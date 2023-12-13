https://ria.ru/20231213/telefon-1915633066.html

СФ одобрил ограничение использования телефонов в школах

СФ одобрил ограничение использования телефонов в школах - РИА Новости, 13.12.2023

СФ одобрил ограничение использования телефонов в школах

Совет Федерации одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах, телефоны можно будет использовать только в экстренных случаях – например, угроза... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T20:01

2023-12-13T20:01

2023-12-13T20:01

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах, телефоны можно будет использовать только в экстренных случаях – например, угроза жизни или здоровью учеников и учителей. Законом также устанавливается введение обязательного урока труда в начальных и средних классах школы с 1 сентября 2024 года. Инициатива предполагает введение механизма обязательного рассмотрения администрацией образовательной организации обращений педагогов о применении дисциплинарных взысканий к обучающимся, которые нарушают правила внутреннего распорядка. Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в организации, осуществляется педагогами и руководителями образовательной организации, а также иными должностными лицами, отмечается в законе. В законе прописано право педагогов на уважение их человеческого достоинства и защита от всех форм насилия, раньше такое право было только у школьников. Кроме того, устанавливается обязанность руководителя образовательной организации принимать необходимые меры, направленные на защиту прав участников образовательных отношений, недопущения применения в отношении них физического и психического насилия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор