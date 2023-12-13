https://ria.ru/20231213/temperatura-1915434159.html

В воскресенье в Москву придет плюсовая температура

В воскресенье в Москву придет плюсовая температура - РИА Новости, 13.12.2023

В воскресенье в Москву придет плюсовая температура

Температура воздуха в воскресенье в Москве поднимется выше ноля градусов, но сугробы не растают, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T03:15

2023-12-13T03:15

2023-12-13T11:11

общество

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Температура воздуха в воскресенье в Москве поднимется выше ноля градусов, но сугробы не растают, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."В воскресенье прогнозируется повышение температуры до оттепели. Ночью еще будет минус восемь-десять градусов, а днем уже оттепельная погода и, с большой степенью вероятности, в понедельник тоже", — сказал он.Синоптик отметил, что рекордные по высоте сугробы в Москве при этом не растают и сохранятся до Нового года.

https://ria.ru/20231212/potok-1915356633.html

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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр