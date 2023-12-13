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В частном доме в Новой Москве после пожара нашли тело девочки-подростка - РИА Новости, 13.12.2023
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17:33 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/telo-1915590243.html
В частном доме в Новой Москве после пожара нашли тело девочки-подростка
В частном доме в Новой Москве после пожара нашли тело девочки-подростка - РИА Новости, 13.12.2023
В частном доме в Новой Москве после пожара нашли тело девочки-подростка
Тело 13-летней девочки обнаружено после пожара в частном доме в Новой Москве, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности,... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T17:33
2023-12-13T17:33
происшествия
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светлый
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Тело 13-летней девочки обнаружено после пожара в частном доме в Новой Москве, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает столичная прокуратура. "В частном доме на улице Светлая в поселке Краснопахорское в Новой Москве произошел пожар, в результате которого погибла 13-летняя девочка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале московской прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности". В столичном СК добавили, что в настоящее время следователи продолжают работу на месте происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели произошедшего.
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светлый
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происшествия, новая москва, светлый, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новая Москва, Светлый, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В частном доме в Новой Москве после пожара нашли тело девочки-подростка

В частном доме в Новой Москве после пожара нашли тело 13-летней девочки

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramПожар в частном доме на улице Светлая в поселке Краснопахорское в Новой Москве
Пожар в частном доме на улице Светлая в поселке Краснопахорское в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Пожар в частном доме на улице Светлая в поселке Краснопахорское в Новой Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Тело 13-летней девочки обнаружено после пожара в частном доме в Новой Москве, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает столичная прокуратура.
«
"В частном доме на улице Светлая в поселке Краснопахорское в Новой Москве произошел пожар, в результате которого погибла 13-летняя девочка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале московской прокуратуры.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности".
В столичном СК добавили, что в настоящее время следователи продолжают работу на месте происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели произошедшего.
Капельница - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Дети, пострадавшие при пожаре в Новой Москве, находятся в тяжелом состоянии
12 декабря, 21:59
 
ПроисшествияНовая МоскваСветлыйРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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