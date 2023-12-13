Рейтинг@Mail.ru
На Украине пытаются решить проблемы со связью с помощью Starlink - РИА Новости, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/svyaz-1915505222.html
На Украине пытаются решить проблемы со связью с помощью Starlink
На Украине пытаются решить проблемы со связью с помощью Starlink - РИА Новости, 13.12.2023
На Украине пытаются решить проблемы со связью с помощью Starlink
Альтернативная связь налаживается в Киевской области с помощью терминалов Starlink, в ряде населенных пунктов региона после масштабного сбоя в работе оператора... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:01
2023-12-13T13:01
технологии
киевская область
киевстар
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_fb97cc917912e53543eb42ecbb6d1da3.jpg
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Альтернативная связь налаживается в Киевской области с помощью терминалов Starlink, в ряде населенных пунктов региона после масштабного сбоя в работе оператора "Киевстар" отсутствует покрытие, сообщили в областной военной администрации. "Налаживаем альтернативную связь для населенных пунктов, где отсутствует покрытие из-за атаки на "Киевстар". Сейчас речь идет о 10 селах, где живут 3 тысячи человек. В населенных пунктах оперативно организуются точки доступа к сети. Туда передаются терминалы Starlink и обустраивается подключение wi-fi там, где есть фиксированный интернет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Накануне украинский телеканал Espreso.tv сообщал о масштабном сбое в работе "Киевстара" - абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. Позднее информацию подтвердили в самой компании-операторе и сообщили, что причиной технического сбоя в работе сети стала "мощная хакерская атака", в результате которой частично разрушена IT-инфраструктура оператора. По данному факту СБУ возбудила уголовное дело по восьми статьям.
https://ria.ru/20231213/blinken-1915431492.html
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_7d0e6735a4c66c84a6aa9ad573f54c66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, киевская область, киевстар, служба безопасности украины
Технологии, Киевская область, Киевстар, Служба безопасности Украины
На Украине пытаются решить проблемы со связью с помощью Starlink

В Киевской области пытаются решить проблемы со связью с помощью Starlink

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Альтернативная связь налаживается в Киевской области с помощью терминалов Starlink, в ряде населенных пунктов региона после масштабного сбоя в работе оператора "Киевстар" отсутствует покрытие, сообщили в областной военной администрации.
«
"Налаживаем альтернативную связь для населенных пунктов, где отсутствует покрытие из-за атаки на "Киевстар". Сейчас речь идет о 10 селах, где живут 3 тысячи человек. В населенных пунктах оперативно организуются точки доступа к сети. Туда передаются терминалы Starlink и обустраивается подключение wi-fi там, где есть фиксированный интернет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Накануне украинский телеканал Espreso.tv сообщал о масштабном сбое в работе "Киевстара" - абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. Позднее информацию подтвердили в самой компании-операторе и сообщили, что причиной технического сбоя в работе сети стала "мощная хакерская атака", в результате которой частично разрушена IT-инфраструктура оператора. По данному факту СБУ возбудила уголовное дело по восьми статьям.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Блинкен раскрыл, что войдет в новый пакет военной помощи Украине
Вчера, 02:24
 
ТехнологииКиевская областьКиевстарСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала