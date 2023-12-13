https://ria.ru/20231213/terakt-1915584888.html

В Швеции учитель задал ученикам спланировать теракт

В Швеции учитель задал ученикам спланировать теракт - РИА Новости, 13.12.2023

В Швеции учитель задал ученикам спланировать теракт

Учителя средней школы в Швеции отстранили от работы за то, что он дал детям задание спланировать теракт, пишет газета Dagens Nyheter. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T17:18

2023-12-13T17:18

2023-12-13T18:57

в мире

швеция

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Учителя средней школы в Швеции отстранили от работы за то, что он дал детям задание спланировать теракт, пишет газета Dagens Nyheter."Учитель средней школы в муниципалитете Йёнчёпинг (на юге Швеции. — Прим. ред.) был отстранен от должности после того, как он дал своим ученикам задание теоретически спланировать террористическую атаку", — говорится в публикации.Школа расследует инцидент, направлено заявление в полицию, уточняет издание. В муниципалитете заявили, что очень серьезно относятся к происшествию, учитывая, что в Швеции возрос уровень террористической угрозы.

https://ria.ru/20231129/napadenie-1912688699.html

https://ria.ru/20230601/shkola-1875605474.html

швеция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, швеция