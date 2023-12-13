https://ria.ru/20231213/temperatura-1915434159.html
В воскресенье в Москву придет плюсовая температура
В воскресенье в Москву придет плюсовая температура - РИА Новости, 13.12.2023
В воскресенье в Москву придет плюсовая температура
Температура воздуха в воскресенье в Москве поднимется выше ноля градусов, но сугробы не растают, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T03:15
2023-12-13T03:15
2023-12-13T11:11
общество
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россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Температура воздуха в воскресенье в Москве поднимется выше ноля градусов, но сугробы не растают, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."В воскресенье прогнозируется повышение температуры до оттепели. Ночью еще будет минус восемь-десять градусов, а днем уже оттепельная погода и, с большой степенью вероятности, в понедельник тоже", — сказал он.Синоптик отметил, что рекордные по высоте сугробы в Москве при этом не растают и сохранятся до Нового года.
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
В воскресенье в Москву придет плюсовая температура
Вильфанд: в Москве в воскресенье температура поднимется выше ноля градусов