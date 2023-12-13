https://ria.ru/20231213/tundra-1915471050.html

На Чукотке подросток погиб, отправившись в тундру в пургу

На Чукотке подросток погиб, отправившись в тундру в пургу - РИА Новости, 13.12.2023

На Чукотке подросток погиб, отправившись в тундру в пургу

Подросток на Чукотке выехал в тундру со знакомым работником оленеводческой бригады и в пургу погиб из-за переохлаждения, мужчина спустя пять дней добрался до... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T10:44

2023-12-13T10:44

2023-12-13T10:44

происшествия

чукотка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594835546_0:210:2895:1838_1920x0_80_0_0_6dc4f40dfc0902aea7e9a02c6fe89277.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 13 дек - РИА Новости. Подросток на Чукотке выехал в тундру со знакомым работником оленеводческой бригады и в пургу погиб из-за переохлаждения, мужчина спустя пять дней добрался до бригады с обморожениями, сообщила прокуратура региона. "Предварительно установлено, что 6 декабря текущего года работник оленеводческой бригады совместно с несовершеннолетним выехали на собачей упряжке в сторону перевалочной базы. В связи с ухудшением погодных условий мужчина решил остановиться в тундре и переждать пургу. Во время стоянки подросток скончался от переохлаждения. Мужчина спустя пять дней добрался до места расположения бригады с обморожениями различных частей тела", - говорится в сообщении. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что мальчик – 2009 года рождения. Мужчина родственником ему не является. "(Ребенок) попросился с мужчиной за компанию, и тот не отказал", - добавил собеседник. Прокуратура проводит проверку. В том числе будет дана оценка исполнению родительских обязанностей и действиям органов системы профилактики.

https://ria.ru/20231211/izbienie-1915154376.html

чукотка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, чукотка