https://ria.ru/20231213/svyaz-1915505222.html

На Украине пытаются решить проблемы со связью с помощью Starlink

На Украине пытаются решить проблемы со связью с помощью Starlink - РИА Новости, 13.12.2023

На Украине пытаются решить проблемы со связью с помощью Starlink

Альтернативная связь налаживается в Киевской области с помощью терминалов Starlink, в ряде населенных пунктов региона после масштабного сбоя в работе оператора... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T13:01

2023-12-13T13:01

2023-12-13T13:01

технологии

киевская область

киевстар

служба безопасности украины

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Альтернативная связь налаживается в Киевской области с помощью терминалов Starlink, в ряде населенных пунктов региона после масштабного сбоя в работе оператора "Киевстар" отсутствует покрытие, сообщили в областной военной администрации. "Налаживаем альтернативную связь для населенных пунктов, где отсутствует покрытие из-за атаки на "Киевстар". Сейчас речь идет о 10 селах, где живут 3 тысячи человек. В населенных пунктах оперативно организуются точки доступа к сети. Туда передаются терминалы Starlink и обустраивается подключение wi-fi там, где есть фиксированный интернет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Накануне украинский телеканал Espreso.tv сообщал о масштабном сбое в работе "Киевстара" - абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. Позднее информацию подтвердили в самой компании-операторе и сообщили, что причиной технического сбоя в работе сети стала "мощная хакерская атака", в результате которой частично разрушена IT-инфраструктура оператора. По данному факту СБУ возбудила уголовное дело по восьми статьям.

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технологии, киевская область, киевстар, служба безопасности украины