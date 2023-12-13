https://ria.ru/20231213/tundra-1915471050.html
На Чукотке подросток погиб, отправившись в тундру в пургу
На Чукотке подросток погиб, отправившись в тундру в пургу - РИА Новости, 13.12.2023
На Чукотке подросток погиб, отправившись в тундру в пургу
Подросток на Чукотке выехал в тундру со знакомым работником оленеводческой бригады и в пургу погиб из-за переохлаждения, мужчина спустя пять дней добрался до... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T10:44
2023-12-13T10:44
2023-12-13T10:44
происшествия
чукотка
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ВЛАДИВОСТОК, 13 дек - РИА Новости. Подросток на Чукотке выехал в тундру со знакомым работником оленеводческой бригады и в пургу погиб из-за переохлаждения, мужчина спустя пять дней добрался до бригады с обморожениями, сообщила прокуратура региона. "Предварительно установлено, что 6 декабря текущего года работник оленеводческой бригады совместно с несовершеннолетним выехали на собачей упряжке в сторону перевалочной базы. В связи с ухудшением погодных условий мужчина решил остановиться в тундре и переждать пургу. Во время стоянки подросток скончался от переохлаждения. Мужчина спустя пять дней добрался до места расположения бригады с обморожениями различных частей тела", - говорится в сообщении. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что мальчик – 2009 года рождения. Мужчина родственником ему не является. "(Ребенок) попросился с мужчиной за компанию, и тот не отказал", - добавил собеседник. Прокуратура проводит проверку. В том числе будет дана оценка исполнению родительских обязанностей и действиям органов системы профилактики.
https://ria.ru/20231211/izbienie-1915154376.html
чукотка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чукотка
На Чукотке подросток погиб, отправившись в тундру в пургу
На Чукотке подросток погиб из-за переохлаждения, отправившись в тундру в пургу
ВЛАДИВОСТОК, 13 дек - РИА Новости.
Подросток на Чукотке выехал в тундру со знакомым работником оленеводческой бригады и в пургу погиб из-за переохлаждения, мужчина спустя пять дней добрался до бригады с обморожениями, сообщила
прокуратура региона.
"Предварительно установлено, что 6 декабря текущего года работник оленеводческой бригады совместно с несовершеннолетним выехали на собачей упряжке в сторону перевалочной базы. В связи с ухудшением погодных условий мужчина решил остановиться в тундре и переждать пургу. Во время стоянки подросток скончался от переохлаждения. Мужчина спустя пять дней добрался до места расположения бригады с обморожениями различных частей тела", - говорится в сообщении.
В прокуратуре РИА Новости уточнили, что мальчик – 2009 года рождения. Мужчина родственником ему не является. "(Ребенок) попросился с мужчиной за компанию, и тот не отказал", - добавил собеседник.
Прокуратура проводит проверку. В том числе будет дана оценка исполнению родительских обязанностей и действиям органов системы профилактики.
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