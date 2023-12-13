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Глава КГБ заявил, что в Польше готовят теракты в Белоруссии - РИА Новости, 13.12.2023
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13:15 13.12.2023 (обновлено: 13:28 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/terakty-1915508782.html
Глава КГБ заявил, что в Польше готовят теракты в Белоруссии
Глава КГБ заявил, что в Польше готовят теракты в Белоруссии - РИА Новости, 13.12.2023
Глава КГБ заявил, что в Польше готовят теракты в Белоруссии
Глава белорусского КГБ Иван Тертель заявил, что семь групп в Польше готовятся к захвату объектов и терактам в Белоруссии. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:15
2023-12-13T13:28
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МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Глава белорусского КГБ Иван Тертель заявил, что семь групп в Польше готовятся к захвату объектов и терактам в Белоруссии."На территории Польши в настоящее время семь так называемых хоругвей готовятся к терактам и захвату объектов на белорусской территории. Наиболее агрессивная хоругвь тренируется в Белостоке на улице кардинала Вышинского, 6а. Ей руководит наш гражданин Асадулаев 1991 года рождения, который когда-то обучался в Военной академии и убежал за границу. Он прячется под псевдонимом "Шляхтич". Это одна из наиболее агрессивных структур", - приводит слова Тертеля Sputnik Беларусь.По его словам, известны имена сотрудников польских спецслужб, которые курируют деятельность этих хоругвей. "Мы считаем, что это недопустимо. Мы такую практику не используем и не считаем, что это хорошо. Украинские, польские, прибалтийские коллеги должны смотреть, чтобы это оружие не повернулось против них", - отметил он.Как сообщил глава КГБ, неоднократно была получена информация, что "эта публика хотела бы совершить провокации с применением методов 1939 года". "Мы помним, с чего начиналась Вторая мировая война - с провокации немцев с использованием польской формы одежды", - сказал он.Тертель предупредил польских, украинских и прибалтийских коллег, что это оружие, не поддающееся контролю, которое может быть повернуто против кураторов."Это было неоднократно. Мы знаем ситуацию с ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещена в РФ - ред.) и историю их взаимоотношений с американскими спецслужбами. И наши иностранные коллеги могут добиться таких же отрицательных результатов для себя", - сказал он.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20230917/lukashenko-1896832204.html
https://ria.ru/20231112/belorussiya-1909023351.html
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в мире, белоруссия, польша
В мире, Белоруссия, Польша
Глава КГБ заявил, что в Польше готовят теракты в Белоруссии

Глава КГБ: 7 групп в Польше готовятся к захвату объектов и терактам в Белоруссии

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкЗдание МВД и КГБ Белоруссии
Здание МВД и КГБ Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Иван Руднев
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Здание МВД и КГБ Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 13 дек - РИА Новости. Глава белорусского КГБ Иван Тертель заявил, что семь групп в Польше готовятся к захвату объектов и терактам в Белоруссии.
"На территории Польши в настоящее время семь так называемых хоругвей готовятся к терактам и захвату объектов на белорусской территории. Наиболее агрессивная хоругвь тренируется в Белостоке на улице кардинала Вышинского, 6а. Ей руководит наш гражданин Асадулаев 1991 года рождения, который когда-то обучался в Военной академии и убежал за границу. Он прячется под псевдонимом "Шляхтич". Это одна из наиболее агрессивных структур", - приводит слова Тертеля Sputnik Беларусь.
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По его словам, известны имена сотрудников польских спецслужб, которые курируют деятельность этих хоругвей. "Мы считаем, что это недопустимо. Мы такую практику не используем и не считаем, что это хорошо. Украинские, польские, прибалтийские коллеги должны смотреть, чтобы это оружие не повернулось против них", - отметил он.
Как сообщил глава КГБ, неоднократно была получена информация, что "эта публика хотела бы совершить провокации с применением методов 1939 года". "Мы помним, с чего начиналась Вторая мировая война - с провокации немцев с использованием польской формы одежды", - сказал он.
Тертель предупредил польских, украинских и прибалтийских коллег, что это оружие, не поддающееся контролю, которое может быть повернуто против кураторов.
"Это было неоднократно. Мы знаем ситуацию с ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещена в РФ - ред.) и историю их взаимоотношений с американскими спецслужбами. И наши иностранные коллеги могут добиться таких же отрицательных результатов для себя", - сказал он.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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