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В воскресенье в Москву придет плюсовая температура - РИА Новости, 13.12.2023
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03:15 13.12.2023 (обновлено: 11:11 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/temperatura-1915434159.html
В воскресенье в Москву придет плюсовая температура
В воскресенье в Москву придет плюсовая температура - РИА Новости, 13.12.2023
В воскресенье в Москву придет плюсовая температура
Температура воздуха в воскресенье в Москве поднимется выше ноля градусов, но сугробы не растают, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T03:15
2023-12-13T11:11
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Температура воздуха в воскресенье в Москве поднимется выше ноля градусов, но сугробы не растают, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.&quot;В воскресенье прогнозируется повышение температуры до оттепели. Ночью еще будет минус восемь-десять градусов, а днем уже оттепельная погода и, с большой степенью вероятности, в понедельник тоже&quot;, — сказал он.Синоптик отметил, что рекордные по высоте сугробы в Москве при этом не растают и сохранятся до Нового года.
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
В воскресенье в Москву придет плюсовая температура

Вильфанд: в Москве в воскресенье температура поднимется выше ноля градусов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Температура воздуха в воскресенье в Москве поднимется выше ноля градусов, но сугробы не растают, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«

"В воскресенье прогнозируется повышение температуры до оттепели. Ночью еще будет минус восемь-десять градусов, а днем уже оттепельная погода и, с большой степенью вероятности, в понедельник тоже", — сказал он.

Синоптик отметил, что рекордные по высоте сугробы в Москве при этом не растают и сохранятся до Нового года.
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ОбществоМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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