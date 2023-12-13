https://ria.ru/20231213/tunneli-1915650762.html
Белый дом допустил, что в затапливаемых Израилем туннелях есть заложники
Белый дом допустил, что в затапливаемых Израилем туннелях есть заложники - РИА Новости, 13.12.2023
Белый дом допустил, что в затапливаемых Израилем туннелях есть заложники
Белый дом допускает, что часть заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, находятся в подземных туннелях, которые Израиль, предположительно, намерен РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T22:49
2023-12-13T22:49
2023-12-13T22:49
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джон кирби
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Белый дом допускает, что часть заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, находятся в подземных туннелях, которые Израиль, предположительно, намерен затопить, заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби. "Некоторые из заложников заявляют, что их в действительности держали в туннелях. Поэтому, не исключено, что ХАМАС может удерживать некоторых из них в своих туннелях", - сказал Кирби в ходе брифинга.Он отказался подтвердить достоверность публикаций о том, что Израиль начал затапливать принадлежащие палестинскому движению подземные туннели морской водой. При этом, Кирби добавил, что США признают за Израилем право на самооборону, однако ожидают от них ответственного подхода, в том числе в контексте избежания возможного ущерба мирным гражданам и заложникам.
https://ria.ru/20231213/gaza-1915515504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, в мире, сша, джон кирби, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, США, Джон Кирби, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Белый дом допустил, что в затапливаемых Израилем туннелях есть заложники
Белый дом допустил, что в затапливаемых Израилем туннелях могут быть заложники