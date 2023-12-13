https://ria.ru/20231213/svyaz-1915505222.html
На Украине пытаются решить проблемы со связью с помощью Starlink
На Украине пытаются решить проблемы со связью с помощью Starlink - РИА Новости, 13.12.2023
На Украине пытаются решить проблемы со связью с помощью Starlink
Альтернативная связь налаживается в Киевской области с помощью терминалов Starlink, в ряде населенных пунктов региона после масштабного сбоя в работе оператора... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:01
2023-12-13T13:01
2023-12-13T13:01
технологии
киевская область
киевстар
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_fb97cc917912e53543eb42ecbb6d1da3.jpg
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Альтернативная связь налаживается в Киевской области с помощью терминалов Starlink, в ряде населенных пунктов региона после масштабного сбоя в работе оператора "Киевстар" отсутствует покрытие, сообщили в областной военной администрации. "Налаживаем альтернативную связь для населенных пунктов, где отсутствует покрытие из-за атаки на "Киевстар". Сейчас речь идет о 10 селах, где живут 3 тысячи человек. В населенных пунктах оперативно организуются точки доступа к сети. Туда передаются терминалы Starlink и обустраивается подключение wi-fi там, где есть фиксированный интернет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Накануне украинский телеканал Espreso.tv сообщал о масштабном сбое в работе "Киевстара" - абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. Позднее информацию подтвердили в самой компании-операторе и сообщили, что причиной технического сбоя в работе сети стала "мощная хакерская атака", в результате которой частично разрушена IT-инфраструктура оператора. По данному факту СБУ возбудила уголовное дело по восьми статьям.
https://ria.ru/20231213/blinken-1915431492.html
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_7d0e6735a4c66c84a6aa9ad573f54c66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, киевская область, киевстар, служба безопасности украины
Технологии, Киевская область, Киевстар, Служба безопасности Украины
На Украине пытаются решить проблемы со связью с помощью Starlink
В Киевской области пытаются решить проблемы со связью с помощью Starlink