https://ria.ru/20231213/tunneli-1915650762.html

Белый дом допустил, что в затапливаемых Израилем туннелях есть заложники

Белый дом допустил, что в затапливаемых Израилем туннелях есть заложники - РИА Новости, 13.12.2023

Белый дом допустил, что в затапливаемых Израилем туннелях есть заложники

Белый дом допускает, что часть заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, находятся в подземных туннелях, которые Израиль, предположительно, намерен РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T22:49

2023-12-13T22:49

2023-12-13T22:49

израиль

в мире

сша

джон кирби

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Белый дом допускает, что часть заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, находятся в подземных туннелях, которые Израиль, предположительно, намерен затопить, заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби. "Некоторые из заложников заявляют, что их в действительности держали в туннелях. Поэтому, не исключено, что ХАМАС может удерживать некоторых из них в своих туннелях", - сказал Кирби в ходе брифинга.Он отказался подтвердить достоверность публикаций о том, что Израиль начал затапливать принадлежащие палестинскому движению подземные туннели морской водой. При этом, Кирби добавил, что США признают за Израилем право на самооборону, однако ожидают от них ответственного подхода, в том числе в контексте избежания возможного ущерба мирным гражданам и заложникам.

https://ria.ru/20231213/gaza-1915515504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

израиль, в мире, сша, джон кирби, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году