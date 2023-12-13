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В Госдуме рассмотрят проект о праве на соцвыплату участникам СВО - РИА Новости, 13.12.2023
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В Госдуме рассмотрят проект о праве на соцвыплату участникам СВО
В Госдуме рассмотрят проект о праве на соцвыплату участникам СВО - РИА Новости, 13.12.2023
В Госдуме рассмотрят проект о праве на соцвыплату участникам СВО
Законопроект о праве на единовременную соцвыплату участникам СВО на приобретение жилья рассмотрят в Госдуме 14 декабря во втором чтении, сообщил журналистам... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T18:20
2023-12-13T18:20
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Законопроект о праве на единовременную соцвыплату участникам СВО на приобретение жилья рассмотрят в Госдуме 14 декабря во втором чтении, сообщил журналистам источник в ГД. В июле ГД приняла в первом чтении законопроект о получении прав на соцвыплату для приобретения или строительства жилья для семей бывших сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможни, которые погибли в ходе спецоперации. Соответственно, поправкой уточняется срок ее предоставления. Инициатива была внесена в Госдуму в марте. "Пленарное заседание 14 декабря &lt;...&gt; О дополнительной защите жилищных прав семей силовиков, погибших в зоне СВО - второе чтение", - следует из сообщения источника. Как отмечается в сопроводительных документах к проекту закона, сейчас законодательство устанавливает право сотрудников органов внутренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения РФ, федеральной противопожарной службы и таможенных органов, имеющих стаж службы не менее 10 лет, на получение единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения. При этом жилищная выплата предоставляется не позднее одного года со дня гибели бывшего сотрудника в равных частях членам его семьи, если смерть наступила вследствие увечья, полученного в связи с выполнением служебных обязанностей. "Однако в ситуации поступления на военную службу гражданина, уволенного со службы и сохранившего право на получение единовременной социальной выплаты (например, при заключении контракта с министерством обороны Российской Федерации), и его гибели (смерти) в ходе СВО, члены его семьи лишаются права на получение жилищной выплаты. Аналогичное положение дел складывается при поступлении бывшего сотрудника МВД, УФСИН, ФССП, ФТС, ГПС в добровольческие формирования, содействующие в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ &lt;…&gt; Законопроектом данная социальная несправедливость устраняется путем распространения права на жилищную выплату членам семьи погибшего участника СВО", - следует из пояснительной записки.
https://ria.ru/20231211/mery_podderzhki-1915175676.html
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общество, госдума рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Госдума РФ, Россия
В Госдуме рассмотрят проект о праве на соцвыплату участникам СВО

В ГД 14 декабря рассмотрят законопроект о праве на соцвыплату участникам СВО

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Законопроект о праве на единовременную соцвыплату участникам СВО на приобретение жилья рассмотрят в Госдуме 14 декабря во втором чтении, сообщил журналистам источник в ГД.
В июле ГД приняла в первом чтении законопроект о получении прав на соцвыплату для приобретения или строительства жилья для семей бывших сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможни, которые погибли в ходе спецоперации. Соответственно, поправкой уточняется срок ее предоставления. Инициатива была внесена в Госдуму в марте.
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"Пленарное заседание 14 декабря <...> О дополнительной защите жилищных прав семей силовиков, погибших в зоне СВО - второе чтение", - следует из сообщения источника.
Как отмечается в сопроводительных документах к проекту закона, сейчас законодательство устанавливает право сотрудников органов внутренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения РФ, федеральной противопожарной службы и таможенных органов, имеющих стаж службы не менее 10 лет, на получение единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения. При этом жилищная выплата предоставляется не позднее одного года со дня гибели бывшего сотрудника в равных частях членам его семьи, если смерть наступила вследствие увечья, полученного в связи с выполнением служебных обязанностей.
"Однако в ситуации поступления на военную службу гражданина, уволенного со службы и сохранившего право на получение единовременной социальной выплаты (например, при заключении контракта с министерством обороны Российской Федерации), и его гибели (смерти) в ходе СВО, члены его семьи лишаются права на получение жилищной выплаты. Аналогичное положение дел складывается при поступлении бывшего сотрудника МВД, УФСИН, ФССП, ФТС, ГПС в добровольческие формирования, содействующие в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ <…> Законопроектом данная социальная несправедливость устраняется путем распространения права на жилищную выплату членам семьи погибшего участника СВО", - следует из пояснительной записки.
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