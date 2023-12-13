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Названы страны, популярность которых у россиян неожиданно выросла

Названы страны, популярность которых у россиян неожиданно выросла - РИА Новости, 13.12.2023

Названы страны, популярность которых у россиян неожиданно выросла

Продажи новогодних туров в этом году идут активнее, чем в прошлом, туристы традиционно ориентируются на стоимость поездок и наличие прямых перелетов, сообщает... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T11:46

2023-12-13T11:46

2023-12-13T11:46

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Продажи новогодних туров в этом году идут активнее, чем в прошлом, туристы традиционно ориентируются на стоимость поездок и наличие прямых перелетов, сообщает пресс-служба РСТ.По словам директора департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветты Вердиян, топ стран, востребованных на новогодние каникулы, уже определился. "Мы предлагаем туры по России и в 11 зарубежных стран. Первое место разделили Узбекистан и Армения. Главные их преимущества – прямые рейсы, разумная стоимость и доступные внутренние цены. Плюс, конечно, гостеприимство и гастрономия. При этом новогоднее подорожание на туры минимальное, не превышает 10 процентов по сравнению с другими датами", – пояснила Вердиян.Второе место поделили страны Европы и Япония. Среди первых туристы в основном выбирают Францию и Италию. Эти направления традиционно подорожали на новогодние каникулы."Мы видим заметное оживление спроса на европейских направлениях по сравнению с прошлым годом", – сказала эксперт.Если в прошлом году многих смущал перелет через третьи страны, то сейчас – нет. Самые распространенные варианты стыковок – Стамбул и Дубай, что довольно дорого, выше 100 тысяч на человека туда-обратно. Через страны СНГ гораздо дешевле, порядка 70-80 тысяч рублей. Но билеты по доступным ценам быстро заканчиваются. Рейсы на декабрь уже практически выкуплены, остались январские даты.На третьем месте по спросу – Россия. Особенно популярны семейные поездки в Карелию к Деду Морозу. На четвертом месте – новогодние поездки в Стамбул. "Чаще всего это короткие туры. Туристы едут, чтобы прогуляться по древним улицам города, увидеть Дворец Топкапы, церковь Святой Ирины, Голубую мечеть, Собор Святой Софии, прокатиться по Босфору, совершить шопинг и попробовать местную кухню. Есть запрос и на более длительные поездки, например, с посещением Памуккале, Каппадокии", – пояснила Вердиян.

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