В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в трех областях страны
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие"
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие". Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным, тревогу сперва объявили в подконтрольной Киеву части Херсонской области и в Николаевской области Украины (в 16.15 мск), спустя минуту тревога прозвучала в остальных регионах.
Ранее в среду глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщал о повреждении объекта портовой инфраструктуры в районе Одессы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.