость поездок и наличие прямых перелетов, сообщает... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:46
2023-12-13T11:46
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
европа
стамбул
новый год
армения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593042423_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_89c2521d025e3cdb6f3e8be3fd7c9799.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Продажи новогодних туров в этом году идут активнее, чем в прошлом, туристы традиционно ориентируются на стоимость поездок и наличие прямых перелетов, сообщает пресс-служба РСТ.По словам директора департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветты Вердиян, топ стран, востребованных на новогодние каникулы, уже определился. "Мы предлагаем туры по России и в 11 зарубежных стран. Первое место разделили Узбекистан и Армения. Главные их преимущества – прямые рейсы, разумная стоимость и доступные внутренние цены. Плюс, конечно, гостеприимство и гастрономия. При этом новогоднее подорожание на туры минимальное, не превышает 10 процентов по сравнению с другими датами", – пояснила Вердиян.Второе место поделили страны Европы и Япония. Среди первых туристы в основном выбирают Францию и Италию. Эти направления традиционно подорожали на новогодние каникулы."Мы видим заметное оживление спроса на европейских направлениях по сравнению с прошлым годом", – сказала эксперт.Если в прошлом году многих смущал перелет через третьи страны, то сейчас – нет. Самые распространенные варианты стыковок – Стамбул и Дубай, что довольно дорого, выше 100 тысяч на человека туда-обратно. Через страны СНГ гораздо дешевле, порядка 70-80 тысяч рублей. Но билеты по доступным ценам быстро заканчиваются. Рейсы на декабрь уже практически выкуплены, остались январские даты.На третьем месте по спросу – Россия. Особенно популярны семейные поездки в Карелию к Деду Морозу. На четвертом месте – новогодние поездки в Стамбул. "Чаще всего это короткие туры. Туристы едут, чтобы прогуляться по древним улицам города, увидеть Дворец Топкапы, церковь Святой Ирины, Голубую мечеть, Собор Святой Софии, прокатиться по Босфору, совершить шопинг и попробовать местную кухню. Есть запрос и на более длительные поездки, например, с посещением Памуккале, Каппадокии", – пояснила Вердиян.
https://ria.ru/20231208/italiya-1914563478.html
европа
стамбул
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593042423_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_1b16943c225cbc1fe0a80fd86ee6e1ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, туристы, европа, стамбул, новый год, армения, азербайджан
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Европа, Стамбул, Новый год, Армения, Азербайджан
Названы страны, популярность которых у россиян неожиданно выросла

РСТ: Узбекистан и Армения вошли в число популярных новогодних направлений

© РИА Новости / Флоранс Галле | Перейти в медиабанкПраздничная иллюминация на Елисейских Полях в Париже
Праздничная иллюминация на Елисейских Полях в Париже - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Флоранс Галле
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Продажи новогодних туров в этом году идут активнее, чем в прошлом, туристы традиционно ориентируются на стоимость поездок и наличие прямых перелетов, сообщает пресс-служба РСТ.
По словам директора департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветты Вердиян, топ стран, востребованных на новогодние каникулы, уже определился. "Мы предлагаем туры по России и в 11 зарубежных стран. Первое место разделили Узбекистан и Армения. Главные их преимущества – прямые рейсы, разумная стоимость и доступные внутренние цены. Плюс, конечно, гостеприимство и гастрономия. При этом новогоднее подорожание на туры минимальное, не превышает 10 процентов по сравнению с другими датами", – пояснила Вердиян.
Второе место поделили страны Европы и Япония. Среди первых туристы в основном выбирают Францию и Италию. Эти направления традиционно подорожали на новогодние каникулы.
"Мы видим заметное оживление спроса на европейских направлениях по сравнению с прошлым годом", – сказала эксперт.
Если в прошлом году многих смущал перелет через третьи страны, то сейчас – нет. Самые распространенные варианты стыковок – Стамбул и Дубай, что довольно дорого, выше 100 тысяч на человека туда-обратно. Через страны СНГ гораздо дешевле, порядка 70-80 тысяч рублей. Но билеты по доступным ценам быстро заканчиваются. Рейсы на декабрь уже практически выкуплены, остались январские даты.
На третьем месте по спросу – Россия. Особенно популярны семейные поездки в Карелию к Деду Морозу.
На четвертом месте – новогодние поездки в Стамбул. "Чаще всего это короткие туры. Туристы едут, чтобы прогуляться по древним улицам города, увидеть Дворец Топкапы, церковь Святой Ирины, Голубую мечеть, Собор Святой Софии, прокатиться по Босфору, совершить шопинг и попробовать местную кухню. Есть запрос и на более длительные поездки, например, с посещением Памуккале, Каппадокии", – пояснила Вердиян.
Девушка у фонтана Треви в Риме - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Эксперты назвали самое популярное у туристов европейское направление
8 декабря, 12:23
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыЕвропаСтамбулНовый годАрменияАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала