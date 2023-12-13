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В частном доме в Новой Москве после пожара нашли тело девочки-подростка
В частном доме в Новой Москве после пожара нашли тело девочки-подростка - РИА Новости, 13.12.2023
В частном доме в Новой Москве после пожара нашли тело девочки-подростка
Тело 13-летней девочки обнаружено после пожара в частном доме в Новой Москве, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности,... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T17:33
2023-12-13T17:33
2023-12-13T17:33
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Тело 13-летней девочки обнаружено после пожара в частном доме в Новой Москве, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает столичная прокуратура. "В частном доме на улице Светлая в поселке Краснопахорское в Новой Москве произошел пожар, в результате которого погибла 13-летняя девочка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале московской прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности". В столичном СК добавили, что в настоящее время следователи продолжают работу на месте происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели произошедшего.
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происшествия, новая москва, светлый, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новая Москва, Светлый, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В частном доме в Новой Москве после пожара нашли тело девочки-подростка
В частном доме в Новой Москве после пожара нашли тело 13-летней девочки