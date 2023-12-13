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Белый дом допустил, что в затапливаемых Израилем туннелях есть заложники - РИА Новости, 13.12.2023
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22:49 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/tunneli-1915650762.html
Белый дом допустил, что в затапливаемых Израилем туннелях есть заложники
Белый дом допустил, что в затапливаемых Израилем туннелях есть заложники - РИА Новости, 13.12.2023
Белый дом допустил, что в затапливаемых Израилем туннелях есть заложники
Белый дом допускает, что часть заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, находятся в подземных туннелях, которые Израиль, предположительно, намерен РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T22:49
2023-12-13T22:49
израиль
в мире
сша
джон кирби
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Белый дом допускает, что часть заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, находятся в подземных туннелях, которые Израиль, предположительно, намерен затопить, заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби. &quot;Некоторые из заложников заявляют, что их в действительности держали в туннелях. Поэтому, не исключено, что ХАМАС может удерживать некоторых из них в своих туннелях&quot;, - сказал Кирби в ходе брифинга.Он отказался подтвердить достоверность публикаций о том, что Израиль начал затапливать принадлежащие палестинскому движению подземные туннели морской водой. При этом, Кирби добавил, что США признают за Израилем право на самооборону, однако ожидают от них ответственного подхода, в том числе в контексте избежания возможного ущерба мирным гражданам и заложникам.
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израиль, в мире, сша, джон кирби, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, США, Джон Кирби, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Белый дом допустил, что в затапливаемых Израилем туннелях есть заложники

Белый дом допустил, что в затапливаемых Израилем туннелях могут быть заложники

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Белый дом допускает, что часть заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, находятся в подземных туннелях, которые Израиль, предположительно, намерен затопить, заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.
«

"Некоторые из заложников заявляют, что их в действительности держали в туннелях. Поэтому, не исключено, что ХАМАС может удерживать некоторых из них в своих туннелях", - сказал Кирби в ходе брифинга.

Он отказался подтвердить достоверность публикаций о том, что Израиль начал затапливать принадлежащие палестинскому движению подземные туннели морской водой. При этом, Кирби добавил, что США признают за Израилем право на самооборону, однако ожидают от них ответственного подхода, в том числе в контексте избежания возможного ущерба мирным гражданам и заложникам.
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ИзраильВ миреСШАДжон КирбиХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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