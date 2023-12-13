https://ria.ru/20231213/svo-1915646109.html

Кадыров предположил, что СВО может закончиться весной или летом

Кадыров предположил, что СВО может закончиться весной или летом - РИА Новости, 14.12.2023

Кадыров предположил, что СВО может закончиться весной или летом

Спецоперация на Украине может завершиться будущей весной или летом, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира с жителями республики. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-13T22:02

2023-12-13T22:02

2023-12-14T00:01

украина

рамзан кадыров

киев

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ГРОЗНЫЙ, 13 дек — РИА Новости. Спецоперация на Украине может завершиться будущей весной или летом, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира с жителями республики."Думаю, окончания стоит ожидать весной следующего года, в июне или июле. <…> Уже исчерпаны все возможности, человеческих ресурсов не хватает, денежных тоже, с оружием у них проблемы. Даже, если бы я принимал решение, <…> можно было бы закончить в течение трех месяцев", — сказал он.Кадыров добавил, что взять Киев было бы легче, чем "даже Мариуполь", однако перед российской армией стоит задача сохранить города и вести переговоры с теми, кто хочет сдаться.Москва постоянно выражает готовность возобновить диалог с Киевом, но украинские власти сами себе законодательно запретили вести переговоры. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.Но, как замечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, для России абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации. Процесс урегулирования, по его словам, возможен, но при условии учета ситуации де-факто и новых реалий.Владимир Путин, со своей стороны, говорил о том, что если на Украине хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.

https://ria.ru/20231213/ukraina-1915640204.html

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украина, рамзан кадыров, киев