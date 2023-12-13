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Рекордная стоимость лота на торгах в Подмосковье составила 18 млн рублей
Рекордная стоимость лота на торгах в Подмосковье составила 18 млн рублей - РИА Новости, 13.12.2023
Рекордная стоимость лота на торгах в Подмосковье составила 18 млн рублей
На прошлой неделе рекордной стоимостью лота на торгах Московской области стала сумма в 18 миллионов рублей, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T19:13
2023-12-13T19:13
2023-12-13T19:13
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. На прошлой неделе рекордной стоимостью лота на торгах Московской области стала сумма в 18 миллионов рублей, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона. На минувшей неделе ведомство совместно с Региональным центром торгов провели 105 аукционов по земельно-имущественным торгам, где общее количество участников составило 322 человека. Как отметили в пресс-службе, с 4 по 8 декабря текущего года самая высокая финальная цена была зафиксирована на аукционе по аренде участка площадью 30 соток под размещение объектов дорожного сервиса. Лот располагается в Подольске и предназначен под размещение объектов дорожного сервиса - заправки, автомойки, СТО, мотеля, магазина автозапчастей. Стартовая цена за 30 соток составляла 4,1 миллиона рублей, но пять участников увеличили начальную стоимость в 4,4 раза, прежде чем была достигнута финальная стоимость в 18 миллионов рублей. В Подмосковье можно найти участок или помещение на сайте ЕАСУЗ. Для участия потребуется получить электронную подпись, зарегистрироваться на площадке, где будет проходить аукцион и подать заявку.
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экономика, московская область (подмосковье), подольск
Новости Подмосковья, Экономика, Московская область (Подмосковье), Подольск
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. На прошлой неделе рекордной стоимостью лота на торгах Московской области стала сумма в 18 миллионов рублей, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.
На минувшей неделе ведомство совместно с Региональным центром торгов провели 105 аукционов по земельно-имущественным торгам, где общее количество участников составило 322 человека.
Как отметили в пресс-службе, с 4 по 8 декабря текущего года самая высокая финальная цена была зафиксирована на аукционе по аренде участка площадью 30 соток под размещение объектов дорожного сервиса.
Лот располагается в Подольске
и предназначен под размещение объектов дорожного сервиса - заправки, автомойки, СТО, мотеля, магазина автозапчастей. Стартовая цена за 30 соток составляла 4,1 миллиона рублей, но пять участников увеличили начальную стоимость в 4,4 раза, прежде чем была достигнута финальная стоимость в 18 миллионов рублей.
В Подмосковье можно найти участок или помещение на сайте ЕАСУЗ. Для участия потребуется получить электронную подпись, зарегистрироваться на площадке, где будет проходить аукцион и подать заявку.
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