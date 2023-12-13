https://ria.ru/20231213/trevoga-1915638730.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.12.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в среду в Одесской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T20:50

2023-12-13T20:50

2023-12-13T20:50

специальная военная операция на украине

украина

днепропетровская область

вооруженные силы украины

запорожская область

в мире

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Одесской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным, тревогу сперва объявили в Днепропетровской области Украины и в подконтрольной ВСУ части Запорожской области (в 19.55 мск), в 20.08 тревога раздалась в Одесской области. Ранее в среду глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщал о повреждении объекта портовой инфраструктуры в районе Одессы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины, запорожская область, в мире