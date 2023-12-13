https://ria.ru/20231213/terrorizm-1915434703.html

Поддержавшего поджоги военкоматов осудили за оправдание терроризма

Поддержавшего поджоги военкоматов осудили за оправдание терроризма - РИА Новости, 13.12.2023

Поддержавшего поджоги военкоматов осудили за оправдание терроризма

Жителя Биробиджана Еврейской автономной области, который публично поддерживал поджоги военкоматов, осудили за публичное оправдание терроризма, ему назначен... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T03:33

2023-12-13T03:33

2023-12-13T03:33

происшествия

россия

биробиджан

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ВЛАДИВОСТОК, 13 дек - РИА Новости. Жителя Биробиджана Еврейской автономной области, который публично поддерживал поджоги военкоматов, осудили за публичное оправдание терроризма, ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщает УФСБ России по ЕАО. В сообщении отмечается, что, не поддерживая принятое руководством страны решение о проведении специальной военной операции на Украине и последующую частичную мобилизацию, гражданин разместил в популярном мессенджере публичный комментарий, оправдывающий поджоги военных комиссариатов с целью дестабилизации деятельности органов государственной власти. Следственным отделением УФСБ в отношении биробиджанца было возбуждено уголовное дело. "Приговором 1-го Восточного окружного военного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении УФСБ автономии. Приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20231212/sud-1915290878.html

россия

биробиджан

еврейская автономная область

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происшествия, россия, биробиджан, еврейская автономная область