https://ria.ru/20231213/terakt-1915584888.html
В Швеции учитель задал ученикам спланировать теракт
В Швеции учитель задал ученикам спланировать теракт - РИА Новости, 13.12.2023
В Швеции учитель задал ученикам спланировать теракт
Учителя средней школы в Швеции отстранили от работы за то, что он дал детям задание спланировать теракт, пишет газета Dagens Nyheter. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T17:18
2023-12-13T17:18
2023-12-13T18:57
в мире
швеция
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Учителя средней школы в Швеции отстранили от работы за то, что он дал детям задание спланировать теракт, пишет газета Dagens Nyheter."Учитель средней школы в муниципалитете Йёнчёпинг (на юге Швеции. — Прим. ред.) был отстранен от должности после того, как он дал своим ученикам задание теоретически спланировать террористическую атаку", — говорится в публикации.Школа расследует инцидент, направлено заявление в полицию, уточняет издание. В муниципалитете заявили, что очень серьезно относятся к происшествию, учитывая, что в Швеции возрос уровень террористической угрозы.
https://ria.ru/20231129/napadenie-1912688699.html
https://ria.ru/20230601/shkola-1875605474.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция
В Швеции учитель задал ученикам спланировать теракт
Dagens Nyhete: в Швеции учитель дал задание в теории спланировать теракт