Названы страны, популярность которых у россиян неожиданно выросла
РСТ: Узбекистан и Армения вошли в число популярных новогодних направлений
© РИА Новости / Флоранс Галле | Перейти в медиабанкПраздничная иллюминация на Елисейских Полях в Париже
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Продажи новогодних туров в этом году идут активнее, чем в прошлом, туристы традиционно ориентируются на стоимость поездок и наличие прямых перелетов, сообщает пресс-служба РСТ.
По словам директора департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветты Вердиян, топ стран, востребованных на новогодние каникулы, уже определился. "Мы предлагаем туры по России и в 11 зарубежных стран. Первое место разделили Узбекистан и Армения. Главные их преимущества – прямые рейсы, разумная стоимость и доступные внутренние цены. Плюс, конечно, гостеприимство и гастрономия. При этом новогоднее подорожание на туры минимальное, не превышает 10 процентов по сравнению с другими датами", – пояснила Вердиян.
"Мы видим заметное оживление спроса на европейских направлениях по сравнению с прошлым годом", – сказала эксперт.
Если в прошлом году многих смущал перелет через третьи страны, то сейчас – нет. Самые распространенные варианты стыковок – Стамбул и Дубай, что довольно дорого, выше 100 тысяч на человека туда-обратно. Через страны СНГ гораздо дешевле, порядка 70-80 тысяч рублей. Но билеты по доступным ценам быстро заканчиваются. Рейсы на декабрь уже практически выкуплены, остались январские даты.
На третьем месте по спросу – Россия. Особенно популярны семейные поездки в Карелию к Деду Морозу.
На четвертом месте – новогодние поездки в Стамбул. "Чаще всего это короткие туры. Туристы едут, чтобы прогуляться по древним улицам города, увидеть Дворец Топкапы, церковь Святой Ирины, Голубую мечеть, Собор Святой Софии, прокатиться по Босфору, совершить шопинг и попробовать местную кухню. Есть запрос и на более длительные поездки, например, с посещением Памуккале, Каппадокии", – пояснила Вердиян.