https://ria.ru/20231213/telo-1915590243.html

В частном доме в Новой Москве после пожара нашли тело девочки-подростка

В частном доме в Новой Москве после пожара нашли тело девочки-подростка - РИА Новости, 13.12.2023

В частном доме в Новой Москве после пожара нашли тело девочки-подростка

Тело 13-летней девочки обнаружено после пожара в частном доме в Новой Москве, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности,... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T17:33

2023-12-13T17:33

2023-12-13T17:33

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светлый

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Тело 13-летней девочки обнаружено после пожара в частном доме в Новой Москве, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает столичная прокуратура. "В частном доме на улице Светлая в поселке Краснопахорское в Новой Москве произошел пожар, в результате которого погибла 13-летняя девочка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале московской прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности". В столичном СК добавили, что в настоящее время следователи продолжают работу на месте происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели произошедшего.

https://ria.ru/20231212/deti-1915416554.html

новая москва

светлый

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происшествия, новая москва, светлый, россия, следственный комитет россии (ск рф)