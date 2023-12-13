https://ria.ru/20231213/tayvan-1915442717.html

Пекин призвал США прекратить вмешиваться в предстоящие выборы на Тайване

Пекин призвал США прекратить вмешиваться в предстоящие выборы на Тайване - РИА Новости, 13.12.2023

Пекин призвал США прекратить вмешиваться в предстоящие выборы на Тайване

Предстоящие в январе следующего года выборы главы администрации Тайваня являются внутренним делом Китая, США должны прекратить вмешиваться, заявила на... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T07:34

2023-12-13T07:34

2023-12-13T07:34

в мире

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китай

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нэнси пелоси

цай инвэнь

джо байден

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ПЕКИН, 13 дек - РИА Новости. Предстоящие в январе следующего года выборы главы администрации Тайваня являются внутренним делом Китая, США должны прекратить вмешиваться, заявила на пресс-конференции в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь. Выборы главы администрации Тайваня запланированы на 13 января 2024 года. Действующая глава администрации острова Цай Инвэнь, которая занимала эту должность два срока подряд, больше не имеет права переизбираться. Правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия (ДПП) ранее выдвинула председателя ДПП, замглавы администрации острова Лай Циндэ в качестве своего кандидата. "Выборы на Тайване являются внутренним делом Китая, и вмешательство внешних сил недопустимо", - заявила Чжу Фэнлянь. Она отметила, что во время американо-китайского саммита в Сан-Франциско в этом году Соединенные Штаты взяли на себя серьезные политические обязательства перед Китаем по тайваньскому вопросу, а президент США Джо Байден недвусмысленно заявил, что не поддерживает "независимость Тайваня". "США должны выполнить свои обещания, перестать посылать ложные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня, а также прекратить вмешиваться в выборы на Тайване", - указала официальный представитель ведомства. Ранее директор Американского института на Тайване Сандра Одкирк заявила, что Тайвань подвергся серьезным кибератакам, которые якобы были попыткой разрушить "демократическую систему", она также обвинила материковый Китай в намерении вмешаться в выборы на Тайване в 2024 году. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20231212/tayvan-1915213732.html

https://ria.ru/20231203/tayvan-1913457568.html

тайвань

китай

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в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, цай инвэнь, джо байден