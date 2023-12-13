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В Швеции учитель задал ученикам спланировать теракт - РИА Новости, 13.12.2023
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17:18 13.12.2023 (обновлено: 18:57 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/terakt-1915584888.html
В Швеции учитель задал ученикам спланировать теракт
В Швеции учитель задал ученикам спланировать теракт - РИА Новости, 13.12.2023
В Швеции учитель задал ученикам спланировать теракт
Учителя средней школы в Швеции отстранили от работы за то, что он дал детям задание спланировать теракт, пишет газета Dagens Nyheter. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T17:18
2023-12-13T18:57
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Учителя средней школы в Швеции отстранили от работы за то, что он дал детям задание спланировать теракт, пишет газета Dagens Nyheter.&quot;Учитель средней школы в муниципалитете Йёнчёпинг (на юге Швеции. — Прим. ред.) был отстранен от должности после того, как он дал своим ученикам задание теоретически спланировать террористическую атаку&quot;, — говорится в публикации.Школа расследует инцидент, направлено заявление в полицию, уточняет издание. В муниципалитете заявили, что очень серьезно относятся к происшествию, учитывая, что в Швеции возрос уровень террористической угрозы.
https://ria.ru/20231129/napadenie-1912688699.html
https://ria.ru/20230601/shkola-1875605474.html
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в мире, швеция
В мире, Швеция
В Швеции учитель задал ученикам спланировать теракт

Dagens Nyhete: в Швеции учитель дал задание в теории спланировать теракт

© AP Photo / Pressens Bild/Pontus LundahlСотрудники шведской полиции
Сотрудники шведской полиции - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Pressens Bild/Pontus Lundahl
Сотрудники шведской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Учителя средней школы в Швеции отстранили от работы за то, что он дал детям задание спланировать теракт, пишет газета Dagens Nyheter.
«

"Учитель средней школы в муниципалитете Йёнчёпинг (на юге Швеции. — Прим. ред.) был отстранен от должности после того, как он дал своим ученикам задание теоретически спланировать террористическую атаку", — говорится в публикации.

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Школа расследует инцидент, направлено заявление в полицию, уточняет издание.
В муниципалитете заявили, что очень серьезно относятся к происшествию, учитывая, что в Швеции возрос уровень террористической угрозы.
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